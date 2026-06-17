Le Roborock Saros 20 conserve son design fin avec 7,98 cm de hauteur, ce qui lui permet de passer sous les meubles bas. La station RockDock arbore une façade en imitation verre plutôt élégante, bien que sensible aux traces de doigts. Là où cet aspirateur est bon, c’est en aspiration : les 36 000 Pa permettent de tout ramasser en un passage, avec un niveau sonore de 64 dB en mode moyen. Il peut même passer sur un tapis épais de 3 cm grâce au châssis AdaptiLift qui ajuste la pression en temps réel.

Le mode SmartPlan ajuste automatiquement la puissance via la caméra et les capteurs, la brosse DuoDivide et la brosse latérale FlexiArm évitent aux cheveux de s’emmêler. Le lavage est bon mais les taches incrustées nécessiteront peut-être deux passages. Il faudra peut-être ajouter du détergent pour renforcer l’efficacité. Par contre la navigation est efficace avec un LiDAR encastré et deux caméras ToF 3D et une caméra RGB avec éclairage LED qui lui permet de se repérer. Il peut reconnaître 300 objets via l’IA, ce qui lui permet de naviguer efficacement.

Ses réservoirs sont généreux : un sac à poussière de 3 litres, un réservoir d’eau propre de 4 litres et 3,7 litres d'eau sale. En mode SmartPlan, ça lui permet de passer pendant environ 3h. Si vous cherchez à entrer dans le segment premium, ce Roborock Saros 20 est une bonne porte.