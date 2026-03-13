Le Xiaomi Smart Tag est apparu début 2026 avec une proposition simple mais efficace : offrir la compatibilité des deux grands réseaux de localisation mondiaux (Apple Find My et Google Find Hub) dans un traqueur à moins de 15€ pièce, là où Apple facture son AirTag à 35 € et réserve son écosystème aux seuls utilisateurs iPhone. Avec 10 g, une certification IP67, une pile CR2032 remplaçable de 390 jours d’autonomie et un trou de fixation intégré, le Xiaomi Tag coche toutes les cases pratiques sans fioritures.

Ce lot de 4 en offre de Ventes Flash de Printemps s’adresse à ceux qui cherchent à équiper clés, sac, bagage et portefeuille d’un seul coup, quel que soit leur smartphone. Intéressé ? Le lot de 4 Xiaomi Smart Tag est disponible à 49,99 € sur Amazon.