Smartphone, ordinateur portable, tablette… chaque appareil semble réclamer son propre adaptateur secteur, et cela n'est pas toujours pratique au moment de faire la valise. C’est pourquoi le chargeur UGREEN Nexode GaN 65W apporte une réponse élégante à ce problème. Grâce à la technologie GaN (nitrure de gallium), il combine compacité et puissance dans un format particulièrement discret.

UGREEN casse le prix de ce chargeur pour le Prime Day ; il tombe ainsi à 32,99 € au lieu de 19,89 €, soit 40% de remise.