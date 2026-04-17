Rares sont les occasions de voir un produit Apple baisser de prix aussi vite après son lancement officiel. Ce bon plan sur le tout nouveau MacBook Air M5, apparu seulement quelques semaines après sa mise en vente, mérite qu’on s’y attarde sérieusement avant de passer son chemin.
Sorti en mars avec un tarif de lancement fixé à 1199 €, le MacBook Air 13 pouces à puce M5 s’affiche déjà 100 € moins cher chez Amazon, soit une économie immédiate de 100 euros sur une machine encore toute fraîche. Ce type de remise précoce sur un produit Apple neuf est suffisamment inhabituel pour mériter une vraie attention, d’autant que cette version intègre désormais 512 Go de stockage en configuration de base, là où son prédécesseur M4 se contentait de 256 Go.
Ce modèle couleur Minuit s’adresse en priorité aux étudiants exigeants, aux créatifs mobiles et aux professionnels en télétravail qui cherchent un ultraportable silencieux, rapide et capable de s’intégrer parfaitement dans l’écosystème Apple. Si vous avez attendu le bon moment pour basculer vers Apple Silicon, profitez dès maintenant de cette remise inédite sur le MacBook Air M5 chez Amazon.
Pourquoi choisir le MacBook Air M5 ?
- Tout dernier processeur Apple M5 (CPU 10 cœurs, GPU 8 cœurs) intégrant un moteur Neural Engine avancé pour faire tourner localement toutes les fonctions Apple Intelligence.
- Configuration de base revue à la hausse avec 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD désormais inclus d’office, contre seulement 256 Go sur le MacBook Air M4.
- Remise immédiate de 100 euros (8 %) chez Amazon, ramenant ce MacBook Air M5 fraîchement lancé à 1 099,00 € alors que la concurrence l’affiche encore au plein tarif de 1 199,00 €.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Une machine pensée pour l’IA et la mobilité absolue
Difficile de rater l’argument central de cette nouvelle génération : Apple a conçu cette puce M5 en plaçant l’intelligence artificielle au cœur de son architecture. Le moteur Neural Engine embarqué prend en charge nativement toutes les fonctions Apple Intelligence directement sur l’appareil, sans solliciter le moindre serveur distant, un atout décisif en matière de confidentialité et de réactivité.
Ce MacBook Air conserve l’un de ses arguments les plus différenciants : l’absence totale de ventilateur, qui lui garantit un silence absolu en toutes circonstances, quelle que soit la charge de travail. La rédaction a régulièrement souligné dans ses tests des générations précédentes à quel point ce design passif représente un avantage concret au quotidien, notamment dans les environnements silencieux comme les bibliothèques ou les open spaces.
Un positionnement subtil dans la gamme Apple 2026
L’arrivée du MacBook Neo dans le catalogue Apple complique légèrement la lecture du marché : ce nouvel entrant occupe un segment plus accessible, tandis que le MacBook Air M5 se positionne en milieu de gamme pour les usages plus intensifs.
À 1 099 €, il reste une option très supérieure au MacBook Neo en termes de puissance brute et d’évolutivité, mais ceux qui cherchent le strict minimum bureautique pourront légitimement hésiter.
✅ Les points forts
- Performances de la puce M5 nettement supérieures à celles du M4, avec des gains mesurés particulièrement sensibles sur les charges de travail liées à l’IA et au traitement multimédia.
- Autonomie exceptionnelle annoncée à une journée complète d’utilisation, une promesse que les générations précédentes ont toujours tenu avec brio dans nos conditions de test.
- Connectivité de dernière génération avec le Wi-Fi 7 pour des transferts sans fil ultra-rapides et le Thunderbolt 4 pour brancher écrans et accessoires haute performance.
- Stockage de base doublé à 512 Go par rapport au MacBook Air M4, une évolution bienvenue qui change vraiment la donne pour une utilisation quotidienne sans compromis.
❌ Les limites
- Mémoire unifiée de 16 Go non évolutive après achat, un plafond qui peut se faire sentir sur les projets de montage vidéo très lourds ou les sessions de développement avec de nombreuses machines virtuelles actives.
- Écran Liquid Retina de 13,6 pouces sans technologie ProMotion (fréquence de rafraîchissement fixe à 60 Hz), une lacune notable face à certains ultraportables concurrents sous Windows qui proposent déjà du 120 Hz en standard.
- Remise de 8 % relativement modeste pour une promotion, même si son caractère immédiatement après le lancement la rend objectivement rare et significative dans l’univers Apple.
À 1099 €, ce MacBook Air 13 pouces M5 retrouve exactement le tarif qui avait fait le succès commercial de son prédécesseur M4 lors de sa période de promotion, mais avec une configuration de base sensiblement supérieure. Ce bon plan s’adresse très clairement aux utilisateurs déjà dans l’écosystème Apple qui guettaient l’occasion de passer à la dernière génération, ainsi qu’aux nouveaux venus attirés par Apple Intelligence et la réputation légendaire de fiabilité de la marque.
Les utilisateurs sous Windows attachés à leur environnement ou les gamers PC passeront leur chemin, cet ultraportable n’étant pas taillé pour le jeu vidéo exigeant. Sachant que les remises précoces sur les produits Apple sont aussi fréquentes que les éclipses solaires, ne laissez pas passer cette fenêtre d’opportunité : les 1099 € ne dureront peut-être pas jusqu’à la semaine prochaine.
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