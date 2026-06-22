Ergonomie adaptative, technologies de relaxation intégrées et finitions soignées… Les chaises HBADA X7 et E3 Pro sont assez hors du commun. Elles accompagnent le corps plutôt que de le contraindre et améliorent la posture en douceur, une invitation au bien-être.
Le temps passé en position assise n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Entre le télétravail, les visioconférences, la production de contenus… ces heures passées devant l’écran sont devenues la norme pour de nombreuses personnes.
Seulement voilà, une posture statique n’est pas anodine pour le corps, elle entraîne des tensions musculaires, des douleurs chroniques et une fatigue qui se renforce progressivement. Et souvent, la chaise qu’on utilise n’arrange rien, elle empire même les choses.
Si vous vous reconnaissez dans ce tableau et que vous cherchez une solution, les chaises ergonomiques HBADA méritent vraiment l’attention. Plutôt que d’imposer une posture rigide, elles s’adaptent à vos mouvements tout au long de la journée, pour accompagner le corps plutôt que le contraindre.
La bonne nouvelle, c’est que la marque participe au Prime Day 2026 avec la promesse de belles ristournes pour s’équiper en faisant des économies.
HBADA ne se contente pas de concevoir des chaises de qualité : la marque assure également un accompagnement solide après l'achat. Chaque chaise est couverte par une garantie de 5 ans, et le service client est disponible à vie pour répondre à toutes vos questions ou problèmes éventuels. En cas de souci non lié à l'utilisateur, vous disposez de 30 jours pour retourner votre produit sans difficulté.
HBADA : seize années d’expertise
HBADA n’est pas un acteur de niche apparu avec la vague du télétravail post-Covid. L’entreprise a été fondée en 2010, soit seize années consacrées à la conception et à l’amélioration de ses technologies ergonomiques. Un savoir-faire qui a déjà séduit plus de 10 millions d’utilisateurs dans 100 pays, faisant de la marque une référence mondiale.
Mais ce qui distingue HBADA, c’est aussi et surtout d’avoir investi dans un laboratoire de recherche interne dédié à la santé, épaulé par un comité médical consultatif, dont le Dr Dennis Miller, chiropracteur certifié ICA. Cette démarche a abouti à une philosophie de conception centrée sur le corps humain, et non l’inverse.
HBADA X7 : cette chaise s’adapte à chacun de vos mouvements (-340 €)
Vous êtes devant votre ordinateur depuis le matin, le dos arrondi, la nuque tendue, parfois même quelques douleurs dans les bras et les mains, sans oublier les fourmis aux jambes.
Vous n’avez qu’une envie : quitter cette chaise qui vous tire vers le bas plutôt que de vous soutenir. Ce scénario, des millions de personnes le vivent chaque semaine. Pourtant, ce n’est pas une fatalité.
Soutien lombaire intelligent
La chaise HBADA X7 intègre un système de soutien lombaire entièrement automatisé par IA qui n’a pas d’équivalent sur le marché.
Contrairement aux mécanismes traditionnels qui nécessitent des réglages manuels fréquents, ce système ajuste automatiquement le positionnement et la pression en fonction de la posture.
Lorsque l’utilisateur se redresse, s’incline ou change d’angle, le support lombaire utilise son moteur et ses capteurs pour s’adapter aux variations et maintenir la colonne vertébrale. Cette approche limite les micro-tensions qui apparaissent en général après plusieurs heures d’utilisation.
Le dispositif intègre également différents niveaux de soutien, adaptés aux préférences individuelles et aux morphologies variées.
Une ergonomie totale : nuque et avant-bras
La nuque bénéficie elle aussi d’une attention toute particulière avec la présence du système 4D Dual-Axis Headrest. L’appui-tête se règle en hauteur, en profondeur et en inclinaison.
Les accoudoirs profitent quant à eux du système 720° Omni-Mechanical ARM, un mécanisme conçu pour accompagner toutes les postures, qui vient limiter les tensions au niveau des épaules et des avant-bras.
Massage bionique 8D à double cœur, coussin de siège ventilé
Enfin, ce qui permet aussi à la HBADA X7 de se démarquer, ce sont ses fonctionnalités actives :
- Son système de massage lombaire produit des mouvements ciblés sur les muscles du bas du dos, sans provoquer de vibrations excessives, pour relâcher les tensions accumulées en cours de session.
- Un système de chauffage diffuse une chaleur douce et homogène au niveau des lombaires. Cette chaleur contribue à détendre les muscles et à améliorer la circulation sanguine.
- La chaise intègre aussi un coussin ventilé qui favorise la circulation de l'air afin de limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité dans la journée. Deux ventilateurs haute vitesse, proposant trois niveaux de ventilation, silencieux, équilibré et turbo, améliorent la ventilation de 65% par rapport à une assise classique. Un atout précieux pour rester au frais tout au long des journées d'été.
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HBADA E3 Pro : le confort accessible (-172 €)
HBADA propose avec le E3 Pro un modèle plus accessible, qui offre un très bon équilibre entre confort, ergonomie et prix. Le système lombaire repose sur un soutien dynamique à trois zones, capable de s’adapter instantanément à la posture grâce à la gravité, sans moteur ni assistance électrique.
Et ce n'est pas tout, les ailettes latérales pivotent entre 4° et 0°, afin d’épouser les courbes du dos. Quant au réglage vertical de 60 mm, il permet d’ajuster le soutien sur les vertèbres L1 à L5. L’appui-tête 4D offre un réglage fin avec 70 mm de profondeur, 40 mm de hauteur et une double rotation de 70° pour s’adapter à chaque morphologie.
De leur côté, les accoudoirs mécaniques à 720° (double rotation à 360° et inclinaison de 39°) sont capables d'accompagner tous les mouvements sans contrainte. La chaise E3 Pro s'adapte à toutes les postures, elle peut s'incliner jusqu'à 140° pour faire une petite pause dans la journée. Un mécanisme venant même ajuster la résistance en fonction du poids de l’utilisateur pour que les transitions soient fluides. Et puis, elle a été pensée pour un large éventail de morphologies, pour des utilisateurs de 155 à 195 cm.
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Prime Day 2026 : ces offres à ne pas manquer
La durée des offres Prime Day pouvant être très courte, mieux vaut ne pas trop attendre si vous envisagez d’équiper votre poste de travail :
- La chaise HBADA E3 Pro est disponible en promotion pour le Prime Day 2026 au prix de 539 € (-172 €)
- La chaise HBADA X7 est disponible en promotion pour le Prime Day 2026 au prix de 1 169 € (-487 €)