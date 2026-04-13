Les AirPods Pro 3, sacrés meilleurs écouteurs sans fil de l’année 2025 par la rédaction Clubic, se retrouvent à 209 € sur Amazon, soit leur prix le plus bas depuis leur lancement en septembre dernier. Avant de craquer, voici ce que cette offre vaut vraiment, et pour qui elle a réellement du sens.
209 €, c’est le tarif auquel Amazon propose actuellement les Apple AirPods Pro 3, contre 249 € en prix conseillé, soit une économie nette de 40 €. Lancés en septembre 2025, ces écouteurs intra-auriculaires haut de gamme ont rapidement imposé leur statut de référence sur le marché, avec une promesse claire : repousser encore les limites de la réduction de bruit active tout en embarquant un capteur de fréquence cardiaque, une première pour la gamme. Cette offre s’adresse avant tout aux utilisateurs déjà ancrés dans l’écosystème Apple qui n’ont pas encore franchi le pas, ou à ceux qui cherchent à remplacer une paire vieillissante sans débourser le prix fort. Retrouvez les AirPods Pro 3 au meilleur prix du moment directement sur Amazon.
L’essentiel en bref :
- Prix en promotion : 209,00 € (au lieu de 249,00 €), soit 16 % de réduction soit 40 € d’économie sur Amazon
- Meilleurs écouteurs sans fil de l’année 2025 selon les Clubic Awards, avec une réduction de bruit active classée parmi les toutes meilleures du marché
- Nouveautés clés par rapport aux AirPods Pro 2 : capteur de fréquence cardiaque intégré, 8 heures d’autonomie ANC activée, cinq tailles d’embouts et certification IP57
Une expérience audio au sommet, mais taillée pour l’écosystème Apple
La grande force des AirPods Pro 3, c’est d’avoir élevé chacun de leurs points forts sans dénaturer l’expérience. La réduction de bruit active, déjà référence sur les Pro 2, franchit un nouveau cap : les tests menés par les équipes de Les Numériques révèlent jusqu’à 10 dB d’atténuation supplémentaire dans le haut-médium et l’aigu, et notre test Clubic confirme une isolation phonique et un mode transparence « proches de la perfection ». Le capteur cardiaque intégré, lui, ouvre la porte à un usage sportif plus complet, avec suivi des calories et compatibilité avec l’anneau Bouger de l’iPhone, une fonctionnalité qui n’avait jusqu’alors aucun équivalent dans cette catégorie d’écouteurs. Le tout dans un boîtier certifié IP57, avec cinq tailles d’embouts pour s’adapter à toutes les morphologies auriculaires.
Entre référence absolue et limites qui persistent
Difficile de trouver un concurrent qui rivalise frontalement avec les AirPods Pro 3 sur l’ensemble de leurs usages, mais ce modèle reste fondamentalement verrouillé sur l’écosystème Apple : sans iPhone, ses atouts les plus différenciants disparaissent presque intégralement.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit active parmi les meilleures du marché, confirmée en test, avec une nette progression sur le haut-médium
- Mode transparence d’une naturalité désarmante, idéal en milieu urbain ou en open space
- Capteur de fréquence cardiaque précis, suivi de l’activité physique pour une cinquantaine d’exercices
- 8 heures d’autonomie avec ANC activée, soit un bond significatif par rapport aux 6 h 07 mesurées sur les Pro 2
- Certification IP57 : résistants à l’eau et à la transpiration, confort garanti pour les sportifs
- Tenue dans l’oreille impeccable grâce aux nouveaux embouts en cinq tailles
❌ Les limites
- La signature sonore, jugée moins équilibrée que sur les AirPods Pro 2 selon notre test Clubic, peut décevoir les audiophiles exigeants
- Le format intra plus prononcé rend le port plus intrusif, notamment sur de longues sessions
- Connectivité limitée : pas de vrai multipoint, pas de LE Audio, pas de codec audio avancé (LDAC, aptX)
- Pas d’égaliseur natif pour personnaliser la restitution sonore selon ses goûts
- L’autonomie totale boîtier inclus recule, avec seulement deux recharges complètes disponibles via le boîtier
Le verdict de la rédaction
À 209 €, les AirPods Pro 3 atteignent leur prix plancher depuis leur lancement, et c’est une fenêtre à saisir si vous êtes dans l’écosystème Apple. La rédaction Clubic les a sacrés meilleurs écouteurs sans fil de 2025, et le bilan reste cohérent avec cette distinction : ANC de référence, micro irréprochable, autonomie en hausse nette et capteur cardiaque qui change vraiment l’usage au quotidien pour les sportifs.
En revanche, si vous êtes sous Android, si vous attendez le multipoint ou un vrai codec haute résolution, ces AirPods ne sont tout simplement pas faits pour vous. Pour les utilisateurs Apple qui hésitaient encore, la remise de 40 € rend l’arbitrage plus simple que jamais.
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