Le premier jour des French Days réserve parfois les meilleures surprises, et Cdiscount en offre une belle preuve avec ce bundle MacBook Neo + AirPods 4 affiché à 749 € grâce au code COCORICO25, contre 840 € ces trente derniers jours. L’offre est valable uniquement aujourd’hui : on vous dit tout pour décider vite et bien.
Voici le pack MacBook Neo 13” A18 Pro 256 Go + AirPods 4 à 749 € au lieu de 840 € chez Cdiscount - offre valable uniquement aujourd'hui.
Le MacBook Neo est sans doute la sortie Apple la plus discutée de ce début d’année 2026 : premier Mac à passer sous les 700 € en solo, il s’invite ici dans un bundle qui embarque également les AirPods 4, ce qui change radicalement la proposition de valeur. Cdiscount affiche ce pack à 774 €, puis le code COCORICO25 (valable 25 € de remise dès 249 € d’achat) fait tomber la facture à 749 € nets, une première pour cette configuration.
La rédaction a creusé le sujet dès le lancement et livre une analyse complète du MacBook Neo, avec des mesures de performances qui clarifiaient les ambitions réelles de cette machine. Et rappelons-le : cette offre est limitée au premier jour des French Days, il faut agir ce 29 avril !
L’essentiel sur cette offre :
- Bundle MacBook Neo 13” A18 Pro 8 Go 256 Go (coloris Indigo) + AirPods 4 à 749 € avec code COCORICO25, valable uniquement aujourd’hui chez Cdiscount
- MacBook Neo vendu seul à 699 € au prix habituel : le bundle revient donc à payer les AirPods 4 une cinquantaine d’euros
- Puce A18 Pro, écran Liquid Retina 2 408 × 1 506 px, jusqu’à 16 h d’autonomie, fonctionnement totalement silencieux sans ventilateur
Un Mac taillé pour le quotidien, pas pour la performance brute
La promesse du MacBook Neo est claire : faire entrer macOS dans les foyers sans le prix d’entrée habituel des MacBook Air et Pro. La puce A18 Pro (celle de l’iPhone 16 Pro, légèrement retouchée avec un GPU à 5 cœurs au lieu de 6) délivre des performances single-core qui surpassent les M1, M2 et même M3 selon les mesures, pour une fluidité exemplaire sur les tâches du quotidien : bureautique, navigation, streaming, visioconférence.
En revanche, le multi-core reste en retrait significatif face à un simple Snapdragon X Plus, et les usages créatifs intensifs (montage vidéo, rendu 3D) mettront vite la machine en difficulté. L’atout silencieux du Neo réside justement là : sans ventilateur, il ne chauffe pas et ne fait aucun bruit, un confort rare à ce prix.
Ce bundle face à la concurrence Windows
À 749 € avec les AirPods 4 inclus, ce pack s’adresse directement à celui qui envisage d’entrer dans l’écosystème Apple sans débourser les 1 099 € d’un MacBook Air M3. Il ne cherche pas à concurrencer les machines de création ou de développement, c’est assumé, documenté et explicitement dit par Apple lui-même.
✅ Les points forts
- Bundle rare : AirPods 4 inclus pour environ 50 € supplémentaires par rapport au MacBook Neo seul
- A18 Pro silencieux, sans ventilateur, sans chauffe : autonomie annoncée de 16 h en streaming vidéo
- Performances single-core supérieures aux M1, M2 et M3 pour une fluidité immédiate
- Apple Intelligence natif, macOS Tahoe, continuité parfaite avec iPhone et iPad
- Écran Liquid Retina 13” 2 408 × 1 506 px, 500 nits, 1 milliard de couleurs
- Indice de réparabilité de 6,8/10 : honnête pour un ultraportable Apple
- 4 coloris disponibles : Argent, Indigo, Jaune Agrume, Rose Poudré
❌ Les limites
- 8 Go de RAM : suffisant aujourd’hui, mais potentiellement limitant à horizon 3-4 ans avec les usages qui évoluent
- 256 Go de stockage : moins de 200 Go disponibles après installation de macOS, la version 512 Go est vivement recommandée pour un usage serein
- Recharge lente : comptez près de 3 heures pour passer de 0 à 100%
- Performances multi-core 50% inférieures à un Snapdragon X Plus d’entrée de gamme
- Pas de Touch ID sur ce modèle 256 Go : la saisie des mots de passe reste manuelle
- Autonomie de 16 h en lecture vidéo contre 18 h sur MacBook Air et 24 h sur MacBook Pro
Voici le pack MacBook Neo 13” A18 Pro 256 Go + AirPods 4 à 749 € au lieu de 840 € chez Cdiscount - offre valable uniquement aujourd'hui.
Ce pack MacBook Neo + AirPods 4 à 749 € s’adresse avant tout aux étudiants, aux profils bureautique et multimédia, et à ceux qui veulent franchir la porte de l’univers Apple sans le prix fort d’un MacBook Air. Payer une cinquantaine d’euros supplémentaires pour les AirPods 4 par rapport au Neo seul, c’est objectivement l’un des meilleurs rapports qualité-prix qu’Apple ait offerts depuis longtemps.
En revanche, si vous avez besoin de monter des vidéos, de travailler sur des projets exigeants en multi-tâche ou si vous cherchez une machine qui tient 5 ans sans limitation, le MacBook Air M3 ou M4 reste la bonne destination…
Pour tous, la fenêtre est ouverte ce soir seulement : le code COCORICO25, c’est 25 € de moins sur un pack déjà bien ajusté.
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