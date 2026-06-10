Regarder la Coupe du Monde sur un écran de 55 pouces, en 4K, avec Dolby Vision et une image bien définie la nuit comme en plein jour, c'est exactement ce que promet la Hisense 55A6S. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle le fait à moins de 300 €, un seuil rarement atteint pour une TV de cette taille avec ce niveau de fonctionnalités.

Hisense s'est imposé ces dernières années comme un acteur sérieux du TV abordable, avec des progrès notables sur la qualité d'image et la robustesse de ses dalles VA, reconnues pour leur contraste plus profond que la moyenne à ce prix.