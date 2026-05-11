La rentrée dans la semaine est parfois l'occasion de saisir de bonnes affaires, et PcComponentes ne déçoit pas ce lundi. Le revendeur espagnol, bien implanté en France, aligne quatre références Apple à des tarifs en baisse. Du tracker connecté aux écouteurs à réduction de bruit active, en passant par deux iPad aux profils différents, la sélection couvre un large spectre d'usages.

Que vous cherchiez à vous équiper, à faire plaisir ou simplement à remplacer un appareil vieillissant, les offres du jour méritent le détour. Les stocks sur ce type de promotions sont souvent limités : mieux vaut ne pas attendre pour en profiter.