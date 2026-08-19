Le format 75 % s'impose de plus en plus comme le juste milieu entre confort d'utilisation et compacité chez les amateurs de claviers mécaniques. Le Corsair K65 PLUS WIRELESS TACTILE repasse sous la barre symbolique des 100 euros, une occasion à examiner de près avant la rentrée.
Sorti en 2024, le K65 PLUS WIRELESS s'est rapidement imposé comme une référence du segment 75 %, avec un châssis compact qui conserve les flèches directionnelles tout en libérant de l'espace pour la souris. Cette version TACTILE mise sur les switchs CORSAIR MLX Fusion, prélubrifiés d'origine, pensés pour une frappe précise et satisfaisante, avec un déplacement total de 3,4 mm et une garantie constructeur de deux ans. La fiche produit officielle de Corsair permet de vérifier la disponibilité de la finition choisie avant que le prix ne remonte, la remise de 70 euros ramenant ce clavier premium sous la barre des 100 euros.
Ce bon plan a surtout du sens pour les joueurs et les professionnels en quête d'un clavier polyvalent, capable de basculer entre plusieurs appareils sans sacrifier la qualité de frappe ni l'autonomie, à l'heure où la rentrée pousse beaucoup d'entre eux à revoir leur équipement.
Voici le Corsair K65 PLUS WIRELESS TACTILE à 99,99 € au lieu de 169,99 € chez Corsair !
Pourquoi choisir le Corsair K65 PLUS WIRELESS TACTILE ?
- Une remise de 70 € : le prix passe de 169,99 € à 99,99 €, soit plus de 41 % de réduction sur le tarif constructeur.
- Une triple connectivité : sans fil 2,4 GHz, Bluetooth et USB filaire, pour s'adapter à n'importe quelle configuration.
- Une autonomie confortable : jusqu'à 266 heures d'utilisation entre deux charges, LEDs éteintes.
Un clavier pensé pour la polyvalence au quotidien
Le format 75 % du K65 PLUS WIRELESS conserve l'essentiel, flèches et touches de fonction, tout en libérant de la place sur le bureau pour les mouvements de souris amples, un atout appréciable en jeu compétitif. Les switchs CORSAIR MLX Fusion, avec leur bosse tactile précoce et leurs 40 grammes de force d'actionnement, visent une sensation de frappe nette aussi bien en jeu que pour la bureautique, avec une cadence de 1000 Hz et un anti-ghosting complet en NKRO.
Le circuit imprimé remplaçable à chaud permet en outre de changer les switchs sans opération de soudure, un argument que la rédaction Clubic avait déjà mis en avant en intégrant ce clavier à son comparatif des meilleurs claviers gamer, saluant un format 75 % au rapport qualité-prix convaincant. La molette multifonction, programmable via le logiciel iCUE, ajoute un niveau de contrôle assez rare sur ce type de format, tandis que les touches en PBT double injection promettent une meilleure tenue dans le temps que l'ABS habituellement utilisé à ce tarif. Sur sa fiche officielle, Corsair met également en avant une distinction décernée par le comparatif du site américain Wirecutter, un signal supplémentaire de la reconnaissance dont bénéficie ce modèle en dehors de nos frontières.
Face à la concurrence, un positionnement clair
Ce clavier ne cherche pas à rivaliser avec les modèles full size dotés d'un pavé numérique, ni avec les formats 60 % les plus minimalistes. Il vise plutôt un compromis assumé entre compacité, confort de frappe et polyvalence de connexion, sans les concessions habituelles sur la qualité des matériaux à ce niveau de prix.
✅ Les points forts
- Format 75 % compact sans sacrifier les flèches directionnelles
- Switchs tactiles remplaçables à chaud, prélubrifiés d'origine
- Triple connectivité 2,4 GHz, Bluetooth et USB filaire
- Autonomie annoncée jusqu'à 266 heures
- Touches PBT plus résistantes à l'usure que l'ABS habituel dans cette gamme
❌ Les limites
- Absence de pavé numérique, à exclure pour les utilisateurs qui en ont besoin
- Poids proche de 900 grammes, moins pratique en déplacement fréquent
- Le logiciel iCUE reste nécessaire pour exploiter toutes les fonctions de la molette
- Disponibilité des finitions et coloris variable selon la période
Le Corsair K65 PLUS WIRELESS TACTILE toujours à 99,99 € chez Corsair, sous réserve de stock disponible !
Ce Corsair K65 PLUS WIRELESS TACTILE s'adresse avant tout aux joueurs et aux professionnels en quête d'un clavier mécanique complet, capable de suivre plusieurs usages et plusieurs appareils sans complexifier l'installation. À 99,99 €, l'écart avec le tarif habituel constaté justifie clairement l'achat pour qui cherchait déjà un modèle 75 % bien équipé.
Les utilisateurs attachés au pavé numérique ou en quête de l'option la plus légère du marché pourront en revanche passer leur chemin. Pour tous les autres, cette offre mérite d'être vérifiée sans tarder tant les tarifs de ce type évoluent vite.
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