Les offres en avant-première du Prime Day continuent sur Amazon avec une belle surprise jardin : le MAMMOTION YUKA Mini 2 500 passe à 549 € au lieu de 899 €, soit 350 € de remise immédiate. C'est le moment idéal pour s'équiper d'un robot tondeuse sans câble périmétrique, pensé pour les petits et moyens jardins jusqu'à 500 m², sans aucune installation préalable.
Le MAMMOTION YUKA Mini 2 500 s'inscrit dans la nouvelle génération de robots tondeuses qui abandonnent définitivement le câble périmétrique au profit d'une navigation par vision et cartographie intelligente. Compact, silencieux et entièrement piloté depuis une application smartphone, il cible les propriétaires de jardins entre 100 et 500 m² qui souhaitent automatiser la tonte sans passer plusieurs heures à enfouir un fil dans leur pelouse. À 549 € en avant-première du Prime Day, il atteint son prix le plus compétitif depuis son lancement.
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir le MAMMOTION YUKA Mini 2 500 ?
- 350 € de remise en avant-première du Prime Day, soit 39% de réduction, une des remises les plus importantes constatées sur ce modèle.
- Zéro câble à installer : la navigation par vision multicaméra cartographie le jardin de manière autonome dès la première utilisation, sans balise ni fil périmétrique.
- Gestion multi-zones depuis l'application, pour définir des zones à tondre, des zones à éviter et des plannings personnalisés directement depuis votre smartphone.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un robot compact conçu pour les jardins de taille moyenne, sans la contrainte de l'installation
Le YUKA Mini 2 500 est pensé pour rendre la tonte automatique accessible sans aucun prérequis technique. Là où la majorité des robots tondeuses d'entrée de gamme imposent encore la pose d'un câble périmétrique, le MAMMOTION utilise un système de vision par caméra qui lui permet de détecter ses limites et les obstacles en temps réel. Sa taille compacte le rend particulièrement adapté aux jardins avec des passages étroits, des massifs ou des formes irrégulières que les modèles plus encombrants peinent à gérer correctement. Le retour automatique à la station de recharge et la reprise de tonte là où il s'est arrêté garantissent une tonte complète sans supervision.
Pilotage intégral depuis l'application et planification automatique
Ce qui distingue le YUKA Mini 2 de la concurrence à ce tarif est la richesse de son application de contrôle. Depuis votre smartphone, vous visualisez la carte de votre jardin générée par le robot, définissez les zones à tondre ou à exclure, programmez des horaires de tonte par jour de la semaine et suivez la progression en temps réel. La hauteur de coupe est réglable électroniquement depuis l'app, sans manipulation physique sur la machine. Les mises à jour firmware sont déployées automatiquement via Wi-Fi pour améliorer les performances et ajouter de nouvelles fonctionnalités au fil du temps, ce qui protège la valeur de votre achat sur le long terme.
À 549 € au lieu de 899 €, le MAMMOTION YUKA Mini 2 500 est l'une des meilleures offres jardin de ces avant-premières du Prime Day. Il réunit navigation sans câble, cartographie intelligente, contrôle applicatif complet et retour automatique à la station dans un format compact, à un prix qui le rend désormais accessible à un public bien plus large qu'à son lancement.
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