Confier ses emails à Google, c'est accepter que ses échanges servent à alimenter un moteur publicitaire parmi les plus puissants au monde. Proton Mail part du principe inverse : aucune analyse de vos messages, aucune publicité, chiffrement de bout en bout activé par défaut. Née d'une collaboration entre scientifiques du CERN en 2014, la messagerie suisse a convaincu plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, et elle est aujourd'hui accessible à son meilleur tarif grâce à l'offre exclusive Clubic sur Proton Mail, disponible à 2,99€/mois sur 24 mois.

Fondée sur des principes de transparence et d'open source, avec un code audité publiquement, Proton Mail est hébergée en Suisse et soumise à l'une des législations les plus protectrices au monde en matière de vie privée, bien loin des règles américaines qui gouvernent Gmail.