Le contexte économique de ce début d’année 2026 pèse sur le budget des ménages, et les bonnes affaires sur les produits tech sont de moins en moins fréquentes hors périodes de soldes officielles. Cdiscount joue pourtant régulièrement le jeu des promotions flash sur des références ciblées, ce qui en fait l’un des marchands à surveiller en dehors de grands rendez-vous commerciaux.

Cette sélection du couvre des besoins très différents : la productivité bureautique avec un mini PC compact, le gaming avec un laptop HP équipé d’une RTX 5060, l’entretien du sol avec deux aspirateurs aux positionnements distincts, et l’affichage PC avec un écran incurvé Samsung à moins de 70 euros. 5 catégories, 5 profils d'acheteurs : voilà ce qui rend cette sélection cohérente et utile à lire jusqu’au bout.