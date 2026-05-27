Les offres de bienvenue sont souvent l'occasion de faire une bonne affaire, et JoyBuy ne fait pas exception : l'Apple AirTag unitaire est proposé à 18,99 € au lieu de 39,00 €, soit 51 % d'économie, exclusivement sur l'application pour les nouveaux utilisateurs.
Avec 51 % de remise, l'Apple AirTag unitaire passe sous la barre des 19 €, une occasion rare sur ce tracker Bluetooth d'Apple. Accessible via l'offre de bienvenue JoyBuy, cette promotion cible exclusivement les nouveaux utilisateurs de l'application, ce qui en fait une fenêtre d'opportunité limitée mais concrète.
Pour rappel, l'AirTag est un petit galet connecté conçu pour retrouver facilement les objets du quotidien : clés, sac, portefeuille, ou encore bagage lors d'un voyage. Son fonctionnement repose entièrement sur l'écosystème Apple, via l'application Localiser et le réseau Find My, l'un des plus denses au monde avec des centaines de millions d'appareils participants.
Pourquoi choisir le Apple AirTag ?
- Tarif d'entrée rare : à 18,99 €, l'AirTag unitaire atteint l'un de ses niveaux de prix les plus accessibles grâce à cette offre de bienvenue JoyBuy.
- Réseau Find My : le tracker s'appuie sur des centaines de millions d'appareils Apple dans le monde pour localiser vos objets en temps réel, même à distance.
- Précision UWB : la puce Ultra Wideband intégrée guide vers l'objet centimètre par centimètre via la fonction Precision Finding de l'application Localiser.
Clés perdues, bagage égaré : ce que l'AirTag change vraiment au quotidien
Discret avec ses 31,9 mm de diamètre, l'AirTag se glisse dans n'importe quel objet du quotidien, à condition de lui associer un étui ou un porte-clés compatible vendu séparément. Sa pile CR2032 assure environ un an d'autonomie, et l'application Localiser vous alerte avant qu'elle ne soit épuisée. En dehors de la portée Bluetooth directe, c'est l'ensemble du réseau Find My qui prend le relais pour signaler la position de l'objet sur une carte, grâce aux millions d'iPhones, d'iPads et de Macs qui transitent à proximité. Notre test des AirTags sur Clubic soulignait déjà la fluidité exemplaire de la configuration : quelques secondes suffisent pour associer le tracker à un compte iCloud, sans le moindre paramétrage technique.
AirTag première génération face à son successeur et à la concurrence
Lancé début 2025, l'AirTag 2 apporte un haut-parleur 50 % plus puissant et une connectivité UWB améliorée, mais son prix reste sensiblement plus élevé que cette offre de bienvenue. Pour un premier achat ou un usage courant (clés, sac, bagage), la première génération à 18,99 € remplit pleinement son rôle sans concession notable sur l'essentiel.
✅ Les points forts
- Tarif de 18,99 € représentant une économie de plus de 20 € sur le prix habituel
- Intégration immédiate à l'application Localiser d'Apple, sans paramétrage technique complexe
- Réseau Find My parmi les plus denses au monde pour retrouver des objets même à distance
- Puce UWB pour une Precision Finding centimétrique lorsque vous approchez de l'objet
- Résistance IP67 : protégé contre les projections d'eau et la poussière
❌ Les limites
- Réservé à l'écosystème Apple : un iPhone sous iOS 14.5 minimum est impératif, aucune compatibilité Android
- Aucun point d'accroche intégré : un étui ou un accessoire dédié vendu séparément est nécessaire pour le fixer
- Offre de bienvenue strictement limitée aux nouveaux utilisateurs de l'application JoyBuy
- L'AirTag 2 (2025) offre un haut-parleur plus puissant et un UWB de nouvelle génération pour ceux qui souhaitent le meilleur de la gamme
L'Apple AirTag est toujours disponible à 18,99 € sur JoyBuy : vérifiez la disponibilité de l'offre de bienvenue avant qu'elle ne soit plus active !
À 18,99 €, l'Apple AirTag unitaire constitue un point d'entrée sérieux dans l'univers de la localisation d'objets pour tout utilisateur d'iPhone. La combinaison de la puce UWB, du réseau Find My et de la configuration sans friction en fait l'un des trackers les plus complets de l'écosystème iOS, et cette offre de bienvenue JoyBuy permet d'y accéder pour un budget que peu d'autres promotions ont atteint jusqu'ici.
Si vous êtes sur Android, l'AirTag n'est tout simplement pas fait pour vous. Si vous êtes déjà équipé d'un ou plusieurs modèles de première génération, l'achat d'un exemplaire supplémentaire reste cohérent pour couvrir un objet de plus. Mais pour une première acquisition, ou pour équiper enfin un objet que vous égarez régulièrement, ce bon plan cible directement les utilisateurs Apple sensibles au rapport valeur / prix : difficile de trouver une meilleure porte d'entrée à ce niveau de tarif.
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