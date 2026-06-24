Sans fil, son utilisation évolue : dans une chambre d’enfant pendant la sieste, sur un plan de travail au moment de préparer le dîner, ou encore à l’extérieur pour l’apéritif, il suit les événements du quotidien.

Léger et réglable

C’est d’autant plus vrai qu’avec seulement 3,45 kg sur la balance, le déplacer ne demande aucun effort. On est à l’opposé de ces modèles encombrants que l’on croise habituellement en magasin, qu’on pose une fois pour toutes dans un coin… et qui n’en bougent plus de tout l’été.

Toujours dans cette logique de praticité, sa hauteur s’ajuste de 47,3 à 100 cm, afin de s’adapter à différentes situations, du sol jusqu’à une table.

Quid de l’autonomie ?

Qui dit ventilateur sans fil dit forcément dépendance à la batterie. Mais pour éviter toute frustration, SwitchBot voit large avec jusqu’à 28 heures d’autonomie en mode sans fil. De quoi tenir largement une journée complète, et même plus, sans se soucier de la recharge ni du moindre câble.