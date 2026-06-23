Sa principale innovation repose sur la reconnaissance faciale 3D, capable d’identifier les membres du foyer en quelques secondes seulement (à 60/90 cm de distance). Plus besoin de sortir son smartphone, son badge ou ses clés, puisque la porte se déverrouille automatiquement dès notre arrivée, avec un taux de fausse reconnaissance inférieur à 0,0001 % selon le constructeur.