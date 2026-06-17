Grâce à sa gamme de robots tondeuses M Series, la marque ANTHBOT entend bien transformer l’entretien de nos jardins en une simple formalité. Et à l’occasion du Prime Day du 23 juin au 3 juillet, la marque propose ses remises les plus importantes de l’année sur ses deux modèles phares.
Avec la gamme M Series, ANTHBOT s’associe au gardien international Marc-André ter Stegen pour incarner une vision exigeante de l’entretien du gazon, inspirée des standards du football professionnel. Sur les plus grands terrains comme dans un jardin, la qualité d’une pelouse repose sur une tonte régulière, précise et parfaitement maîtrisée, des valeurs que la marque partage avec l’univers du sport de haut niveau.
À l’occasion du Prime Day, ANTHBOT rend cette exigence accessible au plus grand nombre en proposant des offres attractives sur ses robots tondeuses. De quoi permettre à chacun de transformer son jardin en véritable "pelouse de stade", sans effort, grâce à des solutions automatisées pensées pour garantir un résultat impeccable jour après jour.
ANTHBOT M5 : l’allié idéal des jardins jusqu’à 500 m²
Premier modèle de la gamme, le M5 s’adresse aux propriétaires de jardins de taille modérée, avec une capacité de gestion pouvant atteindre 500 m². Un terrain de jeu idéal pour découvrir les avantages d’une tonte automatisée.
Malgré son format compact, le robot ne manque pas d’arguments, et sa conception lui permet notamment de circuler dans des passages particulièrement étroits, jusqu’à seulement 65 cm de largeur.
Un atout appréciable dans les jardins aux configurations complexes, où massifs, allées et zones aménagées peuvent parfois compliquer les déplacements. Il peut tondre jusqu’à 150 m2 par charge complète et gérer sans effort des pentes allant jusqu'à 45 %, avec une hauteur de tonte réglable (également via l’application) de 3 à 7 cm.
Le M5 embarque également un plateau de coupe de 20 cm équipé de cinq lames, capable de grimper à la vitesse de 2500 tr/min. De quoi assurer une tonte rapide et régulière, tout en conservant un résultat homogène sur l’ensemble du terrain.
Pour garantir une navigation fiable, même dans des conditions difficiles, ANTHBOT a doté son robot d’un système de vision HDR reposant sur deux caméras grand-angle de 150°. Cette technologie lui permet de conserver une excellente capacité de repérage dans les zones où le signal peut être limité ou lorsque les conditions lumineuses se montrent moins favorables.
L’autre point fort réside dans son moteur brushless, qui vise à limiter les nuisances sonores tout en améliorant la durabilité de l’appareil et en réduisant les besoins d’entretien.
Enfin, le M5 bénéficie d’un système de détection d’obstacles assisté par intelligence artificielle capable d’identifier et d’éviter plus de 1 000 types d’objets. Une sécurité supplémentaire qui lui permet de s’adapter à l’environnement du jardin avec davantage de sérénité. L’installation se veut simple et rapide, via une base RTK livrée (pas de câble périphérique donc), avec la possibilité d’ajouter une seconde base (en option) pour une couverture plus large, la tondeuse étant également dotée d’un module 4G.
Et bien sûr, la très bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs, c’est qu’à l’occasion du Prime Day, le modèle M5 est proposé à 499 € au lieu de 749 €, soit une économie immédiate de 250 €.
ANTHBOT M9 : plus d’autonomie pour les grands espaces
Pour les utilisateurs disposant d’un terrain plus conséquent, ANTHBOT propose le M9. Conçu pour prendre en charge des surfaces allant jusqu’à 1 000 m², ce modèle reprend l’ensemble des caractéristiques techniques du M5 tout en bénéficiant d’une capacité de batterie supérieure (de 5 000 mAh).
L’objectif est simple : permettre au robot de couvrir davantage de terrain avec une autonomie adaptée aux grandes pelouses, sans compromis sur la qualité de tonte.
On retrouve ainsi la même conception compacte, idéale pour évoluer dans les passages étroits, ainsi que le plateau de coupe cinq lames de 20 cm. Le système de vision HDR à double caméra est également de la partie, tout comme le moteur brushless, ainsi que la détection d’obstacles par intelligence artificielle, qui permet au robot d’anticiper et d’éviter efficacement les éléments présents sur son parcours.
Au quotidien, le modèle M9 se destine donc aux propriétaires d’un grand terrain, et une fois programmé via l’application dédiée, le robot assure un entretien régulier et constant, condition essentielle pour obtenir ce fameux rendu « pelouse de stade » recherché par de nombreux passionnés de jardin.
Là encore, le Prime Day constitue une excellente occasion de franchir le pas, puisque le robot-tondeuse M9 est actuellement affiché à 599 € contre 849 € habituellement, soit 250 € de réduction.
Divers bundles M5 et M9 également en promotion
Les packs Garage et Garage Pro permettent notamment de protéger efficacement le robot lorsqu’il n’est pas en fonctionnement. Selon les configurations choisies, les remises peuvent atteindre jusqu’à 279 €, avec, sur certaines offres groupées, une année de service 4G offerte.
De quoi profiter des plus importantes promotions de l’année sur l’ensemble de la gamme M Series et envisager l’entretien de son jardin avec un tout nouveau regard. À cela s’ajoute une campagne de cadeaux exclusive sur le site officiel d’ANTHBOT, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’avantages et de réductions cumulées pouvant atteindre 1 369 €.