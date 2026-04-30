Sur le marché saturé des écouteurs sans fil, les AirPods 4 version ANC occupent une niche bien particulière : celle des écouteurs au format ouvert (sans embout enfoncé dans le conduit auditif) qui osent proposer une réduction de bruit.

Ce n’est pas anodin, car la quasi-totalité des modèles ANC repose sur des intra-auriculaires pour créer un effet d’isolation passif. Ici, Apple mise entièrement sur son traitement logiciel via la puce H2 pour accomplir ce tour de force.

À 144 €, obtenus en saisissant le code COCORICO15 (15 € de réduction dès 129 € d’achat, valable sur tout le site Cdiscount hors exclusions), l’offre mérite qu’on s’y attarde sérieusement.