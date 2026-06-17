Le Hisense M2 Pro est un vidéoprojecteur lifestyle à triple laser RVB pour vivre vos films et séries comme si vous y étiez, à retrouver pour 899 euros au lieu de 1 090 euros chez Boulanger.
Avec le soleil et la chaleur qui revient, quoi de mieux que de se poser dans son jardin pour regarder les matchs de la Coupe du monde ou un bon film ? C'est ce que propose le vidéoprojecteur Hisense M2 Pro, bien qu'il ne dispose pas de batterie interne. Mais il est suffisamment lumineux pour gérer tout ça, surtout qu'il propose une technologie TriChroma très bien adaptée aux usages polyvalents. Le tout sur une surface pouvant aller de 65 à 200 pouces. Boulanger propose une réduction de 191 euros, et il y a même 10 euros de plus à économiser si vous passez commande via l'app mobile.
Pourquoi choisir le Hisense M2 Pro ?
- Pour sa technologie triple laser RVB avec Dolby Vision qui est compatible HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision pour une luminosité de 1 300 lumens ANSI.
- Pour son zoom optique 1,0/1,3x qui est plutôt rare dans cette gamme.
- Pour son input lag ultra bas pour le gaming comme ça ce vidéoprojecteur peut venir sans souci remplacer votre TV en toute circonstance.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un vidéoprojecteur qui remplace le TV
Le Hisense M2 Pro est un vidéoprojecteur connecté qui offre une image Ultra HD simulée en 3 840 x 2 160 pixels avec une luminosité annoncée à 1 300 lumens. C'est clairement le point fort de ce modèle car ça signifie que vous pouvez l'utiliser dans une pièce modérément lumineuse. Donc si vous souhaitez l'utiliser pour remplacer un téléviseur, c'est tout à fait possible.
Surtout qu'il a aussi été pensé pour le gaming avec un input lag de 12 ms en mode jeu si vous activez le DLP Turbo et le High Refresh Rate. Si vous vous contentez de jouer en 1080p, vous pouvez pousser le rafraîchissement à 240 Hz, alors qu'il faudra se contenter de 60 Hz pour la 4K. Un choix à faire selon ce que vous privilégiez.
Son pied le fait bien tenir en place
Le Hisense M2 Pro a l'avantage de posséder un pied intégré de type balancelle, qui permet de l'incliner jusqu'à 45°. Et il est livré avec une mallette de transport rigide qui permet de l'emmener partout. Mais il faut garder en tête que ce n'est pas un vidéoprojecteur nomade, donc il n'y a pas de batterie et vous devrez donc avoir une prise à proximité pour l'utiliser.
C'est un modèle connecté qui utilise l'interface Vidaa U9 avec l'accès à toutes les plateformes de streaming audio, vidéo et gaming. Sans compter qu'il dispose bien sûr d'une connectique physique pour brancher vos appareils. À savoir : un port HDMI 2.1 compatible eARC et limité à de la 4K@60 Hz et un port USB-A 3.0. Sinon, il y a du WiFi 6E ainsi que du Bluetooth, sans oublier qu'il est compatible AirPlay 2 et Miracast.
✅ Les points forts
- La technologie TriChroma avec Dolby Vision, HDR10+, HLG et HDR10
- L'installation automatique avec autofocus, trapèze, obstacles et même couleur du mur
- La luminosité 1300 Lumens ANSI
- L'audio 2 x 10W Dolby Audio avec DTS Virtual:X pour un son correct
❌ Les limites
- Un seul port HDMI 2.1, pas d'audio analogique
- Un contraste natif faible à 1 000:1
- Nécessite un calibrage à la sortie du carton
- Pas de batterie interne
Le Hisense M2 Pro est un très bon compromis entre technologie laser premium et, mine de rien, un prix accessible pour ce segment. Sa polyvalence est aussi un atout, que ce soit pour des marathons ciné/série ou des petites séances de gaming occasionnelles. Il a bien sûr quelques défauts, mais ceux-ci sont contrebalancés par son rapport qualité/prix imbattable face à la concurrence qui se contente du LED.
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