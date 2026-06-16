Depuis plusieurs mois, Anker se rapproche des produits Apple. C'est pourquoi la marque compare son chargeur USB-C de 65 W à celui de la marque à la pomme. Anker annonce qu'il est 53 % plus petit que celui de la firme de Cupertino. Avec ce format plus compact, il se glissera facilement dans la pochette d'un ordinateur. Le seul petit bémol est l'absence d'un câble USB-C.

Pour continuer sur le design, il dispose de trois ports de charge : deux USB-C et un USB-A. Lorsqu'un seul appareil est branché, il délivre une puissance de charge de 65 W. À pleine puissance, il peut recharger un MacBook Pro de 14 pouces en 35 minutes. Toutefois, plus les ports sont occupés, plus la puissance est répartie. Avec trois appareils connectés, un port USB-C délivre 40 W, le second et le port USB-A se limitent à 12 W.