On retrouve ainsi la même conception compacte, idéale pour évoluer dans les passages étroits, ainsi que le plateau de coupe cinq lames de 20 cm. Le système de vision HDR à double caméra est également de la partie, tout comme le moteur brushless, ainsi que la détection d’obstacles par intelligence artificielle, qui permet au robot d’anticiper et d’éviter efficacement les éléments présents sur son parcours.

Au quotidien, le modèle M9 se destine donc aux propriétaires d’un grand terrain, et une fois programmé via l’application dédiée, le robot assure un entretien régulier et constant, condition essentielle pour obtenir ce fameux rendu « pelouse de stade » recherché par de nombreux passionnés de jardin.

Là encore, le Prime Day constitue une excellente occasion de franchir le pas, puisque le robot-tondeuse M9 est actuellement affiché à 599 € contre 849 € habituellement, soit 250 € de réduction.