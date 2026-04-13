À 99,99 €, les Samsung Galaxy Buds3 FE passent sous la barre symbolique des 100 €, loin en dessous de leur prix conseillé à 149,99 €. Une offre qui mérite qu’on s’y attarde : ces écouteurs ont surpris plus d’un testeur depuis leur sortie à l’automne 2025, et pas toujours pour les raisons attendues.
Lancés en septembre 2025, les Galaxy Buds3 FE héritent du design à tige des Buds3 Pro tout en allégeant la facture de 50€, et ils se retrouvent aujourd’hui à 99,99 € sur Amazon, soit 50 € sous le prix conseillé et bien en dessous du plancher des 30 derniers jours affiché à 130,62 €.
Leur pari, c’est de démocratiser les grandes fonctions de la gamme Galaxy (réduction de bruit active, audio 360, assistant Gemini) sans sacrifier l’essentiel sur l’autel de l’économie. Ils s’adressent avant tout aux utilisateurs d’un smartphone Samsung qui souhaitent un vrai bond qualitatif sans se ruiner. Vous pouvez directement foncer sur la fiche Amazon pour profiter du tarif à 99,99 €.
L'essentiel en bref :
- Prix en promotion : 99,99 € (au lieu de 149,99 €), soit 33% de réduction, le meilleur prix constaté en ce moment
- ANC jugé plus efficace que celui des Buds3 Pro dans certaines fréquences, son équilibré avec légère emphase dans les graves, Bluetooth 5.4 et codec SSC
- Chargeur secteur rapide 25W inclus dans la boîte, certification IP54, commandes par pincement sur tige
Le FE qui dépasse les attentes sur le son et la réduction de bruit
Ce qui frappe d’emblée dans les tests menés sur les Buds3 FE, c’est que Samsung n’a clairement pas bradé l’essentiel pour descendre en prix. La réduction de bruit active se révèle très efficace dans les graves et les basses fréquences (moteurs, transports en commun, open space) avec certains comparatifs indépendants qui la jugent même supérieure à celle des Buds3 Pro sur ce registre.
La restitution sonore suit de près une courbe cible équilibrée, avec une légère emphase dans les graves qui sied à la majorité des usages du quotidien et évite la fatigue auditive sur la durée. Le retour aux embouts en silicone (là où les Buds3 standard avaient opté pour un format ouvert) assure un maintien stable et une isolation passive bien plus convaincante.
Des compromis réels, à connaître avant d’acheter
Les Buds3 FE ne sont pas les Buds3 Pro, et Samsung le revendique ouvertement : certains sacrifices ont bien été faits pour tenir le prix, et ils méritent d’être nommés clairement. L’expérience pleine est aussi nettement plus riche sur un téléphone Samsung que sur n’importe quel autre appareil Android, et encore plus que sur iPhone.
✅ Les points forts
- ANC parmi les plus efficaces de sa catégorie de prix, particulièrement performant sur les basses fréquences
- Son équilibré et peu fatigant, avec une légère emphase dans les graves agréable au quotidien
- Design premium hérité des Buds3 Pro, maintien intra-auriculaire stable grâce aux embouts en trois tailles
- Microphones excellents pour les appels, avec réduction du bruit ambiant nettement améliorée par rapport à la génération précédente
- Chargeur secteur rapide 25W inclus dans la boîte, un vrai plus dans cette gamme de prix
- Compatibilité avec Gemini, traduction en temps réel et Auto Switch sur appareils Samsung
❌ Les limites
- Pas de multipoint : impossible de rester connecté à deux appareils simultanément
- Pas de recharge sans fil : le boîtier ne se charge qu’en USB-C
- Autonomie ANC modeste : environ 4 h 26 avec la réduction de bruit activée, selon les mesures terrain
- Certification IP54 seulement, contre IP57 pour les Buds3 Pro : moins résistants à l’eau
- Fonctions avancées (mode Jeu, audio 24 bits, LE Audio) réservées aux smartphones Samsung récents
- Pas de codec haute résolution LDAC ou aptX, ce qui peut décevoir les audiophiles sur appareils non Samsung
Notre verdict
À 99,99 €, les Galaxy Buds3 FE constituent sans doute l’achat le plus malin de la gamme Samsung en ce moment. Ils décrochent ce que beaucoup cherchent dans des écouteurs du quotidien : un ANC qui fonctionne vraiment, un son agréable et un confort durable, le tout dans un format qui ne se distingue pas des modèles haut de gamme au premier regard. L’offre est taillée pour les utilisateurs d’un téléphone Samsung récent qui veulent en tirer le maximum sans débourser 200 €.
Si vous êtes sur iPhone ou sur un Android d’une autre marque, les fonctions différenciantes s’évaporent rapidement, mieux vaut alors regarder du côté des Sony WF-1000XM5 ou des Nothing Ear en promo. Pour tous les autres, c’est très probablement le meilleur rapport qualité/prix que Samsung ait jamais proposé dans cette catégorie.
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