Lancé à 1 799 €, le XGIMI Horizon Ultra 4K s’affichait déjà comme une proposition ambitieuse face aux dalles OLED et QLED du marché. Passer sous la barre des 1 100 € change concrètement la donne pour les budgets qui hésitaient entre un grand téléviseur et une solution projection.

La remise de 39% proposée sur Rakuten n’est pas anodine : elle place ce projecteur dans une fourchette de prix inédite au regard de ses caractéristiques. Ce type d’opportunité, sur un produit haut de gamme comme celui-ci, n’est pas garantie de durer.