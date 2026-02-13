Grâce à Keysfan, vous pouvez disposer d'une nouvelle version de votre suite bureautique préférée, comme de l'un des systèmes d'exploitation les plus employés au monde, à moindres frais.

En effet, Keysfan remet dans le circuit des clés d'activation encore jamais utilisées, et certifiées comme telles par ses soins. Mais comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous pouvez les obtenir bien moins chères que sur la boutique en ligne de Microsoft.

Alors, choisissez la licence prête à répondre à votre besoin, livrée rapidement, et à prix poids plume grâce aux codes promos CLUB62, pour les suites Microsoft 365, et CLUB50 pour les systèmes d'exploitation Windows.