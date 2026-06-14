En juin 2026, l'écart entre les offres d'hébergement entrée de gamme et les formules vraiment complètes n'a jamais été aussi marqué. L'hébergeur français o2switch maintient son offre Cloud. à 1,86 € HT par mois pour la première année, soit 22,32 € HT sur douze mois au lieu de 192 € HT habituellement, une réduction de 88 % difficile à ignorer pour quiconque cherche à lancer ou consolider sa présence en ligne. Rendez-vous sur la page de l'offre Cloud. d'o2switch pour consulter les conditions actuelles et les éventuels codes promotionnels disponibles au moment de votre commande.

Noté 9,5/10 dans l'avis mis à jour en mai 2026, o2switch se distingue par une proposition atypique dans le paysage de l'hébergement mutualisé français : une seule formule, des ressources réellement illimitées et une infrastructure 100 % hébergée en France, dans les datacenters propriétaires de l'hébergeur à Clermont-Ferrand. Un positionnement que la rédaction Clubic a examiné de près, avantages et limites compris.