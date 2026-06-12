Jongler entre ChatGPT, Midjourney et un outil de transcription différent chaque mois, c’est le quotidien de nombreux créateurs de contenu et freelances. Proposé en accès à vie sur StackSocial pour encore 3 jours, le plan Pro de 1min. AI ambitionne de centraliser les principaux modèles d’IA générative dans une seule interface disponible sur Web, Windows, Mac, iOS et Android, au tarif de 21,62 € en paiement unique (soit environ 24,97 $, StackSocial étant une plateforme américaine).

Référencée dans l’annuaire logiciel de Clubic, la plateforme 1min.AI est disponible en français et s’adresse aux utilisateurs souhaitant regrouper leurs usages IA sans multiplier les abonnements mensuels. Les créateurs de contenu, rédacteurs, développeurs indépendants et petites équipes constituent le profil le plus naturellement visé par cette offre.