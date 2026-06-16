Les Apple AirPods 4 sont proposés à 141 € au lieu de 199 € sur Amazon, soit 58 € de remise sur les nouveaux écouteurs sans fil d’Apple. Alors que le Prime Day n’a pas encore débuté, Amazon prend de l’avance en ajustant déjà le prix de ces écouteurs très demandés.
Il est assez rare de voir les derniers AirPods bénéficier d’une réduction significative si tôt après leur sortie, encore plus avant un événement comme le Prime Day. Si vous attendiez précisément cette période pour renouveler vos écouteurs ou passer aux AirPods 4, c'est le parfait moment avec cette réduction de 29 % sur les écouteurs Apple.
Pourquoi choisir ce produit les Apple AirPods 4 ?
- Une remise importante sur les AirPods 4 avant Prime Day
- Une intégration parfaite à l’écosystème Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch).
- Des écouteurs polyvalents pour musique, appels, visioconférences et usage quotidien.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Une opportunité pour s’équiper avant le Prime Day
Cette offre s’adresse d’abord à celles et ceux qui utilisaient déjà des AirPods plus anciens, ou des écouteurs d’une autre marque, et qui envisageaient de passer aux AirPods 4 cette année. Au lieu d’attendre le Prime Day avec une incertitude sur le niveau de remise, la baisse actuelle à 141 € fixe un prix déjà sensiblement inférieur au tarif officiel. Cela permet de sécuriser l’achat sans pression, tout en bénéficiant d’écouteurs récents pour la musique, les déplacements et les appels professionnels, y compris en télétravail.
Une réduction de bruit bluffante
Les AirPods 4 misent clairement sur une montée en gamme du son et de la réduction de bruit active pour un usage quotidien plus confortable. La signature sonore reste typique d’Apple, avec des voix bien mises en avant, un rendu clair sur les médiums et des basses suffisamment présentes pour donner du relief à la musique sans masquer les détails.
La réduction de bruit active, elle, apporte un vrai gain dans les environnements bruyants comme les transports en commun, les open spaces ou les cafés, en atténuant efficacement le grondement continu et une partie des bruits ambiants. Cela permet de garder un volume d’écoute raisonnable tout en restant concentré sur sa musique, un podcast ou une réunion. Couplée à un mode transparence bien maîtrisé, elle offre en plus la possibilité de rester attentif à ce qui se passe autour de soi lorsque c’est nécessaire, par exemple en marchant en ville ou en attendant une annonce en gare.
✅ Les points forts
- Remise significative sur des écouteurs Apple récents
- Intégration fluide avec les appareils Apple
- Format léger et boîtier compact
❌ Les limites
- Intérêt limité si vous n’êtes pas équipé en Apple
- Isolation et traitement du bruit dépendants de la génération exacte
- Prix qui reste élevé face à certaines alternatives
À 141 € au lieu de 199 €, cette offre Amazon sur les AirPods 4 permet de profiter d’une remise notable avant même le début du Prime Day. Pour une personne déjà équipée en iPhone, iPad ou Mac, c’est une opportunité cohérente de passer à des écouteurs mieux intégrés à l’écosystème, sans payer le plein tarif.
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