Les French Days offrent une belle fenêtre pour s’équiper en audio sans débourser le prix fort, et les AirPods 4 avec réduction active du bruit en profitent chez Cdiscount. Avec un code promo valable sur tout le site, ils tombent à 144€, soit un niveau de prix qui change vraiment la donne pour ce modèle Apple.
Profitez des AirPods 4 ANC Apple à 144 € au lieu de 169 € chez Cdiscount avec le code COCORICO15
Sur le marché saturé des écouteurs sans fil, les AirPods 4 version ANC occupent une niche bien particulière : celle des écouteurs au format ouvert (sans embout enfoncé dans le conduit auditif) qui osent proposer une réduction de bruit.
Ce n’est pas anodin, car la quasi-totalité des modèles ANC repose sur des intra-auriculaires pour créer un effet d’isolation passif. Ici, Apple mise entièrement sur son traitement logiciel via la puce H2 pour accomplir ce tour de force.
À 144 €, obtenus en saisissant le code COCORICO15 (15 € de réduction dès 129 € d’achat, valable sur tout le site Cdiscount hors exclusions), l’offre mérite qu’on s’y attarde sérieusement.
Pourquoi choisir les AirPods 4 ?
- Prix promotionnel de 144 € au lieu de 169 € avec le code COCORICO15 sur Cdiscount, soit une économie nette de 15 €
- Écouteurs au format ouvert (sans embout) avec réduction active du bruit, puce H2, audio spatial personnalisé et certification IP54
- Autonomie de 4 h en mode ANC (5 h sans), complétée par un boîtier rechargeable USB-C qui assure jusqu’à 20 h supplémentaires
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un ANC sur format ouvert : la promesse tenue
Ce que les AirPods 4 ANC réussissent que personne n’avait vraiment accompli avant eux, c’est d’atténuer efficacement les bruits ambiants sans contraindre l’utilisateur à porter des embouts. La puce H2, héritée des AirPods Pro, assure le traitement audio en temps réel avec le mode Transparence, la Détection des conversations et l’Audio Spatial Personnalisé avec suivi dynamique de la tête.
Le mode “Isolement de la voix” améliore également la clarté lors des appels, même dans un environnement bruyant. Dans notre test, la réduction de bruit est qualifiée d’« assez remarquable au-delà des très basses fréquences », faisant de ces écouteurs les premiers true wireless ouverts à proposer une ANC véritablement convaincante, avec une note générale de 8/10.
Ce que les AirPods 4 ANC ne sont pas
Malgré leurs atouts, ces écouteurs ne prétendent pas détrôner les AirPods Pro 2 sur le terrain de l’isolation acoustique. La réduction de bruit dans les très basses fréquences reste limitée, et les utilisateurs sensibles aux bruits sourds ou ronronnants (moteurs, ventilation) noteront que l’ANC atteint ses limites sur ce registre précis.
Ils s’adressent donc davantage à ceux qui souhaitent un confort d’écoute amélioré au quotidien qu’aux grands voyageurs en avion ou aux usagers du RER cherchant une isolation maximale.
✅ Les points forts
- Premier format ouvert du marché avec une ANC réellement efficace au-delà des basses fréquences
- Puce H2 : traitement audio avancé, Audio Spatial Personnalisé, Détection des conversations
- Kit mains-libres excellent, y compris en environnement bruyant
- Certification IP54 pour les écouteurs ET le boîtier, utile au quotidien et en sport
- Format ouvert : confort long port sans sensation d’occlusion
❌ Les limites
- Autonomie en simple charge en dessous de la moyenne : 4 h 20 mesurées en pratique avec ANC
- Aucune réduction de bruit efficace dans les sous-basses (fréquences inférieures à 50 Hz)
- Aucun contrôle du volume sur les écouteurs eux-mêmes
- Fonctions avancées et réglages réservés à l’écosystème iOS et macOS exclusivement
- Boîtier sujet aux micro-rayures selon les observations de la rédaction
À 144€, les AirPods 4 ANC atteignent un rapport qualité / prix difficile à ignorer pour les allergiques aux embouts intra-auriculaires. Cette offre French Days chez Cdiscount s’adresse particulièrement aux utilisateurs d’iPhone qui veulent quitter leurs AirPods de première ou deuxième génération, ou à ceux qui ont toujours rêvé d’une réduction de bruit sans la contrainte d’un embout qui isole passivement.
En revanche, si vous cherchez une isolation maximale pour vos trajets en transports ou si vous utilisez exclusivement Android, passez votre chemin : vous serez privé de la majorité des fonctionnalités avancées et les AirPods Pro 2 restent bien au-dessus sur le plan acoustique.
Pour tous les autres, c’est l’occasion de sauter le pas sur un produit Apple que notre rédaction a salué comme une petite révolution dans sa catégorie, et 144€, c’est le genre de prix qui n’attend pas.
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