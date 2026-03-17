La Xiaomi TV A 32" (2025) est l’un de ces téléviseurs qu’on ne présente plus dans la catégorie des petits écrans connectés accessibles : depuis son lancement, elle s’est imposée comme une valeur sûre de l’entrée de gamme, régulièrement mise en avant par la rédaction lors des temps forts promotionnels.

À 85,42 € expédié depuis un entrepôt européen, ce bon plan AliExpress Anniversaire mérite qu’on s’y attarde sérieusement. Ce prix représente une baisse significative par rapport aux 95,64 € observés lors des soldes d’hiver de janvier 2026. Profitez de cette fenêtre ouverte jusqu’au 25 mars 2026, valable sur la fiche produit AliExpress.