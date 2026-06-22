L'été approche à grands pas, avec son lot de week-ends prolongés, de vacances en famille, de déplacements professionnels, d'aventures improvisées... Une période où nos appareils électroniques se montrent parfois (encore !) plus indispensables que jamais.
À l'occasion du Prime Day, UGREEN lance une vaste opération promotionnelle sur une sélection de produits conçus pour accompagner tous nos usages du quotidien. Fidèle à son slogan de campagne, « Travel Light, Stay Powered », la marque met l'accent sur des accessoires de voyage à la fois compacts, pratiques et performants.
Batterie externe haute capacité, chargeur ultra-polyvalent, trackers intelligents et station d'accueil complète, on a retenu quatre références particulièrement pratiques pour l’été, à découvrir pendant cette période de promotions, avec jusqu'à 40 % de réduction à la clé.
UGREEN Nexode Batterie Externe 45W 20 000 mAh : l'autonomie qui suit le rythme des vacances
Vous l’avez forcément vécu, lorsqu'on passe la journée en déplacement, loin d'une prise électrique, l'autonomie devient rapidement une préoccupation. Entre les photos, la navigation GPS, le streaming musical et les applications du quotidien, la batterie d'un smartphone peut fondre à vue d'œil.
Pour le Prime Day, cette batterie chute à 23,99 € seulement, au lieu de 39,99 €.
Avec une capacité de 20 000 mAh, la batterie externe UGREEN Nexode 45W répond précisément à ce besoin. Elle permet de recharger plusieurs fois un smartphone, mais aussi d'alimenter une tablette, une console portable ou même certains ordinateurs portables compatibles USB-C.
Sa puissance de charge de 45 W constitue un autre atout majeur, puisqu’elle permet non seulement de recharger rapidement les appareils connectés, mais aussi de réduire considérablement le temps nécessaire pour recharger la batterie elle-même. Un détail qui prend toute son importance lorsqu'on prépare un départ ou qu'on dispose de peu de temps entre deux déplacements.
Malgré sa généreuse capacité, le format reste relativement compact pour un produit de cette catégorie, ce qui en fait un compagnon idéal pour les voyages, les activités de plein air ou les longues journées loin du bureau.
UGREEN Nexode Chargeur GaN 65W : un seul chargeur pour tous vos appareils
Smartphone, ordinateur portable, tablette… chaque appareil semble réclamer son propre adaptateur secteur, et cela n'est pas toujours pratique au moment de faire la valise. C’est pourquoi le chargeur UGREEN Nexode GaN 65W apporte une réponse élégante à ce problème. Grâce à la technologie GaN (nitrure de gallium), il combine compacité et puissance dans un format particulièrement discret.
UGREEN casse le prix de ce chargeur pour le Prime Day ; il tombe ainsi à 32,99 € au lieu de 19,89 €, soit 40% de remise.
Doté de trois ports USB (2 USB-C et 1 USB-A), il permet d'alimenter simultanément plusieurs appareils. Un ordinateur portable peut ainsi être rechargé en même temps qu'un smartphone et une paire d'écouteurs, sans nécessiter pour cela autant de prises murales.
Sa puissance maximale de 65 W lui permet notamment d'accompagner efficacement les utilisateurs de MacBook, d'ultrabooks ou d'autres ordinateurs portables compatibles USB-C Power Delivery.
À domicile comme en déplacement, il contribue à alléger considérablement l'équipement à transporter, incarnant on ne peut mieux l'esprit « Travel Light, Stay Powered » mis en avant par la marque. Un chargeur compact qui fait partie des best sellers de UGREEN.
UGREEN FineTrack Duo : retrouver ses objets en quelques secondes
“Où sont passées les clés de la location ?” “J’ai laissé mon portefeuille dans la voiture ?” “Et le sac à dos, tu l’as bien remis dans le coffre ?”…. Autant d'interrogations qui peuvent rapidement susciter stress et angoisse lors des vacances, pourtant synonymes de détente absolue.
Aussi, le kit UGREEN FineTrack (proposé ici en lot de quatre unités) a justement été conçu pour répondre à ces problématiques. Ces trackers connectés permettent de suivre facilement la position de différents objets personnels directement depuis un smartphone.
Ce pack profite aussi d'une remise de 40% pour le Prime Day. Habituellement proposé à 49,99 €, il tombe à seulement à 29,99 €.
Compatible avec les écosystèmes iOS et Android, le FineTrack Duo s'intègre naturellement aux outils de localisation existants afin de retrouver rapidement des clés, des bagages, des sacs, des vélos, des portefeuilles…
Le format compact facilite une installation discrète sur pratiquement n'importe quel objet du quotidien. Pour les voyageurs fréquents, comme pour les têtes en l'air assumées, il s'agit d'un accessoire très simple, mais qui se veut particulièrement rassurant.
En vacances, tout comme le reste de l’année, il est toujours agréable de pouvoir garder un œil sur ses affaires sans avoir à transformer chaque recherche de clés en véritable jeu de piste.
UGREEN Revodok Pro 10-en-1 : la station d'accueil qui transforme n'importe quel espace de travail
Depuis quelques années maintenant, le télétravail et la mobilité ont profondément modifié nos habitudes. Aujourd'hui, notre ordinateur portable accompagne aussi bien les journées au bureau que les sessions de travail à domicile, dans un espace de coworking ou même dans une chambre d'hôtel.
A 35,87 € au lieu de 59,99 €, ce produit UGREEN profite lui aussi d'une belle promo Prime Day.
Dans ce contexte, la marque UGREEN propose divers modèles de station d'accueil, dont la Revodok Pro 10-en-1, qui se présente comme une solution particulièrement polyvalente. Connectée via un simple port USB-C, elle permet d'étendre instantanément les capacités de n’importe quel ordinateur portable.
Le hub permet de bénéficier instantanément de deux ports HDMI (4K@60Hz), deux ports USB-C 3.2, 2 ports USB-A (3.2 et 3.0), un port Ethernet RJ45, un port USB-C Power Delivery 100W, sans oublier 2 emplacements pour carte SD et TF.
Une polyvalence qui peut s'avérer précieuse pour les professionnels en déplacement, mais également pour les particuliers qui souhaitent simplement étendre les capacités de leur ordinateur, et optimiser leur installation à la maison. Quelques secondes suffisent pour passer d'un ordinateur portable utilisé en mobilité à un véritable poste de travail, pour gagner en confort ainsi qu’en productivité.
Que l'objectif soit de voyager plus sereinement, de réduire le nombre d'accessoires à transporter, de sécuriser ses effets personnels ou d'améliorer son espace de travail, le Prime Day constitue une excellente occasion de s'équiper à moindre coût grâce à des remises pouvant atteindre 40 % sur une sélection de produits chez UGREEN.
Les prix finaux affichés sur les pages produits font foi, ceux-ci pouvant encore faire l’objet de légers ajustements.