Le MacBook Air 13 pouces M4 revient dans l’actualité bon plan, cette fois via Joybuy qui le propose à 889 € dans le cadre d’une offre de bienvenue réservée à l’application, contre 1 199 € en tarif habituel. Avant de vous lancer, on fait le point sur ce que vaut réellement cette machine, et ce que cette offre implique concrètement.
Lancé au printemps 2025, le MacBook Air 13 pouces M4 est l’une des machines les plus attendues de l’année dans la catégorie ultraportable. Apple a revu son positionnement tarifaire à la baisse par rapport à la génération précédente, et la puce M4 apporte un bond de performances notable, notamment sur le multitâche et les tâches créatives.
À 889 €, Joybuy propose l’un des prix les plus bas jamais observés sur cette configuration 16 Go/256 Go, dont le tarif constructeur officiel reste ancré à 1199 €. Cette offre s’adresse avant tout à ceux qui n’ont encore jamais commandé sur la plateforme, une condition à bien intégrer avant de valider votre panier.
Pourquoi choisir le MacBook Air M4 ?
- Prix : 889 € (offre de bienvenue Joybuy, réservée à l’application, nouveaux clients) au lieu de 1 199 €
- Configuration : MacBook Air 13 pouces M4, CPU 10 cœurs, GPU 8 cœurs, 16 Go RAM, SSD 256 Go, coloris Starlight
- Remise de 25% sur le prix public Apple, l’un des tarifs les plus compétitifs du marché pour cette config
Un ultraportable taillé pour le quotidien exigeant
La puce M4 change véritablement la donne pour un format sans ventilateur. Dans notre test du MacBook Air M4 13 pouces, la rédaction souligne « un équilibre parfait de la puce M4 sur la puissance » et un « silence absolu, chauffe maîtrisée, redoutable confort à l’utilisation », deux qualités rares dans cette gamme de prix.
L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces (2 560 × 1 664 pixels, 500 nits) reste un des meilleurs de sa catégorie pour la fidélité colorimétrique, et l’autonomie annoncée de 18 heures se concrétise en test réel autour de 13 heures en usage vidéo intensif. Ce format 13 pouces, pesant seulement 1,24 kg, convient parfaitement aux étudiants, aux créatifs en déplacement et aux professionnels qui cherchent une machine fiable sans compromis sur la légèreté.
Ce que cette machine n’est pas
Malgré ses nombreuses qualités, le MacBook Air M4 accuse quelques lacunes que notre test pointe sans détour. Le SSD 256 Go reste un point de friction réel pour un usage intensif, des débits en lecture/écriture corrects mais une capacité vite contraignante si vous gérez des projets vidéo ou photo volumineux, et l’absence de Wi-Fi 7 peut sembler décalée dans un marché où la concurrence commence à l’intégrer.
✅ Les points forts
- Performances de la puce M4 remarquables pour un chassis passif : aucun compromis entre silence et puissance
- 16 Go de mémoire unifiée LPDDR5X en configuration de base : un standard qui ouvre la voie à un usage réellement polyvalent
- Légèreté et finitions aluminium irréprochables pour un ultraportable nomade
- Caméra FaceTime HD 12 Mpx avec Center Stage : un vrai atout pour le télétravail et les visios professionnelles
- Autonomie robuste, largement suffisante pour une journée entière sans chargeur
❌ Les limites
- SSD 256 Go limité : insuffisant pour les créatifs qui stockent localement leurs projets
- Pas de Wi-Fi 7 ni d’écran OLED, deux absences qui commencent à peser face à la concurrence
- Seulement 2 ports Thunderbolt 4, regroupés du même côté, une connectique que nos journalistes juge « mal répartie »
- L’offre Joybuy est conditionnée à une première commande via l’application : elle ne s’adresse pas aux clients existants
- Encoche toujours présente sur l’écran, un choix de design qui divise
À 889 €, le MacBook Air 13 pouces M4 représente une entrée dans l’univers Apple à un tarif franchement compétitif pour une machine neuve, officielle et sous garantie constructeur. Cette offre a du sens pour les nouveaux utilisateurs macOS, les étudiants ou les professionnels qui cherchent un premier Mac performant sans exploser leur budget, à condition d’être prêts à composer avec 256 Go de stockage et une connectique minimaliste.
En revanche, si vous avez déjà un compte Joybuy actif, cette offre de bienvenue vous est inaccessible, et les prix pratiqués ailleurs sur cette configuration tournent plutôt autour de 1 027 à 1 089 € selon les marchands. Pour un usage bureautique, créatif ou nomade du quotidien, c’est une opportunité solide. Pour un stockage plus respirable, orientez-vous directement vers la version 512 Go dès que votre budget le permet.
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