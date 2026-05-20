Mai touche à sa fin, et avec lui, la grande saison du ménage de printemps. C’est aussi le moment où l’on commence à penser à l’été : les longues soirées, les apéros au frais, les repas légers. SharkNinja coche les deux cases à la fois avec une sélection qui mêle appareils d’entretien performants et équipements de cuisine malins.

Cerise sur le gâteau : le code promo exclusif CLUBICSN10 offre -10 % supplémentaires sur l’ensemble du site sharkninja.fr, hors nouveautés sorties il y a moins d’un mois. Et pour les articles déjà remisés, le code s’applique en plus. Les prix affichés ci-dessous intègrent déjà cette réduction.

Au programme : deux aspirateurs sans fil pour en finir avec la poussière et les sols sales, deux airfryers pour cuisiner plus léger, et une machine à granités pour accueillir l'été comme il se doit. Cinq références, cinq univers, une seule occasion à ne pas rater.