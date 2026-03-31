Le Redmi Note 15 Pro 5G s’inscrit dans la longue tradition des Redmi Note, ces smartphones milieux de gamme qui font régulièrement office de références accessibles sous les 400 €. Noté 8/10 dans notre test Clubic publié en janvier 2026, il convainc surtout par son autonomie exceptionnelle et la robustesse de sa construction, deux points qui comptent vraiment dans la durée.

Ce pack chez Boulanger ajoute une coque de protection et un tag connecté à l’achat, ce qui renforce l’intérêt de l’offre pour ceux qui souhaitent un smartphone prêt à l’emploi dès le déballage. Vous pouvez retrouver ce pack directement sur la fiche produit Boulanger pour vérifier la disponibilité en temps réel.