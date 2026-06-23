Du 23 au 26 juin, SwitchBot participe à l’évènement Prime Day avec une vaste sélection de produits connectés en promotion. Serrure intelligente nouvelle génération, cadre photo dopé à l’IA ou encore ventilateur connecté pour affronter l’été, voici trois références particulièrement intéressantes à découvrir pendant l’opération.
L’univers de la maison connectée continue de séduire de nombreux utilisateurs à la recherche de toujours plus de confort, de sécurité et d’automatisation au quotidien. À l’occasion des Prime Day, SwitchBot déploie une importante campagne promotionnelle, avec près d’une vingtaine de produits affichés à prix réduit, certaines références bénéficiant de remises pouvant atteindre 50 %.
SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo : la serrure intelligente qui reconnaît votre visage
Voilà quelques années que la serrure connectée est devenue une réalité. Avec la SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo, on profite d’une serrure intelligente nouvelle génération, associée à un système d’identification biométrique avancé.
Sa principale innovation repose sur la reconnaissance faciale 3D, capable d’identifier les membres du foyer en quelques secondes seulement (à 60/90 cm de distance). Plus besoin de sortir son smartphone, son badge ou ses clés, puisque la porte se déverrouille automatiquement dès notre arrivée, avec un taux de fausse reconnaissance inférieur à 0,0001 % selon le constructeur.
En plus de la reconnaissance faciale, la SwitchBot Combo Serrure Ultra Vision Pro prend en charge la paume de la main, le déverrouillage par empreinte digitale, les codes d’accès, les commandes vocales…
Pensée pour s’adapter à un grand nombre de portes existantes, la serrure s’installe sans modification majeure et conserve la possibilité d’utiliser une clé physique en cas de besoin. Elle s’intègre également dans les principaux écosystèmes domotiques du marché afin de participer à des scénarios automatisés au sein du logement.
La serrure est équipée d’une batterie principale rechargeable améliorée et d'une batterie de secours intégrée assurant un fonctionnement continu.
Habituellement proposée à 319,99 €, la SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo profite d’une réduction de 28 % durant l’opération Prime Day, de quoi ramener son tarif à 229,99 €.
SwitchBot AI Art Frame : quand l’intelligence artificielle transforme notre déco intérieure
Avec son Cadre d’art numérique IA 13,3”, SwitchBot s’adresse cette fois aux amateurs de décoration et de nouvelles technologies.
Loin du simple cadre photo numérique traditionnel, ce modèle exploite l’intelligence artificielle pour générer, afficher et renouveler des œuvres visuelles directement dans notre intérieur. L’objectif est de faire évoluer la décoration au fil de nos envies, sans jamais se limiter à une collection d’images figées.
Grâce à un écran e-ink (1 280 x 1 024 pixels) et à son design particulièrement soigné, le cadre trouve facilement sa place dans un salon, un bureau ou une chambre. Il peut afficher des créations artistiques générées par IA, des photographies personnelles ou encore des œuvres numériques sélectionnées selon différents thèmes.
L’expérience se veut intuitive grâce à une gestion simplifiée depuis l’application mobile SwitchBot, avec une batterie de 2 000 mAh qui promet “jusqu’à 2 ans d’autonomie”. Les utilisateurs peuvent librement personnaliser leur affichage, créer des collections ou programmer des changements automatiques en fonction des moments de la journée.
Le Cadre d’art numérique IA 13,3” est garanti sans reflets, sans lumière bleue et sans émission lumineuse, même la nuit.
Commercialisé au prix de 349,99 €, le SwitchBot AI Art Frame est proposé à 279,99 € durant les Prime Day, soit une remise immédiate de 20 %.
SwitchBot Standing Circulator Fan : un ventilateur connecté pensé pour l’été
Alors que les températures grimpent en flèche, le ventilateur sur pied oscillant SwitchBot constitue une solution particulièrement pertinente pour améliorer le confort à la maison.
Conçu pour offrir une circulation d’air homogène dans toute la pièce, ce modèle mise sur une oscillation large et une diffusion efficace du flux d’air. Son fonctionnement silencieux (22 dB) permet une utilisation aussi bien dans un salon que dans une chambre ou un espace de travail.
Comme souvent chez SwitchBot, l’accent est mis sur les fonctionnalités connectées. Un ventilateur moderne donc, qui peut être piloté depuis l’application mobile de la marque, mais que l’on peut également intégrer à différents scénarios domotiques. Il devient ainsi possible de déclencher automatiquement son fonctionnement en fonction de la température intérieure.
L’appareil propose également plusieurs vitesses de ventilation et différents modes adaptés aux besoins de chacun, qu’il s’agisse d’un léger brassage d’air ou d'un refroidissement plus intense lors des fortes chaleurs estivales.
Moderne et discret, il s’intègre facilement dans n’importe quel intérieur tout en apportant une véritable amélioration du confort quotidien, avec la possibilité de bénéficier d’un souffle de 6,1m/seconde (le tout étant paramétrable depuis l’application).
À l’occasion des Prime Day, le SwitchBot Standing Circulator Fan passe de 99,99 € à 84,99 €, soit une réduction de 15 %.
Des promotions sur près de vingt produits SwitchBot
Ces trois références ne représentent qu’une partie des offres proposées par SwitchBot durant l’événement. Du 23 au 26 juin, près d’une vingtaine de produits de la marque sont concernés par des réductions exceptionnelles.
Au programme : solutions de sécurité connectée, robots domestiques, équipements de confort, accessoires domotiques et autres nouveautés intégrant les dernières avancées de l’intelligence artificielle, avec des remises pouvant atteindre jusqu’à 50 %.
SwitchBot propose aussi des offres sur…
- SwitchBot Lock Ultra Vision Combo : la serrure connectée avec reconnaissance faciale 3D
- SwitchBot Kata Friends : le compagnon robotique intelligent
- SwitchBot Bot rechargeable : le bouton connecté pour automatiser vos interrupteurs existants