Pendant des années, quitter Gmail semblait irréaliste, trop cher, trop contraignant. En 2026, Proton Mail propose Mail, Drive, VPN et Calendar sous un seul compte chiffré à 2,99 €/mois. On a regardé ce que ça change vraiment au quotidien.
Confier ses emails à Google, c'est accepter que ses échanges servent à alimenter un moteur publicitaire parmi les plus puissants au monde. Proton Mail part du principe inverse : aucune analyse de vos messages, aucune publicité, chiffrement de bout en bout activé par défaut. Née d'une collaboration entre scientifiques du CERN en 2014, la messagerie suisse a convaincu plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, et elle est aujourd'hui accessible à son meilleur tarif grâce à l'offre exclusive Clubic sur Proton Mail, disponible à 2,99€/mois sur 24 mois.
Fondée sur des principes de transparence et d'open source, avec un code audité publiquement, Proton Mail est hébergée en Suisse et soumise à l'une des législations les plus protectrices au monde en matière de vie privée, bien loin des règles américaines qui gouvernent Gmail.
Pourquoi choisir Proton Mail ?
- Confidentialité sans compromis : chiffrement E2EE par défaut, zéro publicité, domiciliation suisse hors de portée des législations américaine et européenne.
- Un écosystème complet : l'abonnement Unlimited inclut Mail, Calendar, Drive, VPN et Pass sous un même compte chiffré, pour un usage quotidien entièrement sécurisé.
- Une offre exclusive rare : à 2,99 €/mois sur 24 mois via Clubic, soit une réduction de 70 % sur le tarif mensuel habituel de 9,99 €, avec 30 jours satisfait ou remboursé.
Proton Mail Plus : pour qui, et pour quels usages au quotidien ?
Proton Mail s'adresse avant tout aux utilisateurs qui veulent reprendre le contrôle de leur vie privée numérique sans renoncer au confort d'une messagerie moderne. Journalistes, professions médicales, dirigeants de TPE ou simples particuliers souhaitant s'affranchir des grandes plateformes numériques trouveront dans l'interface web et les applications mobiles une expérience claire et accessible sur tous les appareils, avec une note de 4,6 sur les stores.
Notre avis sur Proton Mail souligne la qualité de l'interface, la compatibilité PGP avec des clients email tiers, et la possibilité de gérer jusqu'à 10 adresses email sous un seul compte. La fonctionnalité Easy Switch intégrée simplifie également la migration depuis Gmail, avec un import des anciens messages et des contacts en quelques étapes seulement.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail face à Gmail et à ses concurrents : où se situe la vraie différence ?
Gmail reste la référence sur le terrain des intégrations tierces, du stockage gratuit (15 Go partagés) et de l'écosystème Google Workspace, mais il indexe vos données à des fins publicitaires et relève d'une juridiction américaine peu favorable à la confidentialité. Proton Mail s'en distingue fondamentalement en garantissant un chiffrement de bout en bout par défaut et une domiciliation suisse, ce qui le positionne dans une catégorie à part, même face à son principal concurrent Tuta Mail, qui applique de son côté un chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques mais propose une interface et un écosystème moins aboutis.
✅ Les points forts
- Chiffrement de bout en bout activé par défaut sur tous les messages
- Hébergement en Suisse, sous une législation parmi les plus protectrices du monde pour la vie privée
- Aucune publicité, aucune analyse de vos emails à des fins commerciales
- Abonnement Unlimited incluant Mail, Drive, Calendar, VPN et Pass sous un seul compte
- Garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours
❌ Les limites
- Moins d'intégrations avec des outils tiers (Slack, Trello, Google Meet) que Gmail ou Outlook
- Version gratuite limitée à 1 Go de stockage, insuffisante pour un usage quotidien intensif
- Récupération de compte impossible sans clé de sauvegarde, ce qui demande une vigilance particulière
- Migration depuis Gmail nécessite un temps d'adaptation, même avec l'outil Easy Switch
Cette offre exclusive Clubic à 2,99 €/mois sur 24 mois est limitée dans le temps : vérifiez sa disponibilité directement chez Proton avant qu'elle ne disparaisse.
Proton Mail est le choix qui s'impose pour toute personne souhaitant quitter Gmail sans sacrifier confort d'utilisation ni productivité. À 2,99 €/mois sur 24 mois via cette offre exclusive Clubic, l'accès à la messagerie chiffrée suisse inclut également Drive, Calendar, VPN et Pass dans l'abonnement Unlimited, ce qui rend le rapport valeur/prix particulièrement solide pour un usage numérique sécurisé au quotidien.
En revanche, si vous êtes très ancré dans l'écosystème Google et que vous utilisez quotidiennement Google Meet, Google Docs ou les nombreuses extensions de Gmail, la transition demandera un réel effort d'adaptation. Pour tous ceux qui cherchent à reprendre la main sur leurs données numériques sans dépenser une fortune, cette fenêtre d'offre mérite clairement votre attention.
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