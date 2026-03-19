Difficile d’ignorer une remise de 700€ sur l’un des vidéoprojecteurs 4K les plus complets du marché. Le XGIMI Horizon Ultra, s’affiche actuellement à 1 099 € sur Rakuten au lieu de 1 799 € : on fait le point pour vous aider à décider.
Certaines offres s’imposent d’elles-mêmes dans l’actualité tech. Le XGIMI Horizon Ultra 4K est un vidéoprojecteur tout-en-un pensé pour remplacer, ou du moins concurrencer sérieusement, une grande TV dans un salon moderne. Avec 700€ de remise sur Rakuten, il s’adresse aux cinéphiles, sérievores et joueurs qui veulent profiter d’une image généreuse sans bricoler une installation complexe.
Une remise de 700€ sur un vidéoprojecteur premium : ce qu’il faut savoir avant d’acheter
Lancé à 1 799 €, le XGIMI Horizon Ultra 4K s’affichait déjà comme une proposition ambitieuse face aux dalles OLED et QLED du marché. Passer sous la barre des 1 100 € change concrètement la donne pour les budgets qui hésitaient entre un grand téléviseur et une solution projection.
La remise de 39% proposée sur Rakuten n’est pas anodine : elle place ce projecteur dans une fourchette de prix inédite au regard de ses caractéristiques. Ce type d’opportunité, sur un produit haut de gamme comme celui-ci, n’est pas garantie de durer.
Ce que vaut vraiment le XGIMI Horizon Ultra au quotidien
Là où beaucoup de projecteurs vous imposent un écran dédié, une installation millimétrée et un boîtier multimédia externe, le XGIMI Horizon Ultra joue la carte du tout-en-un sans compromis apparent. Dans notre test, la rédaction a salué la technologie Dual Light, combinaison inédite de LED et laser, qui permet d’atteindre 2 300 lumens ISO pour une image lumineuse même dans des conditions d’éclairage ambiant.
La technologie ISA 3.0 se charge des corrections automatiques (trapèze, zoom, adaptation à la couleur du mur) dès la mise en route, sans manipulation technique de votre part. Si vous cherchez un appareil que vous pouvez poser sur une étagère et allumer sans prise de tête, vous êtes dans la cible.
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Face aux alternatives : ce que le XGIMI Horizon Ultra apporte, et ce qu’il ne remplace pas
Le marché des vidéoprojecteurs 4K compacts s’est densifié ces deux dernières années, avec notamment le XGIMI Horizon S Pro (1 800 lumens ANSI, Dual Light 2.0) qui lui succède sur le papier. L’Horizon Ultra conserve toutefois un avantage : sa luminosité de 2 300 lumens ISO lui permet de projeter dans une pièce partiellement éclairée, là où beaucoup de concurrents réclament l’obscurité totale. Rappelons néanmoins qu’aucun projecteur, aussi performant soit-il, n’égale la gestion des noirs profonds d’une TV OLED.
✅ Les points forts
- Image 4K Dolby Vision très bien calibrée : 91% de couverture DCI-P3, couleurs naturelles et précises grâce à la double source lumineuse
- Tout-en-un vraiment autonome : Android TV 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Google Assistant, sans besoin d’un boîtier externe
- Son Harman Kardon intégré : 2 x 12 W compatibles Dolby Atmos et DTS Virtual:X, suffisamment puissant pour une utilisation quotidienne
- Silencieux : moins de 30 dB en fonctionnement, inaudible pendant un film
- Gaming réactif : input lag de 18,5 ms en mode jeu, compatible 4K 60 Hz via les deux ports HDMI 2.0
- Installation sans contrainte : correction automatique du trapèze, zoom optique 1,2x, adaptation à la couleur du mur
- Design premium : revêtement en cuir PU, coloris beige/or mat, pensé comme un objet de décoration
❌ Les points faibles
- Contraste limité : les scènes sombres peuvent apparaître légèrement délavées, loin des noirs d’une TV OLED
- Android TV un peu poussif : la navigation dans les menus et le lancement des applications manquent de fluidité par rapport à une Apple TV ou une NVIDIA Shield
- Télécommande non rétroéclairée : un détail agaçant dans l’obscurité
- Focale standard : il faut prévoir 2,5 m de recul minimum pour obtenir une image de 2 m de diagonale
✅ Verdict de la rédaction :
Le XGIMI Horizon Ultra 4K à 1 099 € sur Rakuten représente une fenêtre concrète pour quiconque veut franchir le cap d’une expérience projection haut de gamme sans débourser le prix d’une TV 77". Son design soigné, son audio Harman Kardon et sa maîtrise des couleurs en Dolby Vision, il s’adresse avant tout aux cinéphiles et sérievores qui projettent en pièce semi-obscure, aux joueurs qui veulent une diagonale généreuse avec une latence maîtrisée, et à tous ceux qui préfèrent un appareil tout-en-un plutôt qu’une chaîne hi-fi à assembler. Si Netflix en 4K est votre usage principal ou si vous ne pouvez pas garantir une obscurité partielle dans votre pièce, l’investissement mérite réflexion.
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