Les abonnements IA s'accumulent, et les factures aussi. Avec 1min.AI, une seule dépense de 22 € donne accès à vie à une plateforme réunissant GPT-5, Claude, Gemini et une quinzaine d'autres modèles, une promesse qui mérite qu'on y regarde de plus près.
Payer ChatGPT, puis Claude, puis Gemini... la facture mensuelle des outils IA grimpe vite pour quiconque travaille régulièrement avec l'intelligence artificielle. C'est précisément là qu'intervient 1min.AI, une plateforme qui agrège une quinzaine de modèles sous une seule interface, et dont l'abonnement à vie est actuellement disponible à environ 22€ sur StackSocial, une offre limitée dans le temps qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement.
Ce bon plan cible en priorité les créateurs de contenu, les freelances et tous ceux qui souhaitent tester plusieurs modèles sans multiplier les engagements mensuels. La rédaction a d'ailleurs publié un avis complet sur la plateforme en mars 2026, qui nuance autant les promesses que les limites réelles du service.
Pourquoi choisir le 1min.AI ?
- Paiement unique : 22€ une seule fois pour un accès à vie, sans renouvellement mensuel ni frais cachés.
- Accès multi-modèles : GPT-5, Claude Opus, Gemini Pro, Llama, MistralAI et plusieurs autres sont accessibles depuis une interface unifiée.
- Polyvalence créative : texte, images, audio, vidéo et code sont pris en charge, ce qui en fait un outil adapté à de nombreux profils professionnels.
Un outil pensé pour les créatifs et les productifs pressés
1min.AI ne se contente pas de centraliser des chatbots : la plateforme propose également de la génération d'images, de la retranscription audio, de la rédaction de billets de blog, d'e-mails ou de scripts vidéo, et même de la génération de contenus sonores. Pour un rédacteur, un social media manager ou un entrepreneur solo qui jongle avec de multiples tâches créatives, l'interface unifiée représente un vrai gain de temps au quotidien.
La fonction Multi AI Chat permet de soumettre la même question à cinq modèles simultanément, ce qui facilite la comparaison des réponses avant de retenir la plus adaptée à votre contexte. Dans son avis publié en mars 2026, la rédaction Clubic souligne l'utilité concrète de la plateforme dans deux situations précises : en secours quand votre modèle principal est indisponible, et pour comparer rapidement des outputs avant de prendre une décision.
Face aux abonnements dédiés, quelle place pour un agrégateur ?
Un abonnement Claude Pro ou ChatGPT Plus reste plus puissant si votre usage est intensif et centré sur un seul modèle, car ces plateformes offrent des quotas nettement supérieurs et des fonctionnalités avancées que 1min.AI ne peut pas toujours égaler.
Mais si votre besoin est de tester différents modèles, de couvrir des tâches variées ou de disposer d'un accès de secours fiable, 22€ une seule fois représente un arbitrage difficile à ignorer.
✅ Les points forts
- Paiement unique sans abonnement récurrent, idéal pour maîtriser son budget IA sur le long terme
- Accès à une quinzaine de modèles majeurs (GPT-5, Claude Opus, Gemini Pro, Llama, MistralAI...) depuis une seule interface
- Fonctionnalités multimédias étendues : texte, image, audio, vidéo et code couverts en un seul outil
- Mises à jour hebdomadaires et roadmap publique, gage de continuité et d'évolution du service
- Fonction Multi AI Chat pour comparer simultanément les réponses de plusieurs modèles sur une même requête
❌ Les limites
- Système de crédits difficile à anticiper : la consommation varie fortement selon les modèles utilisés, avec des surprises possibles
- Usage avec des données professionnelles sensibles déconseillé, la plateforme n'est pas conçue pour un contexte RGPD strict
- Certaines fonctionnalités restent moins abouties que les outils spécialisés comme Jasper ou Copy.ai pour la rédaction longue forme
- Interface qui peut dérouter au premier abord, avec peu d'informations contextuelles sur les différents modèles disponibles
L'offre expire dans moins de 5 jours : vérifiez dès maintenant la disponibilité du 1min.AI Pro à 22 € sur StackSocial.
1min.AI s'adresse avant tout à ceux qui multiplient les outils IA au quotidien et cherchent à rationaliser leurs dépenses : freelances, créateurs de contenu, PME et curieux aguerris trouveront dans cette offre à vie un accès pratique à un catalogue très large pour un coût fixe et définitif. La promesse tient si vous l'utilisez comme un hub de comparaison ou d'accès de secours, plutôt que comme un remplaçant direct d'un abonnement premium spécialisé.
Si vous traitez des données professionnelles sensibles ou si votre usage est très intensif et centré sur un seul modèle, des alternatives directes restent plus adaptées à vos besoins. Mais pour 22 €, une seule fois, difficile de bouder l'opportunité d'avoir tous les grands modèles à portée de clic, surtout quand l'offre expire dans moins de cinq jours.
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