Derrière ce nom encore bien mystérieux pour de nombreux amateurs de tech se cache un acteur (plus que) majeur en Espagne, où la plateforme s’est imposée en moins de vingt ans comme une référence incontournable pour les amateurs d’informatique, de gaming et de nouvelles technologies.

Aujourd’hui, PcComponentes cherche à se positionner autrement, non pas comme un simple distributeur, mais plutôt comme un véritable expert capable de guider chaque utilisateur, du néophyte au passionné averti. Une approche qui pourrait bien séduire un public français exigeant, habitué à comparer, analyser… Et douter aussi, un peu.