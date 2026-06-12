Vous partez cet été et vous redoutez les files d’attente devant les cabines de péage ? Jusqu’au 1er septembre 2026, Ulys offre 12 mois de frais de gestion sur sa formule Classic aux nouveaux clients avec le code ULYS2612 : une occasion concrète de tester le télépéage pendant toute une saison sans frais fixes.
Voici le Pass Ulys Télépéage formule Classic à 0 €/mois pendant 12 mois au lieu de 2,20 €/mois chez Ulys !
Avec sept millions d’utilisateurs en France, Ulys, filiale de VINCI Autoroutes, s’est imposé comme le service de télépéage le plus répandu du pays. Sa formule Classic est pensée pour tous les automobilistes qui souhaitent franchir les péages en voie rapide, du conducteur quotidien au vacancier qui prend l’autoroute deux ou trois fois par an. En souscrivant avec le code ULYS2612 avant le 1ᵉʳ septembre 2026, les nouveaux clients obtiennent 12 mois de frais de gestion entièrement offerts.
La logique tarifaire de la formule Classic repose sur une facturation à l’usage : 2,20 € TTC par mois d’utilisation, et 0 € les mois où le badge reste inactif. Aucun engagement de durée n’est requis, et aucun frais de mise en service n’est prélevé, ce qui rend cette formule accessible même pour un usage ponctuel ou saisonnier.
Pourquoi choisir le Pass Ulys Télépéage formule Classic ?
- 12 mois de frais offerts : grâce au code ULYS2612, les nouveaux clients bénéficient d’une première année sans frais de gestion, disponible jusqu’au 1er septembre 2026.
- Sans engagement ni frais cachés : la formule ne facture rien les mois non utilisés et s’active sans frais de mise en service ni préavis de résiliation.
- Réseau étendu : valable sur toutes les autoroutes françaises et dans plus de 1 000 parkings partenaires, avec la compatibilité fluxlibre sur toutes les voies dédiées.
Passer les péages sans s’arrêter : le fonctionnement au quotidien
Fixé sur le pare-brise, le badge communique automatiquement avec les lecteurs installés au-dessus des voies Liber-t : le passage s’effectue à vitesse réduite, sans manipulation et sans sortir la carte bancaire. La formule Classic est interopérable sur l’ensemble du réseau autoroutier français, quelle que soit la société d’exploitation, APRR, Sanef ou Vinci, et couvre également le paiement dans plus de 1 000 parkings partenaires, dont plusieurs situés dans les grandes villes, les gares et les aéroports.
L’application mobile Ulys enrichit l’expérience avec des informations trafic en temps réel, des estimations tarifaires sur les itinéraires et un planificateur de recharge, ce qui en fait un outil utile bien au-delà du seul passage en péage. Comme le note le comparatif de la rédaction Clubic consacré aux badges télépéage, cette formule convient aussi bien aux conducteurs réguliers qu’aux profils occasionnels qui veulent éviter les files d’attente sans supporter des frais mensuels fixes.
Ulys, Fulli, Bip&Go : ce que la formule Classic apporte et ce qu’elle ne couvre pas
Face à Fulli Nomade et Bip&Go, qui proposent des structures tarifaires proches, le Pass Ulys Télépéage formule Classic se distingue par l’absence de frais de mise en service et la facturation strictement à l’usage, deux critères que le comparatif Clubic des badges télépéage retient comme déterminants pour les conducteurs peu fréquents. En contrepartie, la formule Classic ne comprend pas de service après-vente dédié (disponible uniquement sur la formule Premium), et les grands rouleurs qui empruntent l’autoroute quotidiennement pourront trouver un meilleur rapport coût/usage sur Ulys Fréquence à 1,70 €/mois ou Bip&Go Forfait.
✅ Les points forts
- 12 mois de frais de gestion offerts aux nouveaux clients avec le code ULYS2612, jusqu’au 01/09/2026
- Aucun engagement de durée et aucun frais de mise en service
- Facturation uniquement les mois d’utilisation, 0 € les mois sans usage
- Compatible fluxlibre sur tout le réseau autoroutier français et dans plus de 1 000 parkings partenaires
- Application mobile avec trafic en temps réel, estimations de péage et planificateur de recharge électrique
❌ Les limites
- Frais d’envoi du badge : 4,90 € TTC en France métropolitaine, non couverts par la promotion
- Offre réservée aux nouveaux clients uniquement, non cumulable avec d’autres promotions en cours
- Pas de service après-vente dédié sur la formule Classic (disponible uniquement sur la formule Premium)
- Frais de non-utilisation de 15 € TTC applicables après 14 mois consécutifs sans usage du badge
Vous partez en vacances avant le 1er septembre ? L’offre 12 mois offerts sur le Pass Ulys Télépéage formule Classic est encore disponible : vérifiez votre éligibilité avant de prendre la route.
Pour un automobiliste qui n’a jamais souscrit de formule Ulys, l’offre estivale avec 12 mois de frais offerts représente une entrée concrète dans l’univers du télépéage à moindre risque financier : le seul coût immédiat est celui de l’envoi du badge, soit 4,90 € TTC, avant le retour au tarif de 2,20 € par mois d’utilisation à partir du 13e mois.
L’offre est pertinente pour les familles qui s’apprêtent à prendre la route cet été, pour les conducteurs occasionnels qui veulent tester le service sans pression, et pour ceux qui veulent arrêter de chercher leur carte bleue à chaque barrière de péage. Ceux qui roulent très peu en autoroute ou qui disposent déjà d’un pass concurrent en cours de validité ont intérêt à tenir compte des 4,90 € de frais d’envoi et des éventuels frais de non-utilisation avant de s’engager.
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