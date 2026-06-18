Ce qui distingue le YUKA Mini 2 de la concurrence à ce tarif est la richesse de son application de contrôle. Depuis votre smartphone, vous visualisez la carte de votre jardin générée par le robot, définissez les zones à tondre ou à exclure, programmez des horaires de tonte par jour de la semaine et suivez la progression en temps réel. La hauteur de coupe est réglable électroniquement depuis l'app, sans manipulation physique sur la machine. Les mises à jour firmware sont déployées automatiquement via Wi-Fi pour améliorer les performances et ajouter de nouvelles fonctionnalités au fil du temps, ce qui protège la valeur de votre achat sur le long terme.