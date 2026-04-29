Le MacBook Air 2025 est une valeur sûre, ce qui se traduit par une conception maîtrisée, des performances solides et une expérience utilisateur particulièrement réussie. Apple a su faire évoluer son ordinateur portable le plus populaire avec intelligence en intégrant notamment la puce M4. Cette dernière fait preuve d’une polyvalence remarquable et se montre à l’aise dans des usages variés : montage vidéo, bureautique intensive, multitâche, sans oublier non plus le gaming.

Outre la puissance brute, cette génération met aussi l’accent sur l’efficacité énergétique. Associée à une batterie de 53,8 Wh, la puce M4 permet au MacBook Air de figurer parmi les meilleurs élèves de sa catégorie en matière d’autonomie. Un point crucial pour une machine dont la vocation est d’accompagner les utilisateurs nomades.

Cette version du MacBook Air M4 embarque 16 Go de mémoire vive, une capacité adaptée aux tâches du quotidien et suffisamment confortable pour garantir une bonne tenue dans le temps, même avec des usages multitâches soutenus. S’ajoute à cela 256 Go d’espace de stockage, ce qui constitue sans doute le seul point de vigilance de cette configuration… Et encore. Avec la démocratisation du cloud et l’essor des services dématérialisés, la nécessité de disposer d’un stockage interne très important se fait de moins en moins sentir.