Les AirPods 4 misent clairement sur une montée en gamme du son et de la réduction de bruit active pour un usage quotidien plus confortable. La signature sonore reste typique d’Apple, avec des voix bien mises en avant, un rendu clair sur les médiums et des basses suffisamment présentes pour donner du relief à la musique sans masquer les détails.

La réduction de bruit active, elle, apporte un vrai gain dans les environnements bruyants comme les transports en commun, les open spaces ou les cafés, en atténuant efficacement le grondement continu et une partie des bruits ambiants. Cela permet de garder un volume d’écoute raisonnable tout en restant concentré sur sa musique, un podcast ou une réunion. Couplée à un mode transparence bien maîtrisé, elle offre en plus la possibilité de rester attentif à ce qui se passe autour de soi lorsque c’est nécessaire, par exemple en marchant en ville ou en attendant une annonce en gare.