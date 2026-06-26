C’est le modèle haut de gamme de référence, doté d’un éclairage d’appoint pour une tonte précise même la nuit, et d’une autonomie exceptionnelle lui permettant de couvrir jusqu'à 4 000 m2.
Vous recherchez ce qui se fait de mieux en matière de robot tondeuse, un modèle capable de s’adapter aux grands terrains, de franchir des zones pentues, de produire un résultat précis et homogène, et de gérer plusieurs zones tout en restant simple à installer ?
Dans ce cas, le modèle Airseekers Tron Plus est le modèle qu’il vous faut. Bonne nouvelle : il bénéficie en ce moment d’une remise Prime Day de 300 €, valable jusqu’au 26 juin. Profitez-en !
Technologie FlowCut : une coupe impeccable
Commençons par l’un de ses principaux atouts : la technologie de coupe FlowCut. Airseekers se démarque nettement de ses concurrents en intégrant à son robot tondeuse un système à deux disques superposés, tournant jusqu’à 6 000 tr/min et équipés de lames conçues pour hacher finement l’herbe.
Ce dispositif génère un flux d’air qui permet non seulement de redresser les brins d’herbe pour obtenir une coupe précise, mais aussi de répartir le paillis sur l’ensemble de la pelouse. Cela contribue à enrichir le sol et à limiter l’évaporation de l’eau, un point important à l’approche des périodes de fortes chaleurs.
Jusqu’à 4 000 m2 dans la journée
Non, vous ne rêvez pas : le Tron Plus est bel et bien capable de couvrir jusqu’à 4 000 m² de surface en une seule journée. Concrètement, il peut tondre jusqu’à 410 m² par heure et assurer environ 1 230 m² avec une seule charge.
Une efficacité d’autant plus remarquable qu’il ne se limite pas aux terrains plats. Airseekers a conçu un robot capable de gravir des pentes jusqu’à 65 %, tout en maintenant une tonte précise. Il ne craint ni les trous, ni les cailloux, ni les racines affleurantes, et se distingue aussi par son excellente maniabilité. Ses roues disposent d’un système multidirectionnel à douze segments qui assure des virages précis même dans les zones étroites.
Installation rapide et navigation précise
Évidemment, tous ces éléments ne seraient rien sans une navigation précise. Airseekers a intégré ce qui se fait de mieux, à savoir un positionnement par satellite couplé à une vision à 300°, renforcée par l’intelligence artificielle.
Le robot évolue de manière autonome, cartographie les lieux, détecte les objets ainsi que les animaux susceptibles de se trouver sur son passage, et s’adapte en temps réel aux imprévus. L’installation, quant à elle, ne prend que quelques minutes puisqu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un câble périphérique ni aucun autre système contraignant.
Cerise sur le gâteau, il se configure facilement depuis l’application mobile, vous pourrez définir les zones à couvrir, la hauteur de tonte, les horaires et trajectoires… bref, tout le nécessaire.
Faut-il se laisser tenter par le Tron Plus ?
Si vous cherchez une solution vraiment autonome, capable de gérer un grand jardin sans contrainte et avec un rendu professionnel, le Tron Plus s’impose comme une option très sérieuse.
- Un robot pour les grands jardins : jusqu’à 4 000 m² par jour
- Technologie FlowCut : double disque pour une coupe fine, régulière et un mulching efficace ;
- Navigation intelligente : sans câble périphérique (satellite + IA + vision 300°)
- Très performant sur terrains difficiles : pentes jusqu’à 65 %, obstacles et zones complexes
- Promotion de 300 € jusqu’au 26 juin, mais positionnement clairement premium