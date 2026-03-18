À l’heure où une Apple TV 4K se monnaye encore autour de 169€, la Xiaomi TV Box S 3e génération débarque à 42,11€ grâce au code promo ASFR08 sur AliExpress, expédiée depuis la France. On analyse ce que vaut vraiment cette offre, et si elle peut réellement remplacer le porte-étendard d’Apple dans votre salon.
La Xiaomi TV Box S 3e génération n’est pas une simple mise à jour cosmétique : Xiaomi a profité de ce nouveau modèle pour intégrer une puce gravée en 6 nm apportant 25% de performances CPU supplémentaires et surtout 130% de gain GPU par rapport à la génération précédente. Résultat : une navigation dans Google TV parfaitement fluide, un décodage 4K à 60 fps sans accroc et une compatibilité Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS:X pour un rendu digne d’un vrai setup home cinéma.
On avait déjà repéré ce bon plan en février, notant qu’à moins de 45 €, ce boîtier devenait une option sérieuse pour passer à la 4K HDR sans se ruiner. À 42,11 € avec le code ASFR08 depuis un entrepôt français, on descend encore plus bas, et l’argument tient la route. Profitez du prix réduit sur la Xiaomi TV Box S 3e gen avec le code ASFR08.
42€ pour une box 4K Dolby Vision : à quoi correspond cette remise ?
Le code promo ASFR08 fait tomber la Xiaomi TV Box S 3e génération de 69 € à 42,11 €, soit une économie de près de 27 € sur un appareil expédié depuis un entrepôt européen. Cette remise intervient dans le cadre de l’Anniversaire AliExpress et place ce boîtier dans une catégorie tarifaire sans concurrence directe : aucune box Dolby Vision avec Wi-Fi 6 et Google TV natif ne se trouve à ce prix en provenance d’un entrepôt français.
La Xiaomi TV Box S 2e génération s’était pourtant déjà très bien vendue dans cette fourchette, mais la 3e génération ajoute suffisamment de substance pour que l’écart de prix soit justifié.
Ce que ce boîtier fait vraiment dans votre salon
Sous son format ultra-compact de 97 x 97 x 17 mm pour 91 grammes à peine, la Xiaomi TV Box S 3e gen transforme n’importe quelle TV avec entrée HDMI en Smart TV complète. Le port HDMI 2.1 assure la compatibilité avec les dalles les plus récentes, le Wi-Fi 6 bi-bande garantit une connexion stable pour le streaming 4K, et la certification DRM Niveau 1 ouvre la voie à Netflix, Prime Video et Disney+ en résolution maximale avec Dolby Vision.
Le Chromecast intégré permet de diffuser directement depuis un smartphone ou un ordinateur, là où l’Apple TV impose son propre protocole AirPlay, nettement plus fermé. Comme le relevait Clubic en février 2026, c’est bien sur la polyvalence de l’écosystème Google TV que ce boîtier tient sa promesse face à la concurrence.
Apple TV ou Xiaomi TV Box : qui fait quoi ?
|Xiaomi TV Box S 3e gen
|Apple TV 4K (2022)
|Prix indicatif
|42,11 €
|~169 €
|Résolution max
|4K 60fps
|4K 60fps
|HDR
|Dolby Vision, HDR10+
|Dolby Vision, HDR10+
|Audio
|Dolby Atmos, DTS:X
|Dolby Atmos
|Protocole cast
|Chromecast, Miracast
|AirPlay uniquement
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6 bi-bande
|Wi-Fi 6 bi-bande
|RAM
|2 Go
|4 Go
|Stockage
|32 Go
|128 Go
|Connectique
|1x HDMI 2.1, 1x USB 2.0
|1x HDMI 2.1, pas d'USB
|Écosystème
|Google TV (ouvert)
|tvOS (fermé)
Ce qu’elle vaut en toute honnêteté.
Comparer la Xiaomi TV Box S à l’Apple TV, c’est aussi accepter qu’elles n’adressent pas le même profil d’utilisateur. La box Xiaomi convainc par son ouverture, sa compatibilité multiformat et son rapport valeur/prix imbattable.
✅ Les points forts
- Prix imbattable à 42,11 € avec le code ASFR08, expédié depuis la France
- GPU 130% plus performant que la génération précédente, navigation 4K fluide et sans à-coup
- Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS:X : couverture HDR et audio complète
- Certification Netflix DRM Niveau 1 : streaming 4K Dolby Vision garanti
- Chromecast intégré : diffusion Android, PC et Chrome sans protocole propriétaire
- Wi-Fi 6 bi-bande et Bluetooth 5.2 pour une connectivité moderne
- 32 Go de stockage : enfin suffisant pour accumuler les applications sans jongler
❌ Les points faibles
- Seulement 2 Go de RAM : des rechargements d’apps possibles lors du multitâche intensif
- Pas d’Ethernet natif, un hub USB nécessaire pour brancher simultanément clé USB et adaptateur réseau
- Télécommande aux clics sonores, gênants lors d’une utilisation nocturne
- Émulation GameCube absente, le processeur 32 bits posant une limite pour les joueurs rétro
- Expérience logicielle moins aboutie qu’Apple TV pour les utilisateurs d’iPhone ancrés dans l’écosystème iOS
✅ Verdict de la rédaction :
La Xiaomi TV Box S 3e génération n’a pas vocation à rivaliser avec Apple TV sur le terrain de l’intégration logicielle ou de la fluidité d’un écosystème verrouillé : elle joue une autre carte, celle de l’ouverture, de la compatibilité et d’un rapport fonctionnalités/prix que les boîtiers concurrents peinent à approcher.
À 42,11 € depuis la France avec le code ASFR08, elle s’adresse sans hésiter à tous ceux qui veulent passer leur TV à la 4K HDR sans investir dans un écosystème fermé à trois chiffres. En revanche, les utilisateurs d’iPhone très intégrés dans l’univers Apple, ou ceux qui privilégient la stabilité logicielle absolue au prix fort, continueront de préférer la pomme. Pour tous les autres, l’équation est vite résolue.
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