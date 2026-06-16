Prix cassé pour ce chargeur Anker de 65 W qui peut accueillir un smartphone, une tablette et une console de jeux pour moins de 20 euros.
Si le Prime Day est un événement majeur dans le calendrier d'Amazon, les bonnes affaires commencent dès maintenant ! La preuve avec ce chargeur Anker de 65 W, équipé de trois ports de charge, qui voit son prix être divisé par deux pour tomber à 19,99 euros.
Pourquoi choisir le chargeur USB-C d'Anker ?
- Trois ports de charge : Ce chargeur USB-C dispose de trois ports de charge et est compatible avec une multitude d'appareils des smartphones à la Nintendo Switch en passant par les tablettes.
- Une puissance de charge de 65 W : Ce chargeur peut rendre la moitié de l'autonomie d'un MacBook Pro de 14 pouces en 35 minutes.
- Un prix divisé par deux : Au lieu d'être vendu pour 40 euros, ce chargeur voit son prix divisé par deux et tombe à 19,99 euros.
Un design compact et efficace
Depuis plusieurs mois, Anker se rapproche des produits Apple. C'est pourquoi la marque compare son chargeur USB-C de 65 W à celui de la marque à la pomme. Anker annonce qu'il est 53 % plus petit que celui de la firme de Cupertino. Avec ce format plus compact, il se glissera facilement dans la pochette d'un ordinateur. Le seul petit bémol est l'absence d'un câble USB-C.
Pour continuer sur le design, il dispose de trois ports de charge : deux USB-C et un USB-A. Lorsqu'un seul appareil est branché, il délivre une puissance de charge de 65 W. À pleine puissance, il peut recharger un MacBook Pro de 14 pouces en 35 minutes. Toutefois, plus les ports sont occupés, plus la puissance est répartie. Avec trois appareils connectés, un port USB-C délivre 40 W, le second et le port USB-A se limitent à 12 W.
Il garde la tête froide
Si Anker opère un rapprochement avec Apple, son chargeur ne se limite pas aux produits de cette marque. Évidemment, ce chargeur de 65 W est compatible avec les iPhone, iPad et autres MacBook Pro, mais pas seulement. L'objet peut recharger une multitude de PC portables, des écouteurs connectées, mais aussi une Nintendo Switch.
Par ailleurs, même si les trois ports sont utilisés simultanément, le chargeur ne chauffera pas. Anker a doté son appareil de la technologie GaN II. Elle sert à dissiper la chaleur, mais aussi à garantir une grande puissance de charge dans un chargeur compact.
✅ Les points forts
- Une compatibilité universelle
- Une puissance de charge de 65 W
- Un format compact
❌ La limite
- Pas de câble USB-C
Le chargeur d'Anker de 65 W met fin à tous vos soucis de charge. Vous n'aurez plus à jongler entre vos différents chargeurs et vous obtiendrez un chargeur qui mêle efficacité et polyvalence. Pour 20 euros, il s'agit d'une excellente offre lorsque l'on compare au reste du marché.
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