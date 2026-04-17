Sorti en mars avec un tarif de lancement fixé à 1199 €, le MacBook Air 13 pouces à puce M5 s’affiche déjà 100 € moins cher chez Amazon, soit une économie immédiate de 100 euros sur une machine encore toute fraîche. Ce type de remise précoce sur un produit Apple neuf est suffisamment inhabituel pour mériter une vraie attention, d’autant que cette version intègre désormais 512 Go de stockage en configuration de base, là où son prédécesseur M4 se contentait de 256 Go.

Ce modèle couleur Minuit s’adresse en priorité aux étudiants exigeants, aux créatifs mobiles et aux professionnels en télétravail qui cherchent un ultraportable silencieux, rapide et capable de s’intégrer parfaitement dans l’écosystème Apple. Si vous avez attendu le bon moment pour basculer vers Apple Silicon, profitez dès maintenant de cette remise inédite sur le MacBook Air M5 chez Amazon.