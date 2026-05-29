Avec le retour de la saison estivale et les grands départs en vacances, la question du badge télépéage revient sur la table. Fulli propose sur son badge Nomade une offre qui mérite l'attention : frais de mise en service offerts et 12 mois de frais de gestion France intégralement gratuits, pour toute souscription avant le 1er septembre 2026.
Prendre l'autoroute sans chercher la monnaie ni ralentir à chaque barrière, c'est le confort quotidien qu'offre un badge de télépéage. Le Fulli Nomade va un cran plus loin en couvrant trois pays sur un seul badge, la France, l'Espagne et le Portugal, sans engagement. Grâce au code promotionnel ETE26, valable jusqu'au 1er septembre 2026, les frais de mise en service (habituellement 11 €) et les 12 premiers mois de frais de gestion France (1,90 €/mois) sont entièrement offerts.
Concrètement, la première année ne vous coûte que les 4,90 € de frais de livraison. Pour un foyer qui effectue régulièrement des trajets vers l'Espagne ou le Portugal, l'économie dépasse 33 € dès les douze premiers mois, frais de mise en service compris.
Pourquoi choisir le Fulli Nomade ?
- Un an sans frais : les frais de mise en service (11 €) et 12 mois de frais de gestion France (1,90 €/mois) sont offerts avec le code ETE26, soit 33,80 € économisés dès la souscription.
- Trois pays, un seul badge : la formule Nomade couvre les réseaux autoroutiers de France, d'Espagne et du Portugal, avec un seul abonnement et un seul prélèvement mensuel.
- Zéro contrainte : sans engagement, résiliation possible à tout moment, et 0 € prélevé les mois où vous n'empruntez pas l'autoroute.
Un badge pensé pour les trajets transfrontaliers vers la péninsule ibérique
Le Fulli Nomade cible avant tout les automobilistes qui fréquentent les autoroutes françaises et qui partent régulièrement vers l'Espagne ou le Portugal, que ce soit pour des vacances estivales, des déplacements professionnels récurrents ou un mode de vie frontalier. Les trajets réalisés en France sont couverts par les frais de gestion mensuels, offerts pendant les 12 premiers mois avec l'offre ETE26, tandis que l'utilisation en Espagne ou au Portugal génère un supplément de 2,40 € par mois d'utilisation sur la péninsule. Cette facturation distincte permet de ne payer que ce que vous consommez réellement, sans forfait imposé pour un pays que vous ne visiteriez qu'une à deux fois dans l'année.
Pour les familles qui descendent vers la Costa Brava ou longent le littoral atlantique chaque été, disposer d'un badge reconnu dès la frontière sans démarche supplémentaire représente un gain de sérénité appréciable. Notons également que le badge donne accès à plus de 900 parkings partenaires en France, en Espagne et au Portugal, un détail utile pour les étapes urbaines. La compatibilité multinationale est d'ailleurs l'un des critères les plus déterminants que la rédaction retient dans son comparatif des meilleurs badges télépéage, où le Fulli Nomade obtient la note de 8,5/10.
Face aux autres badges du marché, ce que le Fulli Nomade apporte et ce qu'il ne couvre pas
Le marché du télépéage sans engagement compte aujourd'hui plusieurs acteurs sérieux, Ulys (Vinci Autoroutes), Bip&Go ou encore les offres Liber-t, mais peu intègrent d'emblée l'Espagne et le Portugal dans un contrat unique à ce niveau de tarif. Le Fulli Nomade occupe une place pertinente pour les voyageurs transfrontaliers, même si la frontière italienne reste une limite à connaître : pour circuler en Italie, il faudra se tourner vers le Fulli Nomade+, dont les frais de mise en service s'élèvent à 15 €.
✅ Les points forts
- 12 mois de frais de gestion France offerts avec le code ETE26, soit 22,80 € économisés
- Frais de mise en service offerts (11 €) : la première année ne coûte que les 4,90 € de livraison
- Couverture France, Espagne et Portugal sur un seul et même badge, avec accès à plus de 900 parkings partenaires
- Sans engagement, résiliation libre à tout moment
- 0 € prélevé les mois sans utilisation, gestion en ligne et e-facture incluse sans supplément
❌ Les limites
- L'Italie n'est pas couverte par cette formule : il faut souscrire au Fulli Nomade+ (15 € de frais de mise en service, non offerts)
- Frais de livraison de 4,90 € non inclus dans la promotion
- Après les 12 mois offerts : 1,90 €/mois en France et 2,40 €/mois les mois d'utilisation en Espagne ou au Portugal
- Frais de 10 € applicables en cas d'inactivité pendant 24 mois consécutifs
L'offre à 0 € pendant 12 mois expire le 1er septembre 2026 avec le code ETE26 : vérifiez sa disponibilité et finalisez votre souscription chez Fulli.
Le Fulli Nomade s'impose comme un choix cohérent pour deux profils bien distincts : l'habitué des autoroutes françaises qui recherche un badge flexible sans frais fixes les mois creux, et le voyageur qui descend régulièrement vers l'Espagne ou le Portugal sans vouloir gérer deux abonnements distincts. Avec l'offre ETE26 disponible jusqu'au 1er septembre 2026, la première année se résume à 4,90 € de frais de port, ce qui rend la souscription accessible sans prise de risque financière notable.
Si vos déplacements restent exclusivement sur le réseau autoroutier français, d'autres formules peuvent s'avérer légèrement plus compétitives selon les opérateurs et les périodes. Et si l'Italie figure parmi vos destinations régulières, le Fulli Nomade+ sera plus adapté à votre usage. Pour tous les voyageurs France-Espagne-Portugal, cette fenêtre promotionnelle représente une occasion concrète de s'équiper avant l'été sans engagement ni dépense initiale significative.
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- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
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