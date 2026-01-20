Les soldes d’hiver permettent de s’équiper en audio performant à petit prix. Les Apple AirPods 4, des écouteurs sans fil dotés de la puce H2 et de l’audio spatial personnalisé, profitent d’une réduction intéressante chez Amazon.
Les Apple AirPods 4 passent à 119 € chez Amazon, contre 149 € habituellement, soit –20 % pendant cette période de promotions. Ces écouteurs True Wireless intègrent la puce Apple H2, qui permet une qualité sonore plus claire et des appels plus nets même en environnement bruyant.
Conçus pour être résistants à la transpiration et à l’eau (certification IP54), les AirPods 4 conviennent parfaitement à un usage quotidien, y compris lors de séances de sport modérées ou sous une pluie fine. Ils embarquent également l’Audio spatial personnalisé qui utilise le suivi dynamique des mouvements de la tête pour placer le son autour de toi avec plus d’immersion.
Une expérience audio immersive et fluide
Les AirPods 4 se démarquent avant tout par leur expérience d’écoute fluide et immersive. Grâce au traitement audio avancé de la puce H2, le rendu est plus riche et détaillé que sur les générations précédentes, avec des dialogues plus intelligibles et une meilleure clarté globale.
La fonction Audio spatial personnalisé immersif place le son autour de toi, ce qui renforce la sensation d’écoute « comme au cinéma » pour la musique, les films et les jeux. Leur intégration dans l’écosystème Apple est fluide, avec une connexion rapide et automatique aux appareils compatibles.
Confort et durabilité au quotidien
Léger et confortable, ce modèle s’adapte bien aux oreilles même pendant plusieurs heures d’écoute. La résistance IP54 t’assure une tranquillité d’esprit lors d’une activité physique ou face à une pluie légère, sans craindre une défaillance prématurée. Le boîtier de charge USB-C permet une recharge rapide et bénéficie d’une autonomie cumulée pouvant atteindre près de 30 heures, ce qui te permet de tenir plusieurs jours sans recharger fréquemment.
À 119 € en soldes d’hiver, ces AirPods 4 deviennent une option intéressante pour ceux qui veulent une expérience audio Apple complète, alliant confort, connectivité et immersion sonore, sans se ruiner.
