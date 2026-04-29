Le MacBook Air 13 M4 ne ressemble à aucun autre ultraportable dans sa gamme de prix. Sans ventilateur, il fonctionne dans un silence absolu sans jamais chauffer de façon perceptible, même sous charge prolongée : c’est l’un des points que notre test Clubic du MacBook Air M4 13 pouces a particulièrement salués, résumant la machine par « la constance dans l’excellence ».

L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces, lumineux à 500 nits et compatible HDR10, restitue les couleurs avec une fidélité qui satisfera aussi bien les créatifs que les amateurs de streaming. Pour les étudiants, les journalistes, les consultants en déplacement ou les créateurs de contenu qui basculent régulièrement entre plusieurs applications, ce modèle offre un niveau de confort quotidien difficile à égaler dans cette fourchette de prix.

La batterie de 53,8 Wh annonce jusqu’à 15 heures de navigation web et jusqu’à 18 heures de streaming vidéo selon les données constructeur Apple, une endurance que la rédaction a jugée robuste et cohérente en usage réel.