Les prix repartent à la hausse sur les produits tech en 2026, et chaque fenêtre de remise mérite d’être prise au sérieux. Cdiscount propose ce soir une sélection éclectique qui mêle informatique, gaming et équipement ménager, avec des remises allant jusqu’à 50%.
Le contexte économique de ce début d’année 2026 pèse sur le budget des ménages, et les bonnes affaires sur les produits tech sont de moins en moins fréquentes hors périodes de soldes officielles. Cdiscount joue pourtant régulièrement le jeu des promotions flash sur des références ciblées, ce qui en fait l’un des marchands à surveiller en dehors de grands rendez-vous commerciaux.
Cette sélection du couvre des besoins très différents : la productivité bureautique avec un mini PC compact, le gaming avec un laptop HP équipé d’une RTX 5060, l’entretien du sol avec deux aspirateurs aux positionnements distincts, et l’affichage PC avec un écran incurvé Samsung à moins de 70 euros. 5 catégories, 5 profils d'acheteurs : voilà ce qui rend cette sélection cohérente et utile à lire jusqu’au bout.
Top 5 des promos Cdiscount pour cette fin de semaine :
- Mini PC Blackview MP20 (16 Go RAM, 512 Go SSD, W11 Pro) à 249,99 € au lieu de 399,99 €
- Aspirateur laveur sans fil Eureka NEW400 à 99,99 € au lieu de 199,99 €
- PC portable gamer HP Victus 15 pouces (RTX 5060) à 899,99 € au lieu de 1199,99 €
- Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Absolute à 299 € au lieu de 449 €
- Écran Samsung incurvé 24" 100 Hz Essential S3 à 69,99 € au lieu de 94 €
Quels modèles choisir selon vos besoins ?
Choisir parmi ces 5 produits demande de prendre le temps d’identifier votre usage principal. Un aspirateur à 100€ et un à 300€ ne s’adressent pas au même foyer. Un mini PC à 250€ peut très bien remplacer une tour en bureau, mais ne conviendra pas à un utilisateur exigeant en puissance graphique. Voici comment raisonner concrètement.
Blackview MP20 : conçu pour les usages bureautiques et la productivité quotidienne, il convient parfaitement comme second PC, poste de télétravail léger ou machine familiale. Son processeur Intel N150 et ses 16 Go de RAM DDR4 lui permettent de gérer le multitâche sans ralentissement, et Windows 11 Pro est inclus… ce qui n’est pas anodin à ce tarif.
Eureka NEW400 : ce 2-en-1 aspire et lave en un seul passage sur sols durs. Il s’adresse aux foyers avec animaux ou enfants, qui ont besoin d’un nettoyage quotidien sans sortir serpillière et aspirateur séparément. Son autonomie de 30 minutes et sa fonction d’autonettoyage en font une option pratique, avec un budget contenu.
- Indice de réparabilité supérieur ou égal à 8/10
- Autonomie de 30 minutes
- Fonction d'autonettoyage en 3 secondes
- Double réservoir de 600 ml et 400 ml
- Puissance de 120 W
- Temps de charge de 5 heures
- Réservé aux sols durs
HP Victus 15 (RTX 5060, sans Windows) : ce laptop gaming embarque une RTX 5060 8 Go GDDR7 et un écran 144 Hz FHD, ce qui en fait une machine capable sur les titres récents. L’absence de Windows est à anticiper (comptez environ 120 à 150 euros pour une licence), mais le tarif de 899,99 euros place ce modèle en bonne position dans sa gamme.
- Processeur AMD Ryzen puissant
- Écran FHD 144Hz pour fluidité
- Technologie AMD FreeSync Premium
- Design compact et élégant
- Certifié ENERGY STAR pour l'efficacité énergétique
- 62,5% de couverture sRGB
- Conception thermique sous forte charge
Dyson V8 Absolute : l’aspirateur balai de référence pour les surfaces mixtes (parquet, moquette, tapis), avec des accessoires inclus pour sols et textiles. À 299 euros, c’est l’entrée de gamme Dyson dans la gamme V, et elle reste une valeur sûre pour un usage intensif en maison ou appartement.
- Aspiration puissante avec moteur numérique
- Autonomie jusqu'à 40 minutes
- Filtration avancée des allergènes
- Conception acoustique pour un faible niveau sonore
- Peut nécessiter des interruptions pour rechargement
- Pas idéal pour les grandes surfaces sans accessoires supplémentaires
Samsung Essential Monitor S3 (24 pouces, incurvé, 100 Hz) : un écran d’appoint ou premier écran pour un poste de travail ou gaming casual. La dalle VA incurvée 1800R, le taux de rafraîchissement à 100 Hz et le FreeSync en font un produit honnête pour son segment à moins de 70€, même si les puristes regretteront l’absence d’une dalle IPS et un sRGB limité à 72% NTSC.
- Résolution Full HD avec dalle VA
- Taux de rafraîchissement 100 Hz
- Inclinable pour confort visuel optimal
- Mode Eye Saver pour réduire la fatigue oculaire
- Contraste élevé de 3000:1
- Ports limités à HDMI et VGA
- Pas de port USB
Questions fréquentes avant d’acheter (FAQ)
Le HP Victus 15 est vendu sans Windows : comment faire ?
Il faudra acheter séparément une licence Windows 11 (entre 120 et 150€ en version boîte, moins en version OEM) ou opter pour une distribution Linux gratuite si vous êtes à l’aise avec l’installation. Intégrez ce coût dans votre budget total avant de valider l’achat.
L’Eureka NEW400 fonctionne-t-il sur tous les types de sols ?
Il est optimisé pour les sols durs : carrelage, parquet, vinyl. Il recueille plus de 90% de l’eau utilisée, ce qui laisse les sols quasiment secs après passage. Il n’est pas recommandé pour les tapis épais.
Est-ce le bon moment pour acheter le Dyson V8 ?
Le V8 Absolute est un modèle qui date de quelques années, et Dyson propose désormais des générations supérieures (V10, V12, V15). À 299 euros, il reste un choix pertinent pour un usage polyvalent sans vouloir investir dans le haut de gamme Dyson. Les stocks peuvent fluctuer sur les offres Cdiscount de ce type.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète