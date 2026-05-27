Avec 51 % de remise, l'Apple AirTag unitaire passe sous la barre des 19 €, une occasion rare sur ce tracker Bluetooth d'Apple. Accessible via l'offre de bienvenue JoyBuy, cette promotion cible exclusivement les nouveaux utilisateurs de l'application, ce qui en fait une fenêtre d'opportunité limitée mais concrète.

Pour rappel, l'AirTag est un petit galet connecté conçu pour retrouver facilement les objets du quotidien : clés, sac, portefeuille, ou encore bagage lors d'un voyage. Son fonctionnement repose entièrement sur l'écosystème Apple, via l'application Localiser et le réseau Find My, l'un des plus denses au monde avec des centaines de millions d'appareils participants.