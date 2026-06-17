Le Hisense M2 Pro est un vidéoprojecteur connecté qui offre une image Ultra HD simulée en 3 840 x 2 160 pixels avec une luminosité annoncée à 1 300 lumens. C'est clairement le point fort de ce modèle car ça signifie que vous pouvez l'utiliser dans une pièce modérément lumineuse. Donc si vous souhaitez l'utiliser pour remplacer un téléviseur, c'est tout à fait possible.

Surtout qu'il a aussi été pensé pour le gaming avec un input lag de 12 ms en mode jeu si vous activez le DLP Turbo et le High Refresh Rate. Si vous vous contentez de jouer en 1080p, vous pouvez pousser le rafraîchissement à 240 Hz, alors qu'il faudra se contenter de 60 Hz pour la 4K. Un choix à faire selon ce que vous privilégiez.