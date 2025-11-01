Le MacBook Air M2 tombe à 799 € chez Boulanger, soit une réduction de 33 % par rapport au prix moyen constaté. Ce modèle reste l'un des portables les plus compacts et silencieux du marché, tout en convenant à la bureautique avancée ou à la retouche photo légère.
Celles et ceux qui privilégient un ordinateur facile à transporter et fiable au quotidien trouvent ici une alternative efficace, surtout pour les déplacements ou le travail hybride.
Un design léger pensé pour la mobilité
Noté 8/10 lors de son test sur Clubic, cet ordinateur ultra portable séduit d'abord par son silence, même lors d'usages prolongés. Il démarre vite et s'adapte aux tâches courantes, du traitement de texte à la navigation internet. La batterie tient une journée complète, ce qui facilite les journées nomades ou les rendez-vous improvisés. La configuration 16 Go de mémoire vive s'adresse à ceux qui cherchent une machine légère, polyvalente et prête à suivre le rythme, sans avoir à surveiller le budget de trop près.
L'ordinateur compact se glisse dans un sac sans alourdir le quotidien. Il accompagne les réunions, les cours ou les trajets en train sans effort. L'autonomie tient la distance, même si l'on enchaîne vidéos, navigation ou présentations. Le clavier rétroéclairé améliore le confort, surtout en déplacement ou en soirée, tandis que l'écran offre un affichage net pour le travail ou le divertissement. On peut trouver que le format léger change vraiment la donne au fil des semaines.
Boulanger affiche le MacBook Air M2 à 799 €, un positionnement rare pour une telle configuration. Le format compact et la bonne autonomie conviennent à un usage quotidien, même pour ceux qui travaillent souvent en mobilité. L'ordinateur reste simple à transporter et confortable à utiliser, ce qui facilite la prise en main pour tous les profils.
- Les performances de la puce M2 et le silence absolu (pas de ventilateur)
- Appareil raffiné, aux finitions impeccables
- Clavier divin, trackpad orgasmique