Pour ses 16 ans, AliExpress offre à la Xiaomi TV A 32 (2025) son tarif le plus attractif jamais observé : 85,42 € pour une Smart TV avec Google TV, expédiée depuis l’Europe. On fait le point sur ce que vaut vraiment cette offre, au-delà de l’étiquette de prix.
La Xiaomi TV A 32" (2025) est l’un de ces téléviseurs qu’on ne présente plus dans la catégorie des petits écrans connectés accessibles : depuis son lancement, elle s’est imposée comme une valeur sûre de l’entrée de gamme, régulièrement mise en avant par la rédaction lors des temps forts promotionnels.
À 85,42 € expédié depuis un entrepôt européen, ce bon plan AliExpress Anniversaire mérite qu’on s’y attarde sérieusement. Ce prix représente une baisse significative par rapport aux 95,64 € observés lors des soldes d’hiver de janvier 2026. Profitez de cette fenêtre ouverte jusqu’au 25 mars 2026, valable sur la fiche produit AliExpress.
Xiaomi TV A 32 (2025) à 85,42 € : ce que cache ce tarif plancher
L’Anniversaire AliExpress 2026, qui célèbre les 16 ans de la plateforme, court du 16 au 25 mars 2026 et s’accompagne de codes promo cumulables. Pour la Xiaomi TV A 32, le prix affiché de 85,42 € intègre déjà une remise de 69,64 € par rapport au prix de référence de 155,06 €, et l’expédition se fait depuis l’Europe, ce qui évite les délais et les aléas douaniers.
À ce stade de prix, la TV n’a tout simplement pas d’équivalent direct chez les grandes enseignes françaises sur une configuration aussi complète.
Google TV, Dolby Audio et Chromecast : que propose vraiment cet écran ?
Ne vous fiez pas à la taille modeste de la dalle : la Xiaomi TV A 32 (2025) embarque une fiche technique sérieuse pour son segment. L’interface Google TV assure une navigation fluide avec Netflix, Prime Video et YouTube préinstallés, tandis que le Chromecast intégré et la compatibilité Miracast permettent de diffuser facilement depuis un smartphone ou un ordinateur.
L’Assistant Google vocal est également de la partie, et via l’application Mi Home, le téléviseur peut s’intégrer dans un environnement domotique Xiaomi existant. Côté connectique, on retrouve deux ports HDMI, un port USB et un port Ethernet, ce qui couvre les besoins courants d’une chambre ou d’un bureau.
Face à la concurrence, où se situe-t-elle vraiment ?
Dans le segment des TV 32 pouces à moins de 100 €, la Xiaomi TV A 32 (2025) se distingue principalement par son écosystème Google TV natif et son expédition européenne, deux arguments que ses concurrents directs sous la même barre tarifaire ne réunissent pas toujours.
Elle ne prétend pas rivaliser avec des modèles Full HD ou QLED, et ses performances d’affichage restent calibrées pour un usage secondaire : l’exiger comme TV principale dans un grand séjour serait lui faire porter un rôle qui n’est pas le sien.
Ce qu’elle vaut dans la vraie vie
Avant d’aller plus loin, posons les choses clairement : cette télévision s’adresse à des profils bien précis, pas à tous les foyers. Imaginez une chambre d’appoint, un pied-à-terre, un bureau ou la cuisine de quelqu’un qui veut suivre ses séries sans s’encombrer d’une installation complexe. C’est exactement là que la Xiaomi TV A 32 (2025) trouve sa légitimité.
✅ Les points forts
- Prix historiquement bas à 85,42 €, expédié depuis l’Europe sans frais de douane
- Google TV complet avec les grandes plateformes de streaming préinstallées
- Chromecast, Miracast et compatibilité Assistant Google pour une utilisation sans télécommande
- Intégration possible dans un écosystème domotique Xiaomi via Mi Home
- Connectique correcte pour la gamme : 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x Ethernet
- Angles de vision larges (178°) adaptés aux petits espaces partagés
❌ Les points faibles
- Résolution limitée à 1 366 x 768 pixels : pas de Full HD, ni a fortiori de 4K
- Performances d’affichage jugées décevantes sur certains critères selon les tests indépendants
- Format 32 pouces inadapté comme TV principale dans un salon standard
- Pas de Dolby Atmos : l’audio reste dans la catégorie Dolby Audio et DTS Virtual:X, sans restitution spatiale avancée
✅ Verdict de la rédaction :
À 85,42 €, la Xiaomi TV A 32 (2025) ne cherche pas à faire semblant d’être autre chose qu’elle n’est : une petite TV connectée, bien pensée, pour un usage secondaire bien défini.
Si vous cherchez à équiper une chambre, un bureau ou un pied-à-terre avec un écran Google TV complet, expédié depuis l’Europe et livré rapidement, cette fenêtre promotionnelle de l’Anniversaire AliExpress représente une opportunité réelle, et probablement le meilleur moment de l’année pour sauter le pas.
En revanche, si votre priorité est une image Full HD, un son premium ou une utilisation en salon principal, il vaudra mieux orienter votre budget vers un modèle une taille au-dessus. Pour tous les autres, le compte y est.
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