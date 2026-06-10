L’Asus TUF Gaming VG34VQEL1A est un écran incurvé de 34 pouces fluide avec des technologies intéressantes à retrouver pour 199,99 euros chez Boulanger (ou 189,99 euros sur Rakuten) au lieu de 299,99 euros.
L’Asus TUF Gaming VG34VQEL1A est un écran PC qui s’adresse aux joueurs et utilisateurs qui cherchent une grande immersion visuelle sans pour autant dépenser de grosses sommes. C’est un écran plutôt orienté gaming même si la fluidité de la dalle n’est pas parmi les plus élevées. Il y a mieux sur le marché en la matière, mais pas à ce prix, ce qui en fait tout l’intérêt. Surtout qu’il perd 100 euros sur Boulanger en ce moment, et même 10 euros supplémentaires avec le code RAKUTEN10 sur Rakuten.
Pourquoi choisir l’Asus TUF Gaming VG34VQEL1A ?
- Pour sa prise en charge ELMB, FreeSync et GSync
- Pour son format incurvé avec un contraste élevéL’UWQHD (3440 x 1440 pixels) pour le multi-fenêtres
Un écran avec ses forces et ses failles
Avec l’Asus TUF Gaming VG34VQEL1A vous avez un écran incurvé 1500R de 34 pouces qui utilise une dalle VA avec un contraste typique de 3000:1. C’est un premier détail à retenir car l’écran propose une compatibilité HDR qui n'est pas vraiment pertinente, puisque sa luminosité maximale et sa gamme dynamique ne permettent pas un résultat convaincant.
Par contre, là où il fait plaisir, c'est qu’il est compatible FreeSync et G-Sync, pour ne plus avoir de déchirements ou de saccades à l’écran. Si vous combinez à ça l’ELMB (Extreme Low Motion Blur), vous réduisez le flou cinétique, ce qui rend les objets en mouvement plus nets. Un vrai plaisir pour les yeux, surtout à ce prix.
Une fluidité pour du gaming léger
L’autre chiffre important de cet écran Asus TUF Gaming, c'est la fluidité de 100 Hz, avec un temps de réponse de 1 ms MPRT. Si vous jouez à des jeux d’aventure, de stratégie ou des RPG, c'est suffisant. Par contre, si vous êtes plus versé dans le compétitif, les 100 Hz sont un peu à la traîne, là où la concurrence offre du 144, 165 ou 180 Hz, voire plus.
Ce qui est bien avec cet écran c'est que vous pouvez le faire pivoter latéralement de 10° vers la gauche ou la droite, ou l’incliner de +20° vers le haut et -5° vers le bas, ainsi que le régler en hauteur jusqu’à 130 mm. Pour la connectivité, il est plutôt bien pourvu avec deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, deux ports USB-A 3.2 Gen 1 et une prise jack 3,5 mm.
✅ Les points forts
- La dalle incurvée 1500R avec contraste élevéL’ELMB, FreeSync et G-Sync
- La couverture 125 % sRGB
- Des fonctions gaming liées à Asus
❌ Les limites
- Le 100 Hz limite le gaming compétitif
- Le HDR10 pas utile sur une dalle VA
- La luminosité limitée à 300 cd/m²
L’écran Asus TUF Gaming VG34VQEL1A est une dalle incurvée qui n’ambitionne pas le jeu vidéo intensif, mais plutôt du gaming léger, du multimédia ou simplement de la bureautique. Il y a des choix bizarres comme la présence du HDR10 alors que c’est une dalle VA, mais pour moins de 200 euros, retrouver un écran avec ELMB, G-Sync et FreeSync, c'est assez rare pour être souligné. Avec ces critères-là en tête, vous savez maintenant où vous mettez les pieds.
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