Payer ChatGPT, puis Claude, puis Gemini... la facture mensuelle des outils IA grimpe vite pour quiconque travaille régulièrement avec l'intelligence artificielle. C'est précisément là qu'intervient 1min.AI, une plateforme qui agrège une quinzaine de modèles sous une seule interface, et dont l'abonnement à vie est actuellement disponible à environ 22€ sur StackSocial, une offre limitée dans le temps qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement.

Ce bon plan cible en priorité les créateurs de contenu, les freelances et tous ceux qui souhaitent tester plusieurs modèles sans multiplier les engagements mensuels. La rédaction a d'ailleurs publié un avis complet sur la plateforme en mars 2026, qui nuance autant les promesses que les limites réelles du service.