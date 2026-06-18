Joybuy répond au Prime Day Amazon avec une grosse remise sur le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M4, affiché à 899 € au lieu de 1199 €. Ce n’est plus le tout dernier MacBook Air du catalogue Apple, mais ses performances, son autonomie et son format léger en font encore une machine très solide dans cette tranche de prix.
Même si Apple a depuis lancé une génération plus récente, le MacBook Air 13 M4 reste largement assez puissant pour la grande majorité des usages modernes. On retrouve ce qui fait le succès de la gamme Air depuis plusieurs années : un châssis fin et léger, un écran de qualité, un clavier confortable et une puce Apple Silicon capable de gérer sans broncher la navigation intensive, la bureautique avancée et la création de contenu légère. À 899 €, il vient se positionner face à des PC portables neufs moins bien optimisés, tout en profitant de macOS et de l’écosystème Apple.
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Pourquoi choisir l’Apple MacBook Air 13 M4 ?
- 300 € de remise par rapport au prix de lancement, ce qui le place au niveau de nombreux PC milieu de gamme.
- Puce Apple M4 encore très à l’aise pour la productivité, les études et la création légère, même si une génération plus récente existe.
- L’un des moyens les plus abordables d’entrer dans l’univers Mac avec une machine encore très actuelle.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un Macbook sorti l'an dernier qui reste largement dans le coup !
Le MacBook Air M4 n’a peut être plus le statut de dernière nouveauté, mais en pratique il reste très confortable pour les usages qui comptent le plus. Pour la bureautique, le web, la visioconférence, la gestion de mails, la prise de notes, la retouche photo occasionnelle ou le montage vidéo simple, sa puissance est encore surdimensionnée pour beaucoup d’utilisateurs. Son format 13 pouces léger et son fonctionnement silencieux en font un compagnon idéal pour les cours, le bureau ou le télétravail, sans avoir l’impression de traîner un portable dépassé.
Un bon compromis pour profiter de macOS sans payer le prix du dernier modèle
Opter pour un MacBook Air qui n’est plus la dernière génération permet de réduire nettement la facture tout en profitant de l’essentiel : macOS, l’intégration avec l’iPhone et l’iPad, les mises à jour encore pendant plusieurs années et une autonomie confortable. Pour un étudiant, un freelance ou un profil qui veut un Mac fiable sans viser le très haut de gamme, ce type d’offre a beaucoup de sens. À 899 €, la différence de prix avec le modèle le plus récent peut se chiffrer en plusieurs centaines d’euros, pour un écart de performances qui restera marginal dans un usage classique.
À 899 € au lieu de 1199 €, ce MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M4 reste un excellent compromis pour qui veut un portable Apple moderne sans payer le prix du dernier modèle sorti. Il coche encore toutes les cases essentielles pour les études, le télétravail et les usages du quotidien, tout en profitant d’une vraie remise par rapport à son tarif initial.
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