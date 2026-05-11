PcComponentes profite du début de semaine pour proposer des réductions ciblées sur la gamme Apple. AirPods Pro 3, iPad 2025, AirTag et iPad Air M3 sont au programme.
La rentrée dans la semaine est parfois l'occasion de saisir de bonnes affaires, et PcComponentes ne déçoit pas ce lundi. Le revendeur espagnol, bien implanté en France, aligne quatre références Apple à des tarifs en baisse. Du tracker connecté aux écouteurs à réduction de bruit active, en passant par deux iPad aux profils différents, la sélection couvre un large spectre d'usages.
Que vous cherchiez à vous équiper, à faire plaisir ou simplement à remplacer un appareil vieillissant, les offres du jour méritent le détour. Les stocks sur ce type de promotions sont souvent limités : mieux vaut ne pas attendre pour en profiter.
Top 4 bons plans Apple chez PcComponentes
- Apple AirPods Pro 3 à 199 € au lieu de 249 €
- Apple iPad 2025 WiFi 11" 128 Go Argent à 359 € au lieu de 389 €
- Apple AirTag Pack de 4 à 99,99 € au lieu de 108,99 €
- Apple iPad Air M3 WiFi 11" 128 Go Bleu à 459 € au lieu de 531,49 €
Pourquoi ces offres Apple valent vraiment le détour
PcComponentes ne s'improvise pas revendeur Apple depuis quelques jours : le site espagnol distribue les produits de la marque depuis des années, avec un statut de revendeur officiel agréé. Les prix affichés incluent donc la garantie constructeur complète et une expédition depuis des entrepôts en France ou en Europe.
L'iPad 2025 d'entrée de gamme en 128 Go représente l'option idéale pour qui veut une tablette polyvalente sans exploser le budget. Le pack de 4 AirTags à moins de 100 € est une opportunité rare pour équiper bagages, clés, vélo et sac en une seule commande. Enfin, l'iPad Air M3 (version M3 dotée d'une puce plus rapide) bénéficie d'une remise significative qui le rend bien plus accessible.
Les réductions proposées ce jour vont de 9 € (AirTag x4) à plus de 70 € (iPad Air M3), ce qui représente jusqu'à 14 % d'économie sur le tarif officiel Apple. PcComponentes est un revendeur agréé : les produits sont neufs, sous garantie constructeur, et livrés rapidement en France.
Dans un contexte où les prix Apple bougent peu, ces baisses de prix ponctuelles constituent une fenêtre d'achat à ne pas laisser passer. Les stocks sont généralement limités sur ces opérations flash.
Ce que ces remises disent du marché Apple en ce moment
Les produits Apple bénéficient rarement de réductions franches sur les canaux officiels. C'est précisément ce qui rend les événements comme celui-ci intéressants : les revendeurs agréés disposent d'une marge de manœuvre tarifaire qu'ils activent ponctuellement.
Sur les AirPods Pro 3 et l'iPad Air M3, les économies atteignent respectivement 50 € et plus de 72 €. Sur des produits à forte rotation, ces niveaux de remise ne durent généralement pas longtemps. Les stocks sont limités et la promotion s'arrête le 17 mai. Pour qui hésitait depuis un moment sur l'un de ces modèles, le timing est clairement favorable.
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