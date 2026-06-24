Avec sa batterie intégrée et son format sans fil, ce ventilateur SwitchBot casse les codes habituels. Il bouge avec vous dans la maison, se montre particulièrement discret et se contrôle depuis un smartphone.
Qui a dit qu’un ventilateur devait forcément être lourd et encombrant ? SwitchBot a eu l’idée judicieuse de libérer le ventilateur de son câble d’alimentation, ce lien qui l’attache d’ordinaire à une prise murale. À 84,99 € pendant le Prime Day, c’est le choix incontournable de l’été.
Switchbot libère le ventilateur (et vous allez apprécier)
Sans fil, son utilisation évolue : dans une chambre d’enfant pendant la sieste, sur un plan de travail au moment de préparer le dîner, ou encore à l’extérieur pour l’apéritif, il suit les événements du quotidien.
Léger et réglable
C’est d’autant plus vrai qu’avec seulement 3,45 kg sur la balance, le déplacer ne demande aucun effort. On est à l’opposé de ces modèles encombrants que l’on croise habituellement en magasin, qu’on pose une fois pour toutes dans un coin… et qui n’en bougent plus de tout l’été.
Toujours dans cette logique de praticité, sa hauteur s’ajuste de 47,3 à 100 cm, afin de s’adapter à différentes situations, du sol jusqu’à une table.
Quid de l’autonomie ?
Qui dit ventilateur sans fil dit forcément dépendance à la batterie. Mais pour éviter toute frustration, SwitchBot voit large avec jusqu’à 28 heures d’autonomie en mode sans fil. De quoi tenir largement une journée complète, et même plus, sans se soucier de la recharge ni du moindre câble.
Seulement 22 dB : un murmure dans la maison
Il doit bien y avoir un compromis à cette conception légère et à cette polyvalence, non ? Pas vraiment du côté du bruit, en tout cas. Avec seulement 22 dB en mode le plus discret, il se fait littéralement oublier. C’est l’idéal pour une chambre d’enfant ou tout simplement pour profiter d’une nuit fraîche sans être perturbé par le moindre bourdonnement de moteur.
Pour se faire une idée, ces 22 dB correspondent à un souffle très léger, à peine perceptible, comparable au bruissement des feuilles dans un environnement parfaitement calme.
Les parents apprécieront également la présence d'une lumière douce, qui peut tout à fait faire office de veilleuse pour les enfants. Puissant et polyvalent, été comme hiver. Autre bonne nouvelle, les performances sont convaincantes. Ce ventilateur est capable de propulser un flux d’air jusqu’à 27 mètres, à une vitesse de 6,1 m/s. Autrement dit, il est capable de brasser une grande pièce sans difficulté. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son oscillation sur deux axes. Alors que la plupart des ventilateurs se contentent d'un balayage horizontal, celui-ci pivote aussi à la verticale, avec un angle réglable depuis l'application : 30°, 60° ou 90°, selon les besoins.
C’est un vrai plus en été pour rafraîchir l’espace, mais aussi en hiver, lorsqu’il s’agit de faire redescendre l’air chaud qui a naturellement tendance à s’accumuler au plafond. Un ventilateur connecté qui se contrôle par la voix. Pour couronner le tout, il embarque une application mobile ergonomique depuis laquelle toutes les fonctions se pilotent en quelques touches : vitesse, modes, minuteur… Et pour aller encore plus loin, il est compatible avec les assistants vocaux, il suffit d'ajouter le SwitchBot Hub pour le contrôler entièrement à la voix
5 raisons de choisir le ventilateur SwitchBot
- Liberté totale grâce à la batterie : sans fil et léger (3,45 kg)
- Une autonomie impressionnante : jusqu’à 28 heures
- Un silence remarquable : seulement 22 dB
- D’excellentes performances : réglable en hauteur et sur deux axes
- Connectivité et contrôle : une application mobile intuitive