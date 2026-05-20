Le printemps tire sa révérence, mais les bonnes affaires SharkNinja, elles, sont encore bien là. Avec un code promo exclusif Clubic de -10 %, c’est le bon moment pour s’équiper côté cuisine et entretien.

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Voici les promos du moment chez Shark Ninja + l’offre exclusive CLUBICSN10

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Mai touche à sa fin, et avec lui, la grande saison du ménage de printemps. C’est aussi le moment où l’on commence à penser à l’été : les longues soirées, les apéros au frais, les repas légers. SharkNinja coche les deux cases à la fois avec une sélection qui mêle appareils d’entretien performants et équipements de cuisine malins.

Cerise sur le gâteau : le code promo exclusif CLUBICSN10 offre -10 % supplémentaires sur l’ensemble du site sharkninja.fr, hors nouveautés sorties il y a moins d’un mois. Et pour les articles déjà remisés, le code s’applique en plus. Les prix affichés ci-dessous intègrent déjà cette réduction.

Au programme : deux aspirateurs sans fil pour en finir avec la poussière et les sols sales, deux airfryers pour cuisiner plus léger, et une machine à granités pour accueillir l'été comme il se doit. Cinq références, cinq univers, une seule occasion à ne pas rater.

Top 5 bons plans SharkNinja avec le code CLUBICSN10

Prix après application du code promo

Quel produit correspond à votre situation ?

Difficile de tout recommander sans connaître vos besoins, mais cette sélection est suffisamment variée pour s’adresser à des profils très différents. Les deux aspirateurs visent des usages complémentaires, tandis que les airfryers couvrent à la fois les petits budgets et les cuisines plus exigeantes. Quant au Ninja SLUSHI, il sort du lot avec une proposition clairement tournée vers l’été.Ninja SLUSHI Max : pour les amateurs de granités, slushies et boissons glacées maison, sans passer par le congélateur.

Airfryer Ninja Foodi Flex 7 : une capacité généreuse et des modes de cuisson polyvalents, taillé pour les familles.

Airfryer Ninja 3 en 1, 4,7 litres : le choix compact et accessible pour cuisiner plus sain au quotidien, sans se ruiner.

Shark PowerPro : un aspirateur balai puissant et sans fil, idéal pour un grand ménage de printemps en toute liberté de mouvement.

Shark Hydrovac : aspire et lave les sols en une seule passe, parfait pour les grandes surfaces carrelées ou parquets.

Pourquoi c’est le bon moment d’acheter ?

Les remises en cours sur sharkninja.fr sont déjà solides, notamment sur les aspirateurs (jusqu’à -40 % avant même application du code). Avec CLUBICSN10, l’économie peut dépasser les 85 € sur le Hydrovac, et les 96 € sur le PowerPro. Des niveaux de réduction qu’on voit rarement en dehors du Black Friday.

Le timing est aussi favorable : en pleine fin de printemps, les stocks d’aspirateurs et d’airfryers sont classiquement bien approvisionnés, mais les ventes flash ont tendance à s’accélérer à l’approche de l’été. Mieux vaut ne pas trop attendre. La livraison est assurée directement par SharkNinja, ce qui garantit une expérience d’achat sans intermédiaire.