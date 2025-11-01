Noté 8/10 lors de son test sur Clubic, cet ordinateur ultra portable séduit d'abord par son silence, même lors d'usages prolongés. Il démarre vite et s'adapte aux tâches courantes, du traitement de texte à la navigation internet. La batterie tient une journée complète, ce qui facilite les journées nomades ou les rendez-vous improvisés. La configuration 16 Go de mémoire vive s'adresse à ceux qui cherchent une machine légère, polyvalente et prête à suivre le rythme, sans avoir à surveiller le budget de trop près.

L'ordinateur compact se glisse dans un sac sans alourdir le quotidien. Il accompagne les réunions, les cours ou les trajets en train sans effort. L'autonomie tient la distance, même si l'on enchaîne vidéos, navigation ou présentations. Le clavier rétroéclairé améliore le confort, surtout en déplacement ou en soirée, tandis que l'écran offre un affichage net pour le travail ou le divertissement. On peut trouver que le format léger change vraiment la donne au fil des semaines.