Le MacBook Neo est sans doute la sortie Apple la plus discutée de ce début d’année 2026 : premier Mac à passer sous les 700 € en solo, il s’invite ici dans un bundle qui embarque également les AirPods 4, ce qui change radicalement la proposition de valeur. Cdiscount affiche ce pack à 774 €, puis le code COCORICO25 (valable 25 € de remise dès 249 € d’achat) fait tomber la facture à 749 € nets, une première pour cette configuration.

La rédaction a creusé le sujet dès le lancement et livre une analyse complète du MacBook Neo, avec des mesures de performances qui clarifiaient les ambitions réelles de cette machine. Et rappelons-le : cette offre est limitée au premier jour des French Days, il faut agir ce 29 avril !