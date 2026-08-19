Le format 75 % du K65 PLUS WIRELESS conserve l'essentiel, flèches et touches de fonction, tout en libérant de la place sur le bureau pour les mouvements de souris amples, un atout appréciable en jeu compétitif. Les switchs CORSAIR MLX Fusion, avec leur bosse tactile précoce et leurs 40 grammes de force d'actionnement, visent une sensation de frappe nette aussi bien en jeu que pour la bureautique, avec une cadence de 1000 Hz et un anti-ghosting complet en NKRO.

Le circuit imprimé remplaçable à chaud permet en outre de changer les switchs sans opération de soudure, un argument que la rédaction Clubic avait déjà mis en avant en intégrant ce clavier à son comparatif des meilleurs claviers gamer, saluant un format 75 % au rapport qualité-prix convaincant. La molette multifonction, programmable via le logiciel iCUE, ajoute un niveau de contrôle assez rare sur ce type de format, tandis que les touches en PBT double injection promettent une meilleure tenue dans le temps que l'ABS habituellement utilisé à ce tarif. Sur sa fiche officielle, Corsair met également en avant une distinction décernée par le comparatif du site américain Wirecutter, un signal supplémentaire de la reconnaissance dont bénéficie ce modèle en dehors de nos frontières.