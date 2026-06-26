Vous recherchez ce qui se fait de mieux en matière de robot tondeuse, un modèle capable de s’adapter aux grands terrains, de franchir des zones pentues, de produire un résultat précis et homogène, et de gérer plusieurs zones tout en restant simple à installer ?

Dans ce cas, le modèle Airseekers Tron Plus est le modèle qu’il vous faut. Bonne nouvelle : il bénéficie en ce moment d’une remise Prime Day de 300 €, valable jusqu’au 26 juin. Profitez-en !