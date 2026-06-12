Avec sept millions d’utilisateurs en France, Ulys, filiale de VINCI Autoroutes, s’est imposé comme le service de télépéage le plus répandu du pays. Sa formule Classic est pensée pour tous les automobilistes qui souhaitent franchir les péages en voie rapide, du conducteur quotidien au vacancier qui prend l’autoroute deux ou trois fois par an. En souscrivant avec le code ULYS2612 avant le 1ᵉʳ septembre 2026, les nouveaux clients obtiennent 12 mois de frais de gestion entièrement offerts.

La logique tarifaire de la formule Classic repose sur une facturation à l’usage : 2,20 € TTC par mois d’utilisation, et 0 € les mois où le badge reste inactif. Aucun engagement de durée n’est requis, et aucun frais de mise en service n’est prélevé, ce qui rend cette formule accessible même pour un usage ponctuel ou saisonnier.