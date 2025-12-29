À la recherche d’un achat malin, à la fois pratique et immédiatement disponible ? Les logiciels font partie de ces solutions efficaces qui répondent à des besoins concrets, sans contrainte de livraison, et qui s’utilisent au quotidien, toute l’année.
Keysfan est un spécialiste de la revente de logiciels comme neufs à prix vraiment compétitifs. Aussi, pour vous permettre de trouver le produit qui va répondre à votre besoin en cette fin d'année, vous trouverez, dans cet article, une sélection des meilleures suites bureautiques Microsoft 365, comme des systèmes d'exploitation Windows 10, et 11.
Toutefois, Keysfan ne se limite pas à ces logiciels. Alors, n'hésitez pas à aller découvrir tous les produits qui peuvent vous être proposés à tarifs préférentiels en cette fin d'année.
Pour des achats pleinement réussis, même en dernière minute, retenez que les logiciels mis en avant dans cet article, s'accompagnent de codes promos à ajouter préalablement à votre paiement.
Pour les suites bureautiques Microsoft 365, c'est une réduction de -62% qui est permise par l'emploi du code promo CLUB62. Du côté des systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11, ce sont -52% de réduction qui sont consentis par Keysfan, en renseignant le code promo CLUB52.
3 offres de fin d'année aussi insolites qu'utiles :
- 1 Licence Windows 11 Professional à 13€
- 1 Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 25€
- 1 Licence MS 365 Pro Plus 2019 + Windows 11 Pro à 36€
Vous cherchez à allier efficacité et plaisir ? Voici les solutions qu'il vous faut !
Au rayon des bonnes affaires, Windows n'est pas en reste
Il y a beaucoup de bonnes raisons de mettre à niveau votre système d'exploitation. Des fonctionnalités dernier cri, une expérience intuitive, un ordinateur plus efficace… et parfois, le besoin, tout bonnement, de bénéficier d'un nouvel OS.
Vous pouvez, notamment, économiser en investissant dans un ordinateur livré sans système d'exploitation. Cela peut vous permettre d'économiser parfois plus de 100 euros sur la facture.
Côté malin, optez pour une licence Windows 10 ou Windows 11 chez Keysfan. Les prérequis d'installation de Microsoft, comme le guide d'installation étape par étape, vous sont rappelés dans la description de votre produit.
Et pour des prix poids plume, vous n'avez plus qu'à ajouter le code promo CLUB52 :
- Licence Windows 10 Professional à 8€ (1 clé)
- Licence Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
Une licence Microsoft 365 à moins de 30 euros ? C'est l'une de ces bonnes affaires de fin d'année 2025
Toujours du côté des bons plans, la suite bureautique Microsoft 365 est également prête à être emballée dans l'heure, ou presque.
Pourquoi est-ce une bonne idée ? Tout simplement car beaucoup d'ordinateurs nouvellement achetés ne sont pas équipés d'une version complète de Microsoft 365.
Autant dire qu'avec la version d'essai, vous n'allez pas bien loin. Alors, ajoutez directement, une licence Microsoft 365 Professional Plus.
Celles-ci sont disponibles dès 25 euros seulement pour l'édition 2019. Tout ce que vous avez à faire, c'est de comparer les prérequis d'installation de Microsoft avec les capacités de l'appareil ciblé, et compléter le code promo CLUB62 avant de régler votre achat :
- Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 25€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 31€ (1 clé)
Voici un bundle à moins de 50 euros
Il y a également plusieurs bonnes raisons qui peuvent vous pousser à l'achat d'un bundle. Et pour cause, ce pack vous permet de faire un bond de géant dans l'équipement d'un ordinateur.
Pour un cadeau très utile en cette fin d'année, passez donc au niveau supérieur en faisant d'une pierre, deux coups. D'un côté, un système d'exploitation performant, à savoir Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro.
De l'autre, Microsoft 365, en édition Professional Plus, version 2019 ou 2021. Alors, trouvez l'association qui répond le mieux à votre appareil, comme à votre besoin.
Encore une bonne nouvelle pour vous, pour les bundles chez Keysfan, le code promo CLUB62 n'attend plus que d'être ajouté par vos soins :
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 36€ (1 clé)
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 42€ (1 clé)
D'autres achats malins sont accessibles pour répondre à votre besoin
Faites un investissement groupé pour la fin d'année
Comme pour tout achat relatif aux suites bureautiques Microsoft 365, vous pouvez dès à présent profiter d'une réduction de -62% grâce à l'emploi du code promo CLUB62.
Pour autant, il est possible d'économiser encore plus sur la boutique en ligne de Keysfan. Pour cela, achetez directement un pack de plusieurs licences d'un même produit. Cela vous permet d'obtenir un tarif dégressif par rapport à l'achat de plusieurs licences d'un même produit à l'unité.
Aussi, n'hésitez pas à questionner vos proches pour, par exemple, économiser en famille !
Petits prix sur les licences Microsoft 365 dédiées à macOS
Les adeptes de la Pomme ne sont pas en reste en cette fin d'année 2025. De fait, Keysfan vous proposer d'emballer la suite bureautique Microsoft 365 Home & Business, dans ses versions 2019 et 2021.
Une fois encore, les prérequis minimum, comme le processus d'installation, vous sont rappelés par Keysfan dans la description du produit que vous souhaitez acheter.
Pour un prix optimisé, c'est, là encore, le code promo CLUB62 qui est à renseigner avant de conclure votre achat :
- Licence Microsoft 365 2019 Home & Business à 39€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Home & Business à 59€ (1 clé)
On anticipe également les achats de gros pour 2026 !
Du côté des PME et TPE, vous pouvez, en quelques clics, anticiper pour équiper au mieux vos ordinateurs professionnels notamment.
Keysfan vous permet d'effectuer des achats de gros, comprenant notamment des packs de 50 clefs pour les logiciels suivants :
- Pack Microsoft 365 2021 Pro Plus à 1400€ (50 clés)
- Pack Windows 10 Pro à 325€ (50 clés)
- Pack Windows 11 Pro à 400€ (50 clés)
Et bien sûr, vous pouvez trouver d'autres logiciels également disponibles sur la boutique en ligne de Keysfan. Aussi, n'hésitez pas à consulter les différentes offres disponibles.
Même pour un achat de dernière minute, Keysfan est un allié de choix
Et pour cause, vous pouvez connaitre l'échéance de livraison de vos produits en consultant le descriptif rédigé par Keysfan. C'est vraiment très pratique, car, en général, vous recevez votre licence dans l'heure.
Comment se déroule le processus d'achat ? Commencez par cibler le produit qui est susceptible de répondre à votre besoin. Consultez ensuite le descriptif pour vous assurer que votre ordinateur, ou celui à qui est destiné le logiciel, répond bien aux prérequis, car ces derniers ne sont pas optionnels.
Une fois cette étape passée, lancez le processus d'achat et créez-vous un compte chez Keysfan. C'est rapide, et cela reste stratégique, car c'est à l'adresse mail que vous renseignez que votre licence vous sera livrée.
Pensez donc à consulter votre boite mail, voire vos spams, étant donné que Keysfan ne fait pas partie de vos expéditeurs réguliers. Assurez-vous que le mail provient bien de Keysfan.com, et, à toutes fins utiles, vous pouvez contacter le service client de la firme, réactif 24/7, à l'adresse support@keysfan.com !
Plus de 1000 avis vérifiés, pour une note de 4,8/5, sont aussi disponibles sur Trustpilot à propos de Keysfan.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA