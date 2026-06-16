Ce ventilateur colonne s’adresse à celles et ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas installer de climatisation, mais qui veulent tout de même rendre l’air plus respirable pendant les épisodes de forte chaleur. Placé dans un salon, il permet de créer une sensation de fraîcheur en accélérant l’évaporation de la transpiration, ce qui abaisse la perception de la température sans modifier la température réelle. Dans une chambre, son fonctionnement silencieux autorise une utilisation nocturne avec un bruit de fond limité, ce qui aide à s’endormir malgré la chaleur.