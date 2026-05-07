Lancé au printemps 2025, le MacBook Air 13 pouces M4 est l’une des machines les plus attendues de l’année dans la catégorie ultraportable. Apple a revu son positionnement tarifaire à la baisse par rapport à la génération précédente, et la puce M4 apporte un bond de performances notable, notamment sur le multitâche et les tâches créatives.

À 889 €, Joybuy propose l’un des prix les plus bas jamais observés sur cette configuration 16 Go/256 Go, dont le tarif constructeur officiel reste ancré à 1199 €. Cette offre s’adresse avant tout à ceux qui n’ont encore jamais commandé sur la plateforme, une condition à bien intégrer avant de valider votre panier.