Le Roborock Saros 20 est un aspirateur robot laveur haut de gamme qui succède au Saros 10R avec son lot de nouveautés à retrouver sur Amazon pour 999 euros au lieu de 1 499 euros avant le Prime Day.
Le Prime Day est à nos portes, avec une date effective du 23 au 26 juin pour les membres Prime. Mais le site marchand mord la ligne jaune en faisant des offres en avant-première, comme ces 33 % de réduction sur le Roborock Saros 20, le flagship 2026 qui a su séduire la rédaction de Clubic, avec une note de 9/10 dans notre test. Ce modèle est capable non seulement d’aspirer la poussière, mais il lave aussi les sols avec ses serpillières, le tout en utilisant une navigation intelligente pour optimiser son ménage. Si vous n’avez plus envie de vous occuper du ménage de vos sols, c’est un atout de taille.
Pourquoi choisir le Roborock Saros 20 ?
- Sa puissance d’aspiration : avec une aspiration annoncée à 36 000 Pa, soit la meilleure de la gamme chez Roborock, la poussière ne va pas faire long feu.
- Son système de navigation : avec StarSight 2.0, le robot navigue intelligemment dans votre domicile, évitant les obstacles pour optimiser son trajet.
- Son autonomie : avec une charge et le mode SmartPlan activé, il peut passer pendant environ 3h, de quoi nettoyer et laver les surfaces les plus grandes.
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Une belle évolution depuis le Saros 10R
Comme on l’a dit plus haut, le Roborock Saros 20 vient faire évoluer la formule du Saros 10R, auquel il apporte trois évolutions substantielles. La première, c’est une puissance d’aspiration améliorée, passant de 22 000 Pa à 36 000 Pa. La deuxième, c'est un meilleur châssis : un AdaptiLift 3.0 qui permet de franchir des seuils allant de 4 à 8,8 cm. Enfin, la station a aussi fait des progrès, avec un lavage des serpillières à 100°C (contre 80°C avant) puis séchage à l'air chaud 55°C.
Aussi, le Saros 20 revient aux serpillères rotatives avec 200 tours/minute, là où le Saros 10R utilise une serpillère vibrante. La pression au sol passe ainsi de 8N à 13N, ce qui fait qu’il est beaucoup plus efficace sur les taches incrustées. Ce qui peut inciter à changer de génération, même si vous possédez déjà le modèle 10R, car ça reste un aspirateur robot laveur efficace.
Excellent en aspiration et navigation
Le Roborock Saros 20 conserve son design fin avec 7,98 cm de hauteur, ce qui lui permet de passer sous les meubles bas. La station RockDock arbore une façade en imitation verre plutôt élégante, bien que sensible aux traces de doigts. Là où cet aspirateur est bon, c’est en aspiration : les 36 000 Pa permettent de tout ramasser en un passage, avec un niveau sonore de 64 dB en mode moyen. Il peut même passer sur un tapis épais de 3 cm grâce au châssis AdaptiLift qui ajuste la pression en temps réel.
Le mode SmartPlan ajuste automatiquement la puissance via la caméra et les capteurs, la brosse DuoDivide et la brosse latérale FlexiArm évitent aux cheveux de s’emmêler. Le lavage est bon mais les taches incrustées nécessiteront peut-être deux passages. Il faudra peut-être ajouter du détergent pour renforcer l’efficacité. Par contre la navigation est efficace avec un LiDAR encastré et deux caméras ToF 3D et une caméra RGB avec éclairage LED qui lui permet de se repérer. Il peut reconnaître 300 objets via l’IA, ce qui lui permet de naviguer efficacement.
Ses réservoirs sont généreux : un sac à poussière de 3 litres, un réservoir d’eau propre de 4 litres et 3,7 litres d'eau sale. En mode SmartPlan, ça lui permet de passer pendant environ 3h. Si vous cherchez à entrer dans le segment premium, ce Roborock Saros 20 est une bonne porte.
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