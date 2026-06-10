Avec l’Asus TUF Gaming VG34VQEL1A vous avez un écran incurvé 1500R de 34 pouces qui utilise une dalle VA avec un contraste typique de 3000:1. C’est un premier détail à retenir car l’écran propose une compatibilité HDR qui n'est pas vraiment pertinente, puisque sa luminosité maximale et sa gamme dynamique ne permettent pas un résultat convaincant.

Par contre, là où il fait plaisir, c'est qu’il est compatible FreeSync et G-Sync, pour ne plus avoir de déchirements ou de saccades à l’écran. Si vous combinez à ça l’ELMB (Extreme Low Motion Blur), vous réduisez le flou cinétique, ce qui rend les objets en mouvement plus nets. Un vrai plaisir pour les yeux, surtout à ce prix.