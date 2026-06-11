Vous avez peut-être vu passer la notification surprise du Crédit Agricole cette semaine, le fameux « test cédric » qui a déclenché une vague de panique chez les clients de l’établissement. Fulli a visiblement saisi l’occasion avec humour : le code promotionnel TESTCEDRIC, valable jusqu’au 14 juin 2026 à 22:59, permet de souscrire au Fulli Nomade sans débourser le moindre euro, badge et livraison inclus, avec 13 mois de frais de gestion offerts en prime.

En calculant badge (11 €), livraison (4,90 €) et 13 mensualités à 1,90 € chacune, ce sont plus de 40 € d’économies cumulées dès la souscription. Deux crédits de cartes postales sur l’application Fizzer sont également offerts, un bonus sympathique pour ceux qui voudront envoyer quelques nouvelles depuis la route. L’offre est réservée aux véhicules de classe 1, 2 et 5 (voitures de tourisme et véhicules assimilés), sans engagement de durée.