Derrière Proton Pass se trouve Proton AG, fondation suisse née dans les couloirs du CERN, dont la philosophie tient en une ligne : chiffrer les données de ses utilisateurs de sorte que même ses propres serveurs ne puissent y accéder. Cette approche, appliquée à la gestion des mots de passe, donne un service qui protège non seulement vos identifiants, mais aussi les URL et les noms de sites associés, une particularité rare sur ce marché. Classé numéro 1 par la rédaction Clubic en avril 2026 devant Bitwarden, 1Password et Dashlane, Proton Pass Plus est proposé à 1€ pour le premier mois via cette offre exclusive, avant renouvellement automatique à 4,99 €/mois.

Un point de vigilance s'impose : l'abonnement se renouvelle automatiquement à 4,99 €/mois à l'issue du premier mois. Notez la date d'échéance dès votre inscription pour résilier si besoin, sachant que Proton propose également une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester le service sans pression.