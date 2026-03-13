Nou avons couvert de près le Xiaomi Smart Tag depuis son lancement en février, saluant sa double compatibilité Apple Find My et Google Find Hub comme un argument sans équivalent dans cette gamme de prix.
Le Xiaomi Smart Tag est apparu début 2026 avec une proposition simple mais efficace : offrir la compatibilité des deux grands réseaux de localisation mondiaux (Apple Find My et Google Find Hub) dans un traqueur à moins de 15€ pièce, là où Apple facture son AirTag à 35 € et réserve son écosystème aux seuls utilisateurs iPhone. Avec 10 g, une certification IP67, une pile CR2032 remplaçable de 390 jours d’autonomie et un trou de fixation intégré, le Xiaomi Tag coche toutes les cases pratiques sans fioritures.
Ce lot de 4 en offre de Ventes Flash de Printemps s’adresse à ceux qui cherchent à équiper clés, sac, bagage et portefeuille d’un seul coup, quel que soit leur smartphone. Intéressé ? Le lot de 4 Xiaomi Smart Tag est disponible à 49,99 € sur Amazon.
12,50 € contre 35€ pour un AirTag : un rapport de prix qui fait réfléchir
Là où Apple oblige les utilisateurs à choisir un seul écosystème, le Xiaomi Tag est le premier traqueur grand public à fonctionner simultanément sur Find My et Find Hub, ce qui le rend pertinent aussi bien pour un utilisateur iPhone que pour un foyer mixte iOS/Android.
La remise de 17% sur le prix conseillé de 59,99 € est modeste, mais c’est surtout le tarif unitaire à 12,50 € qui constitue l’argument central, difficile à battre sur le marché des traqueurs Bluetooth en 2026.
Bluetooth 5.4, NFC, IP67 et réseau mondial : le kit technique qui compte
Le Xiaomi Smart Tag embarque du Bluetooth 5.4 — une version récente qui améliore la portée et la fréquence de mise à jour de position par rapport aux générations précédentes de traqueurs. La puce NFC facilite l’appairage initial en approchant simplement le tag du smartphone, sans manipulation dans les paramètres.
Selon les premiers tests disponibles, sa portée Bluetooth semble même légèrement supérieure à celle de l’AirTag 1re génération, ce qui lui permet de « raccrocher » un réseau de passage plus rapidement dans certaines situations.
On précise que le réseau Apple Find My reste le plus dense et le plus fiable en zone urbaine en France, mais que le réseau Google Find Hub progresse rapidement à mesure que les utilisateurs Android l’activent.
Face à l’AirTag 2 et au Samsung SmartTag 2, quelle place pour ce Xiaomi ?
Le principal avantage concurrentiel du Xiaomi Smart Tag, c’est sa neutralité écosystémique : là où l’AirTag impose un iPhone et où le SmartTag 2 exige un Samsung Galaxy, le Xiaomi Tag s’adapte aux deux mondes en un seul accessoire.
La limite structurelle reste l’absence de puce Ultra Wide Band : pas de guidage directionnel au centimètre près comme sur l’AirTag 2 ou le SmartTag 2, le Xiaomi Tag localise avec précision par Bluetooth, mais s’arrête à une approximation de zone pour les derniers mètres
Ce traqueur est-il fait pour vos usages quotidiens ?
Pour retrouver des clés dans l’appartement, suivre un bagage à l’aéroport ou localiser un sac posé dans une autre pièce, le Xiaomi Tag remplit son contrat. Voici ce que les tests confirment, et ses limites réelles.
✅ Les points forts
- Double compatibilité Apple Find My et Google Find Hub : le seul traqueur utilisable sur iPhone et Android sans compromis
- 12,50 € pièce en lot de 4 : rapport prix/fonctionnalités imbattable face à l’AirTag (35 €) et au SmartTag 2
- Bluetooth 5.4 : portée et fréquence de mise à jour de position supérieures aux générations précédentes
- Trou de fixation intégré, sans accessoire supplémentaire nécessaire
- IP67 : résistance à l’eau et à la poussière, adapté à un usage quotidien et aux voyages
- Pile CR2032 standard remplaçable : 390 jours d’autonomie estimée, pile vendue partout
- NFC intégré pour un appairage immédiat et sans friction
- Alertes anti-suivi sur iOS et Android pour la protection de la vie privée
- Poids de 10 g : quasi imperceptible dans un portefeuille ou accroché à un trousseau
❌ Les points faibles
- Pas de puce Ultra Wide Band : guidage de précision au centimètre près impossible, contrairement à l’AirTag 2 et au SmartTag 2
- Impossible d’utiliser Find My et Find Hub simultanément : il faut choisir un réseau au moment de la configuration
- Réseau Google Find Hub encore en rodage en France : son opt-in obligatoire freine son expansion, là où Find My est activé par défaut sur chaque iPhone
- Sonnerie du buzzer piezoélectrique trop discrète : difficile à entendre dans un environnement bruyant
- Design légèrement plus épais que l’AirTag 2
- Historique de localisation limité comparé à l’application Localiser d’Apple
✅ Verdict de la rédaction :
À 49,99 € pour un lot de 4, le Xiaomi Smart Tag est l’achat le plus logique du moment pour quiconque veut équiper plusieurs objets du quotidien sans se ruiner, et surtout sans être enfermé dans un seul écosystème. Cette offre s’adresse en priorité aux foyers mixtes iOS/Android, aux voyageurs qui veulent sécuriser leurs bagages sur les deux réseaux, et à tous ceux qui trouvaient les AirTag trop chers pour en prendre plus de deux.
En revanche, si vous êtes exclusivement sur iPhone et que vous voulez une précision de guidage au centimètre pour retrouver un objet dans un appartement, l’AirTag 2 avec sa puce UWB reste la référence absolue sur son terrain. Pour tous les autres (et ils sont nombreux), le Xiaomi Tag offre enfin une alternative sérieuse, polyvalente et honnêtement tarifée.
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