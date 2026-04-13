Lancés en septembre 2025, les Galaxy Buds3 FE héritent du design à tige des Buds3 Pro tout en allégeant la facture de 50€, et ils se retrouvent aujourd’hui à 99,99 € sur Amazon, soit 50 € sous le prix conseillé et bien en dessous du plancher des 30 derniers jours affiché à 130,62 €.

Leur pari, c’est de démocratiser les grandes fonctions de la gamme Galaxy (réduction de bruit active, audio 360, assistant Gemini) sans sacrifier l’essentiel sur l’autel de l’économie. Ils s’adressent avant tout aux utilisateurs d’un smartphone Samsung qui souhaitent un vrai bond qualitatif sans se ruiner. Vous pouvez directement foncer sur la fiche Amazon pour profiter du tarif à 99,99 €.