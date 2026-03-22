Verisure n'est pas un simple kit d'alarme connectée en DIY que l'on installe soi-même en croisant les doigts. C'est un système professionnel avec une centrale d'alarme installée et mise en service par un technicien certifié, couplée à un service de télésurveillance humaine 24h/24 et 7j/7. Concrètement, si une intrusion est détectée, un opérateur humain analyse la situation en moins de 10 secondes en moyenne et, selon les cas, contacte les forces de l'ordre ou dépêche un agent sur place.

Ce qui distingue Verisure de la concurrence grand public :

Centrale d'alarme connectée en permanence aux détecteurs via plusieurs canaux (Wi-Fi + 4G de secours automatique), ce qui garantit la continuité de la surveillance même si la box Internet est coupée ou sabotée.

Système anti-brouillage GSM qui détecte et neutralise les tentatives de brouillage des communications entre la centrale et la station de télésurveillance, une technique de plus en plus utilisée par les cambrioleurs expérimentés.

Badges intelligents SOS : chaque badge permet d'armer/désarmer le système et intègre un bouton d'alerte panique pour contacter directement les secours en cas d'urgence.

Application My Verisure : consultation de l'état du système, historique des alertes, armement/désarmement à distance, visionnage des caméras en temps réel depuis un smartphone.

Dans notre comparatif des meilleures alarmes maison, Verisure a été élue comme étant la meilleure solution pour bien protéger son domicile.