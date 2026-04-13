À 209 €, les AirPods Pro 3 atteignent leur prix plancher depuis leur lancement, et c’est une fenêtre à saisir si vous êtes dans l’écosystème Apple. La rédaction Clubic les a sacrés meilleurs écouteurs sans fil de 2025, et le bilan reste cohérent avec cette distinction : ANC de référence, micro irréprochable, autonomie en hausse nette et capteur cardiaque qui change vraiment l’usage au quotidien pour les sportifs.

En revanche, si vous êtes sous Android, si vous attendez le multipoint ou un vrai codec haute résolution, ces AirPods ne sont tout simplement pas faits pour vous. Pour les utilisateurs Apple qui hésitaient encore, la remise de 40 € rend l’arbitrage plus simple que jamais.