Le Fulli Nomade cible avant tout les automobilistes qui fréquentent les autoroutes françaises et qui partent régulièrement vers l'Espagne ou le Portugal, que ce soit pour des vacances estivales, des déplacements professionnels récurrents ou un mode de vie frontalier. Les trajets réalisés en France sont couverts par les frais de gestion mensuels, offerts pendant les 12 premiers mois avec l'offre ETE26, tandis que l'utilisation en Espagne ou au Portugal génère un supplément de 2,40 € par mois d'utilisation sur la péninsule. Cette facturation distincte permet de ne payer que ce que vous consommez réellement, sans forfait imposé pour un pays que vous ne visiteriez qu'une à deux fois dans l'année.

Pour les familles qui descendent vers la Costa Brava ou longent le littoral atlantique chaque été, disposer d'un badge reconnu dès la frontière sans démarche supplémentaire représente un gain de sérénité appréciable. Notons également que le badge donne accès à plus de 900 parkings partenaires en France, en Espagne et au Portugal, un détail utile pour les étapes urbaines. La compatibilité multinationale est d'ailleurs l'un des critères les plus déterminants que la rédaction retient dans son comparatif des meilleurs badges télépéage, où le Fulli Nomade obtient la note de 8,5/10.