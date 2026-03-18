La Xiaomi TV Box S 3e génération n’est pas une simple mise à jour cosmétique : Xiaomi a profité de ce nouveau modèle pour intégrer une puce gravée en 6 nm apportant 25% de performances CPU supplémentaires et surtout 130% de gain GPU par rapport à la génération précédente. Résultat : une navigation dans Google TV parfaitement fluide, un décodage 4K à 60 fps sans accroc et une compatibilité Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS:X pour un rendu digne d’un vrai setup home cinéma.

On avait déjà repéré ce bon plan en février, notant qu’à moins de 45 €, ce boîtier devenait une option sérieuse pour passer à la 4K HDR sans se ruiner. À 42,11 € avec le code ASFR08 depuis un entrepôt français, on descend encore plus bas, et l’argument tient la route. Profitez du prix réduit sur la Xiaomi TV Box S 3e gen avec le code ASFR08.