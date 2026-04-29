Les French Days 2026 s’ouvrent sur une offre qui devrait faire réagir les amateurs de Mac : Cdiscount affiche le MacBook Air M4 13,6 pouces à 979 €, soit 120 € sous le prix officiel Apple. Un niveau de prix rare pour cet ultraportable de 2025, que l’on décortique pour vous aider à décider.
Voici le MacBook Air M4 13,6” (16 Go / 256 Go, coloris Minuit) à 979 € au lieu de 1 099 € directement chez Cdiscount.
Depuis sa sortie au printemps 2025, le MacBook Air M4 s’est imposé comme la référence des ultraportables Apple pour un usage polyvalent. La puce M4 en configuration 10 cœurs CPU et 8 cœurs GPU, associée à 16 Go de mémoire LPDDR5X, en fait une machine capable d’encaisser aussi bien les journées de bureautique intensive que les sessions de retouche photo ou de montage vidéo léger.
Cette configuration 256 Go, proposée à 979 € chez Cdiscount pour les French Days, cible directement ceux qui veulent entrer dans l’écosystème Apple sans débourser le prix fort. Le lien pour en profiter est directement disponible sur la page produit Cdiscount.
Pourquoi choisir le MacBook Air M4 ?
- 979 € au lieu de 1 099 € : une remise immédiate de 120 € sur le prix Apple officiel, valable dès les premiers jours des French Days 2026 chez Cdiscount, livraison offerte incluse
- Puce M4 avec 16 Go de RAM : la configuration recommandée par la rédaction pour garantir la longévité de la machine sur plusieurs années d’usage
- Autonomie jusqu’à 18 heures de streaming vidéo et design fanless : deux atouts majeurs pour un usage mobile intensif
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Puissance silencieuse et endurance, la promesse tenue du MacBook Air M4
Le MacBook Air 13 M4 ne ressemble à aucun autre ultraportable dans sa gamme de prix. Sans ventilateur, il fonctionne dans un silence absolu sans jamais chauffer de façon perceptible, même sous charge prolongée : c’est l’un des points que notre test Clubic du MacBook Air M4 13 pouces a particulièrement salués, résumant la machine par « la constance dans l’excellence ».
L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces, lumineux à 500 nits et compatible HDR10, restitue les couleurs avec une fidélité qui satisfera aussi bien les créatifs que les amateurs de streaming. Pour les étudiants, les journalistes, les consultants en déplacement ou les créateurs de contenu qui basculent régulièrement entre plusieurs applications, ce modèle offre un niveau de confort quotidien difficile à égaler dans cette fourchette de prix.
La batterie de 53,8 Wh annonce jusqu’à 15 heures de navigation web et jusqu’à 18 heures de streaming vidéo selon les données constructeur Apple, une endurance que la rédaction a jugée robuste et cohérente en usage réel.
Un Mac polyvalent, mais quelques concessions à anticiper
Face aux ultraportables Windows de la même génération, le MacBook Air M4 tire clairement son épingle du jeu sur les performances brutes et la gestion thermique, mais son écosystème fermé et ses connectiques limitées à deux ports Thunderbolt/USB-C imposent de prévoir un hub dès l’achat si vous avez plusieurs périphériques à brancher.
Le SSD, bien que suffisant pour 80% des usages courants selon l’analyse de la rédaction, affiche des vitesses inférieures aux standards actuels du marché, ce qui peut freiner les profils qui manipulent de gros volumes de fichiers au quotidien.
✅ Les points forts
- Puce M4 redoutablement efficace en fanless, sans surchauffe ni bruit en usage prolongé
- 16 Go de RAM LPDDR5X pour un multitâche fluide et une machine pérenne plusieurs années
- Autonomie robuste jusqu’à 18 heures en streaming vidéo, 15 heures en navigation web
- Écran Liquid Retina 500 nits, lumineux et fidèle en colorimétrie, compatible HDR10
- Finitions impeccables, clavier et trackpad au niveau d’un outil professionnel
❌ Les limites
- SSD 256 Go limité pour un usage professionnel intensif ou le stockage de projets créatifs volumineux
- Connectique réduite à deux ports USB-C/Thunderbolt : un hub sera probablement nécessaire
- Encoche toujours présente en haut de l’écran, un détail que l’on peut encore regretter en 2025
- Pas de Wi-Fi 7, alors que la concurrence commence à l’intégrer à ce niveau de prix
Voici le MacBook Air M4 13,6” (16 Go / 256 Go, coloris Minuit) à 979 € au lieu de 1 099 € directement chez Cdiscount.
À 979 €, le MacBook Air M4 13,6 pouces chez Cdiscount représente l’une des meilleures opportunités du moment pour qui veut basculer vers macOS sans craindre de se retrouver à court de puissance dans deux ou trois ans. Ce bon plan s’adresse en priorité aux étudiants, aux créatifs occasionnels et aux professionnels nomades qui privilégient la légèreté, l’autonomie et la sobriété thermique sur tout le reste.
En revanche, si vous manipulez régulièrement des fichiers lourds, des projets vidéo exigeants ou que vous avez besoin d’une connectique étendue, le stockage de 256 Go risque vite de montrer ses limites : mieux vaut alors regarder du côté des configurations 512 Go ou 1 To, légèrement plus onéreuses. Pour les autres, cette fenêtre French Days est clairement la bonne pour franchir le pas.
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 1,75€/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !