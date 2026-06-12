Les abonnements aux outils d’IA générative s’accumulent vite, et les factures aussi. Pendant 3 jours encore, StackSocial propose le plan Pro de 1min. AI en accès à vie pour 21,62 €, une offre que la rédaction a passée au crible pour savoir à qui elle s’adresse vraiment.
Voici 1min. AI Pro en accès à vie à 21,62 € au lieu de 202,64 € chez StackSocial !
Jongler entre ChatGPT, Midjourney et un outil de transcription différent chaque mois, c’est le quotidien de nombreux créateurs de contenu et freelances. Proposé en accès à vie sur StackSocial pour encore 3 jours, le plan Pro de 1min. AI ambitionne de centraliser les principaux modèles d’IA générative dans une seule interface disponible sur Web, Windows, Mac, iOS et Android, au tarif de 21,62 € en paiement unique (soit environ 24,97 $, StackSocial étant une plateforme américaine).
Référencée dans l’annuaire logiciel de Clubic, la plateforme 1min.AI est disponible en français et s’adresse aux utilisateurs souhaitant regrouper leurs usages IA sans multiplier les abonnements mensuels. Les créateurs de contenu, rédacteurs, développeurs indépendants et petites équipes constituent le profil le plus naturellement visé par cette offre.
Pourquoi choisir 1min. AI Pro ?
- Accès multi-modèles en une interface : GPT-5, Claude, Gemini, DALL-E et Stable Diffusion sont accessibles depuis le même tableau de bord, sans jongler entre plusieurs abonnements.
- 1 000 000 crédits renouvelés chaque mois : le plan Pro recharge automatiquement ce volume, couvrant une utilisation régulière en texte, image et audio pour la plupart des profils.
- Un paiement unique à vie : au tarif de 21,62 €, le seuil de rentabilité est atteint en moins de 4 mois comparé au plan Pro standard facturé 6,50 $/mois.
1min. AI en pratique : ce que la plateforme propose réellement
L’interface de 1min. AI s’organise autour de plusieurs modules distincts : un chat multi-modèles permettant d’interroger GPT, Claude ou Gemini dans une même session, des outils de génération et d’édition d’images (DALL-E, Stable Diffusion, upscaling, suppression d’arrière-plan, remplacement d’éléments), une suite audio avec Text to Speech, transcription et traduction de fichiers, ainsi que des outils de création vidéo à partir de texte. Comme le précise la fiche logicielle de Clubic, la plateforme est disponible en français et intègre également un module de traitement de documents, permettant d'interroger ou de synthétiser un PDF sans quitter l’interface.Le plan Pro accorde 1 million de crédits mensuels, un volume qui convient à une utilisation professionnelle courante axée sur le texte et l’image. Attention toutefois à la génération vidéo, qui consomme un quota bien plus élevé par session et peut épuiser les crédits disponibles plus rapidement que prévu si elle devient une activité régulière.
1min. AI face aux abonnements classiques : quel arbitrage ?
Comparé au cumul de plusieurs abonnements individuels (ChatGPT Plus à 20 $/mois, Midjourney à 10 $/mois, un outil de transcription séparé), 1min. AI représente un avantage économique net pour les utilisateurs polyvalents qui cherchent à réduire leur empreinte d’abonnements sans sacrifier la diversité des modèles. En revanche, les profils très spécialisés sur un seul outil, ou ceux qui exploitent intensivement les fonctionnalités avancées d’un modèle particulier, trouveront souvent davantage de valeur dans un abonnement direct auprès du fournisseur concerné, les versions disponibles et les limites d’usage pouvant différer de l’offre native.
✅ Les points forts
- Accès à GPT-5, Claude et Gemini depuis une interface unique disponible en français
- Génération et édition d’images avec DALL-E, Stable Diffusion, upscaling et suppression d’arrière-planSuite audio complète : Text to Speech, transcription et traduction de fichiers audio
- Applications natives sur Web, Windows, Mac, iOS et Android
- Paiement unique à vie sans abonnement récurrent, avec 1 million de crédits renouvelés chaque mois
❌ Les limites
- Système de crédits à prendre en main : la consommation varie fortement selon les fonctionnalités utilisées
- La génération vidéo consomme les crédits bien plus rapidement que le texte ou l’imagePlateforme facturée en dollars américains : des frais de conversion bancaire peuvent s’appliquer pour les acheteurs européens
- Codes non cumulables : une seule licence acceptée par compte utilisateur
L’offre à vie expire dans 3 jours : vérifiez la disponibilité du plan Pro 1min. AI à 21,62 € sur StackSocial.
Le plan Pro à vie de 1min. AI cible un profil précis : le créateur de contenu, le rédacteur freelance ou le développeur indépendant qui navigue déjà entre plusieurs outils IA et cherche à rationaliser sa pile logicielle. À 21,62 €, l’offre atteint son seuil de rentabilité en moins de 4 mois, ce qui en fait une décision d’achat rapide à amortir, à condition d’avoir réellement besoin de la pluralité des modèles proposés.
Passez votre chemin si vous avez un usage très spécialisé sur un seul modèle, ou si la génération vidéo constitue le cœur de votre activité : le quota mensuel risque de se révéler contraignant. Pour les profils polyvalents cherchant à sortir du cycle des abonnements multiples, cette fenêtre de 3 jours mérite d’être saisie.
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