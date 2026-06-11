La boulette du Crédit Agricole a fait sourire toute la rédaction cette semaine, mais c’est Fulli qui en tire le meilleur parti : avec le code TESTCEDRIC, valable jusqu’au 14 juin à 22 h 59, le badge Nomade est proposé sans aucun frais, badge offert, livraison incluse et 13 mois de frais de gestion couverts. On analyse ce que vaut vraiment cette offre avant les grands départs estivaux.
Vous avez peut-être vu passer la notification surprise du Crédit Agricole cette semaine, le fameux « test cédric » qui a déclenché une vague de panique chez les clients de l’établissement. Fulli a visiblement saisi l’occasion avec humour : le code promotionnel TESTCEDRIC, valable jusqu’au 14 juin 2026 à 22:59, permet de souscrire au Fulli Nomade sans débourser le moindre euro, badge et livraison inclus, avec 13 mois de frais de gestion offerts en prime.
En calculant badge (11 €), livraison (4,90 €) et 13 mensualités à 1,90 € chacune, ce sont plus de 40 € d’économies cumulées dès la souscription. Deux crédits de cartes postales sur l’application Fizzer sont également offerts, un bonus sympathique pour ceux qui voudront envoyer quelques nouvelles depuis la route. L’offre est réservée aux véhicules de classe 1, 2 et 5 (voitures de tourisme et véhicules assimilés), sans engagement de durée.
Pourquoi choisir le Fulli Nomade ?
- Un package d’entrée complet : badge, livraison et 13 mois de frais de gestion France intégralement offerts avec le code TESTCEDRIC jusqu’au 14 juin à 22 h 59.
- Facturation à l’usage : 1,90 €/mois uniquement les mois circulés en France, 2,40 €/mois pour l’Espagne et le Portugal, et 0 € les mois sans utilisation.
- Trois pays, un seul badge : France, Espagne et Portugal couverts sans engagement, avec accès à plus de 900 parkings partenaires en Europe.
Un badge à l’usage, pensé pour les longs trajets et les escapades transfrontalières
Le Fulli Nomade repose sur une logique simple : vous ne payez que les mois où vous utilisez effectivement votre badge, et les mensualités inactives ne sont jamais décomptées. Pour un conducteur dont les trajets autoroutiers sont irréguliers, quelques week-ends prolongés et les congés d’été par exemple, cette structure tarifaire représente un avantage concret face aux formules à facturation fixe mensuelle.
Le badge couvre également l’Espagne et le Portugal (2,40 €/mois les mois utilisés dans ces pays), ce qui en fait un compagnon pertinent pour les vacanciers qui descendent vers la péninsule ibérique. Dans son comparatif des meilleurs badges télépéage, la rédaction Clubic souligne la polyvalence du Fulli Nomade pour les profils mixtes, entre usagers réguliers du réseau APRR et grands voyageurs estivaux.
Fulli Nomade face à Ulys et Bip&Go : ce qui fait la différence
Ulys Classic s’impose comme le référent global du marché, avec 0 € de frais d’ouverture et une application reconnue pour sa richesse fonctionnelle, tandis que Bip&Go Au Forfait reste imbattable en coût mensuel pur (1,45 €/mois avec engagement d’un an). Le Fulli Nomade se démarque par sa couverture sur trois pays sans surcoût fixe, son modèle sans engagement et, dans le cadre de l’offre TESTCEDRIC, une première année intégralement défrayée que ses concurrents ne proposent pas dans des conditions équivalentes.
✅ Les points forts
- Badge, livraison et 13 mois de frais de gestion offerts : plus de 40 € d’économies dès la souscription avec le code TESTCEDRIC jusqu’au 14 juin
- Facturation à l’usage strict, sans prélèvement les mois sans autoroute
- Couverture France, Espagne et Portugal sur un seul badge, sans engagement ni pénalité de résiliation
- Accès inclus à plus de 900 parkings partenaires en France, Espagne et Portugal
- 2 crédits de cartes postales offerts sur l’application Fizzer à la souscription
❌ Les limites
- L’Italie n’est pas incluse dans l’offre Nomade standard : le Fulli Nomade+ est nécessaire pour les conducteurs qui franchissent régulièrement les Alpes
- Des frais de 10 € s’appliquent en cas d’inactivité prolongée du badge (24 mois consécutifs sans utilisation)
- L’application Fulli est fonctionnelle mais reste moins avancée que celle d’Ulys en termes de navigation et de suivi détaillé des consommations
- L’offre est limitée aux véhicules de classe 1, 2 et 5 : conducteurs de deux-roues et de poids lourds non éligibles
L’offre Fulli Nomade avec le code TESTCEDRIC (badge + livraison + 13 mois offerts) expire le 14 juin à 22 h 59 : profitez-en avant les grands départs !
Cette promotion Fulli Nomade coche des cases rarement réunies sur un même bon plan : badge offert, livraison prise en charge et treize mois de frais de gestion France gratuits forment un package d’entrée sans reste à charge, précisément au moment où les autoroutes vont reprendre du trafic. Le clin d’œil à la boulette du Crédit Agricole ne change rien à la valeur réelle du code TESTCEDRIC, mais il donne à cette offre une couleur éditoriale que l’on rencontre rarement. Elle cible en premier lieu les automobilistes qui ne disposent pas encore de badge, ceux qui empruntent l’autoroute de façon saisonnière, et les vacanciers qui descendront vers l’Espagne ou le Portugal cet été.
Qui peut passer son chemin ? Les grands rouleurs qui privilégient le coût mensuel le plus bas possible resteront probablement chez Bip&Go Au Forfait (1,45 €/mois avec engagement), et les conducteurs qui traversent régulièrement l’Italie devront se tourner vers le Fulli Nomade+ ou vers Ulys. Pour les autres profils, l’offre a du sens jusqu’au 14 juin 2026 à 22:59, au-delà de quoi les avantages liés au code TESTCEDRIC ne seront plus garantis.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes