Voilà une offre qui ne passe pas inaperçue. Pendant les French Days, Joybuy propose le MacBook Air M4 13 pouces à seulement 889 €, pour tous les nouveaux clients. Un tarif particulièrement agressif pour un ordinateur portable Apple aussi récent, surtout lorsque l’on connaît les prix pratiqués par la marque américaine.
Avant même de parler prix, il faut d’abord s’intéresser au produit lui-même. Car, même si Apple fait partie des fabricants d’ordinateurs les plus réputés au monde, la marque n’a pas toujours été irréprochable. Bonne nouvelle ici : le MacBook Air M4 fait consensus et bénéficie d’excellents retours, aussi bien de la presse spécialisée que des utilisateurs.
MacBook Air M4 : un ultraportable qui fait l’unanimité
Le MacBook Air 2025 est une valeur sûre, ce qui se traduit par une conception maîtrisée, des performances solides et une expérience utilisateur particulièrement réussie. Apple a su faire évoluer son ordinateur portable le plus populaire avec intelligence en intégrant notamment la puce M4. Cette dernière fait preuve d’une polyvalence remarquable et se montre à l’aise dans des usages variés : montage vidéo, bureautique intensive, multitâche, sans oublier non plus le gaming.
Outre la puissance brute, cette génération met aussi l’accent sur l’efficacité énergétique. Associée à une batterie de 53,8 Wh, la puce M4 permet au MacBook Air de figurer parmi les meilleurs élèves de sa catégorie en matière d’autonomie. Un point crucial pour une machine dont la vocation est d’accompagner les utilisateurs nomades.
Cette version du MacBook Air M4 embarque 16 Go de mémoire vive, une capacité adaptée aux tâches du quotidien et suffisamment confortable pour garantir une bonne tenue dans le temps, même avec des usages multitâches soutenus. S’ajoute à cela 256 Go d’espace de stockage, ce qui constitue sans doute le seul point de vigilance de cette configuration… Et encore. Avec la démocratisation du cloud et l’essor des services dématérialisés, la nécessité de disposer d’un stockage interne très important se fait de moins en moins sentir.
Une conception toujours aussi impressionnante
Il n’y a rien à redire, Apple maîtrise l’art de concevoir des machines premium. La construction du MacBook Air M4 est tout simplement irréprochable, fidèle à la réputation de la marque en matière de finitions et de qualité d’assemblage.
Avec seulement 1,13 cm d’épaisseur et un poids plume de 1,24 kg, il bénéficie d’une finesse remarquable qui séduira les nomades. Les lignes sont épurées, élégantes, et la coque en aluminium confère à l’ensemble une sensation de robustesse sans pour autant alourdir la structure. Dans le cadre de cette offre, Joybuy propose deux coloris, Lumière stellaire ou Bleu ciel. Vous avez ainsi la possibilité de choisir celle qui fait vibrer votre cœur.
Apple équipe également son MacBook Air M4 d’un pavé tactile haptique, sans doute l’une des évolutions ergonomiques les plus réussies de ces dernières années. Précis, réactif et particulièrement agréable à utiliser, il contribue largement au confort quotidien, au point de devenir difficile à quitter une fois adopté. À cela s’ajoute un clavier toujours aussi confortable, pensé pour de longues sessions de frappe, ainsi qu’une connectique sobre mais efficace, composée de ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 et d’une prise jack.
La webcam 12 MP Center Stage constitue elle aussi un vrai plus au quotidien. Grâce au cadrage automatique, elle améliore le confort lors des visioconférences, en gardant l’utilisateur au centre de l’image pendant les échanges.
Le MacBook Air 13 pouces à 889 € chez Yoybuy : faut-il craquer ?
À seulement 889 €, le MacBook Air M4 affiche un tarif très agressif, à condition d’être nouveau client, le prix s’établissant sinon à 899 €. Cela représente environ 300 € de moins que le prix pratiqué par Apple au lancement, une différence loin d’être anodine pour un ordinateur aussi récent. L’offre est d’autant plus intéressante que cette machine n’a pas pris une ride. Ses performances sont convaincantes, l’autonomie figure toujours parmi les références du segment et sa conception premium continue de faire la différence.