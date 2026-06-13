Gérer ses identifiants dans son navigateur, c'est la solution de facilité jusqu'au jour où elle montre ses limites. Proton Pass Plus est accessible à 1,00 €/mois le premier mois via une offre exclusive, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester sans engagement réel.
Derrière Proton Pass se trouve Proton AG, fondation suisse née dans les couloirs du CERN, dont la philosophie tient en une ligne : chiffrer les données de ses utilisateurs de sorte que même ses propres serveurs ne puissent y accéder. Cette approche, appliquée à la gestion des mots de passe, donne un service qui protège non seulement vos identifiants, mais aussi les URL et les noms de sites associés, une particularité rare sur ce marché. Classé numéro 1 par la rédaction Clubic en avril 2026 devant Bitwarden, 1Password et Dashlane, Proton Pass Plus est proposé à 1€ pour le premier mois via cette offre exclusive, avant renouvellement automatique à 4,99 €/mois.
Un point de vigilance s'impose : l'abonnement se renouvelle automatiquement à 4,99 €/mois à l'issue du premier mois. Notez la date d'échéance dès votre inscription pour résilier si besoin, sachant que Proton propose également une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester le service sans pression.
Pourquoi choisir le Proton Pass Plus ?
- Numéro 1 Clubic en 2026 : premier du comparatif de la rédaction en avril 2026, devant Bitwarden, 1Password et Dashlane, sur les critères de sécurité, d'usages et de rapport qualité-prix.
- Chiffrement des métadonnées : à la différence de la plupart des concurrents, Proton Pass protège aussi les URL et les noms de sites, pas uniquement les mots de passe.
- Migration en quelques clics : l'import depuis Chrome, iCloud Keychain, Bitwarden ou 1Password s'effectue à partir d'un simple fichier CSV ou directement via l'extension navigateur.
Alias e-mail, A2F intégrée, pièces jointes : ce que Proton Pass gère vraiment au quotidien
Depuis juin 2025, Proton Pass prend en charge 14 catégories de données au-delà des mots de passe classiques : réseaux Wi-Fi, licences logicielles, passeports, comptes bancaires ou contacts d'urgence, chacun pouvant être accompagné de pièces jointes jusqu'à 100 Mo. La version Plus débloque 50 coffres organisables, des alias e-mail illimités via SimpleLogin pour ne jamais exposer votre adresse principale lors de vos inscriptions en ligne, ainsi que l'authentification à deux facteurs gérée directement depuis l'interface, avec remplissage automatique des codes.
Dans son test de Proton Pass publié et mis à jour en 2026, la rédaction Clubic souligne la cohérence du chiffrement étendu aux métadonnées et la fluidité de la prise en main sur toutes les plateformes, tout en notant que l'extension navigateur reste perfectible sur certains formulaires complexes.
Chrome, iCloud Keychain, Bitwarden : dans quels cas passer à Proton Pass a vraiment du sens
Bitwarden reste une référence pour qui privilégie l'open source au prix le plus bas, et 1Password se distingue sur la gestion familiale ou les outils d'équipe. Proton Pass se démarque sur deux points précis : le chiffrement intégral des métadonnées et les alias e-mail intégrés nativement, deux arguments déterminants pour quiconque veut s'affranchir des silos imposés par les grandes plateformes.
✅ Les points forts
- Chiffrement de bout en bout étendu aux URL et aux noms de sites, pas uniquement aux mots de passe
- Alias e-mail illimités nativement intégrés via SimpleLogin, pour préserver votre adresse principale des spams et du tracking
- Open source, code audité par des experts indépendants, conforme à la philosophie de Proton AG
- Compatible Windows, macOS, Linux, iOS, Android, avec extensions pour Chrome, Firefox, Brave et Edge
- A2F intégrée à l'interface avec remplissage automatique des codes, sans application tierce nécessaire
❌ Les limites
- Renouvellement automatique à 4,99 €/mois après le premier mois : à anticiper si l'abonnement long terme ne vous convient pas
- Extension navigateur encore perfectible sur certains formulaires complexes, notamment pour la détection du champ A2F
- Moins d'intégrations tierces que 1Password sur les usages professionnels et les outils collaboratifs avancés
- L'export des données peut demander quelques manipulations si vous décidez ultérieurement de migrer vers un autre service
Cette offre exclusive à 1,00 €/mois pour le premier mois est disponible sans engagement de durée imposé : vérifiez sa disponibilité directement sur le site de Proton avant de passer votre chemin.
Cette offre s'adresse avant tout à ceux qui gèrent encore leurs identifiants dans leur navigateur ou sur un support non chiffré, et qui savent qu'une solution plus robuste s'impose sans avoir encore franchi le pas. À 1,00 € pour le premier mois, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, la barrière d'entrée est suffisamment basse pour que le risque reste quasi inexistant.
Les utilisateurs déjà équipés de Bitwarden ou 1Password et pleinement satisfaits de leur service trouveront moins de raisons immédiates de migrer. Pour tous les autres, en particulier ceux qui jonglent entre plusieurs appareils et systèmes d'exploitation ou qui accordent une attention particulière à la confidentialité de leurs métadonnées, Proton Pass est la solution que la rédaction Clubic place en tête de classement depuis avril 2026.
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