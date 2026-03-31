Xiaomi sort régulièrement des milieux de gamme compétitifs, et le Redmi Note 15 Pro 5G ne fait pas exception à la règle. Boulanger propose actuellement un pack complet (smartphone + tag + coque) à 299 €, soit une remise affichée de 29 % : on a regardé si cette offre tient vraiment ses promesses.
Le Redmi Note 15 Pro 5G s’inscrit dans la longue tradition des Redmi Note, ces smartphones milieux de gamme qui font régulièrement office de références accessibles sous les 400 €. Noté 8/10 dans notre test Clubic publié en janvier 2026, il convainc surtout par son autonomie exceptionnelle et la robustesse de sa construction, deux points qui comptent vraiment dans la durée.
Ce pack chez Boulanger ajoute une coque de protection et un tag connecté à l’achat, ce qui renforce l’intérêt de l’offre pour ceux qui souhaitent un smartphone prêt à l’emploi dès le déballage. Vous pouvez retrouver ce pack directement sur la fiche produit Boulanger pour vérifier la disponibilité en temps réel.
L’essentiel en bref :
- Pack à 299 € au lieu de 419,99 €, soit 120 € d’économie, avec coque et tag inclus
- Le Redmi Note 15 Pro 5G obtient 8/10 dans le test Clubic, porté par son écran AMOLED de 3 200 nits et une autonomie de deux jours
- Certification IP66/IP68, verre Gorilla Glass Victus 2 et batterie silicium-carbone de 6 580 mAh : une construction au-dessus des standards du segment
Un smartphone taillé pour l’endurance et la résistance
Rares sont les smartphones sous les 300 € à proposer un verre Gorilla Glass Victus 2 en façade et une certification IP68. Le Redmi Note 15 Pro 5G le fait, et c’est l’un de ses arguments les plus solides face à une concurrence qui se contente souvent de protections bien moins abouties à ce niveau de prix. Son écran AMOLED de 6,83 pouces grimpe à 3 200 nits de luminosité de pointe, ce qui le rend parfaitement lisible en plein soleil, une vraie avancée par rapport à la génération précédente.
La batterie silicium-carbone de 6 580 mAh permet d’atteindre environ 16h26 sur le test automatisé PC Mark, soit deux jours d’utilisation sans avoir à chercher une prise, un score que la rédaction Clubic qualifie de “véritable bond en avant”. Ce profil correspond parfaitement aux grands utilisateurs de transports, aux voyageurs fréquents ou à toute personne qui ne souhaite plus s’inquiéter de l’autonomie de son téléphone.
Que vaut ce pack face à la concurrence ?
Le Redmi Note 15 Pro 5G évolue dans un segment très disputé, où le Nothing Phone (3a) et le Samsung Galaxy A36 5G figurent parmi les alternatives directement citées dans notre test comme des références sérieuses.
Le pack à 299 € intègre une coque et un tag connecté, ce qui lui confère un avantage pratique réel, mais ne compense pas certaines limites intrinsèques à l’appareil.
✅ Les points forts
- Autonomie de deux jours grâce à la batterie silicium-carbone de 6 580 mAh, une première sur cette gamme Redmi
- Écran AMOLED 6,83" à 3 200 nits, parfaitement lisible en extérieur et protégé par un Gorilla Glass Victus 2
- Certification IP66/IP68 : résistance à l’eau jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes
- Capteur photo principal de 200 Mpx avec stabilisateur optique pour des clichés nets, y compris en mouvement
- Pack complet avec coque et tag inclus, sans supplément de prix notable
- Connectivité complète : 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.4 et eSIM
- Quatre ans de mises à jour Android majeures et six ans de patchs de sécurité prévus
❌ Les limites
- Performances du processeur Dimensity 7400-Ultra jugées décevantes, avec des saccades lors du passage entre applications
- Interface HyperOS 3 particulièrement chargée en publicités et bloatware, y compris dans les notifications
- Partie photo “correcte mais limitée” : l’ultra grand-angle plafonne à 8 Mpx et il n’y a pas de téléobjectif dédié
- Pas de recharge sans fil disponible sur ce modèle
- Stockage non extensible par microSD
- Poids de 210 g et gabarit de 6,83" qui ne conviendront pas aux personnes qui préfèrent les formats compacts
Notre verdict
Ce pack Redmi Note 15 Pro 5G à 299 € s’adresse en priorité à ceux qui placent l’endurance et la solidité avant tout le reste, et qui tolèrent une interface un peu envahissante en contrepartie d’un rapport prix/autonomie difficile à battre sur ce segment. La note de 8/10 décernée par la rédaction traduit bien cette réalité : un smartphone qui excelle là où beaucoup de ses concurrents déçoivent (autonomie, résistance, luminosité), mais qui accepte des compromis réels sur les performances brutes et la photo.
Si vous cherchez un téléphone pour jouer à des jeux 3D exigeants ou capturer des images dignes d’un semi-pro, mieux vaut regarder ailleurs. Mais pour un usage quotidien intensif, sans angoisse de la barre rouge de la batterie, ce pack à 299 € coche les bonnes cases au bon moment.
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