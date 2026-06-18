Opter pour un MacBook Air qui n’est plus la dernière génération permet de réduire nettement la facture tout en profitant de l’essentiel : macOS, l’intégration avec l’iPhone et l’iPad, les mises à jour encore pendant plusieurs années et une autonomie confortable. Pour un étudiant, un freelance ou un profil qui veut un Mac fiable sans viser le très haut de gamme, ce type d’offre a beaucoup de sens. À 899 €, la différence de prix avec le modèle le plus récent peut se chiffrer en plusieurs centaines d’euros, pour un écart de performances qui restera marginal dans un usage classique.