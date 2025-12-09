Pour les fêtes, UGREEN propose plusieurs accessoires tech conçus pour faciliter le quotidien, organiser les espaces de travail ou accompagner les déplacements. Cette sélection réunit des produits adaptés aux besoins modernes, à offrir ou à s’offrir pour Noël.
À l’approche de Noël, trouver un cadeau à la fois utile, fiable et adapté aux usages de chacun devient souvent un défi. Les équipements technologiques offrent une réponse concrète à cette recherche, notamment lorsqu’ils apportent une solution à un besoin du quotidien : centraliser ses souvenirs, recharger plusieurs appareils, organiser son bureau ou voyager plus sereinement. UGREEN, marque connue pour ses accessoires axés sur la simplicité et l’efficacité, met en avant plusieurs produits pensés pour accompagner la vie numérique actuelle.
Dans cette campagne “Ensemble fait Noël”, chaque appareil répond à un usage précis : stockage familial, mobilité, organisation ou recharge. Leur point commun est d’apporter des fonctionnalités pratiques sans complexité, ce qui en fait des idées cadeaux cohérentes pour les fêtes. Voici les sept produits qui se distinguent pour un Noël placé sous le signe de la technologie utile.
Les 7 idées cadeaux de Noël chez UGREEN
- Le UGREEN NASync DH2300 à 188,99€ au lieu de 209,99€
- La batterie UGREEN MagFlow à 59,99€ au lieu de 89,99€
- Le support UGREEN MagFlow 2-en-1 à 49,99€ au lieu de 59,99€
- Le support UGREEN MagFlow 3-en-1 à 99,99€ au lieu de 139,99€
- La batterie UGREEN Nexode 165 W à 64,99€ au lieu de 89,99€
- Le chargeur UGREEN Nexode 65 W à 29,99€ au lieu de 44,99€
- Le Hub USB-C Revodok PD à 14,99€
UGREEN NASync DH2300 : un espace familial pour protéger et organiser ses souvenirs
Le NASync DH2300 est pensé comme un espace centralisé pour les familles qui souhaitent conserver leurs photos, vidéos et musiques dans un environnement local. Contrairement aux solutions de cloud imposant un abonnement mensuel, ce modèle propose jusqu’à 60 To de stockage physique. L’utilisateur peut ainsi gérer sa bibliothèque personnelle à son rythme, sans contraintes de paiement récurrent.
L’un des points importants du DH2300 est son système d’organisation basé sur l’intelligence artificielle. Les contenus sont classés automatiquement par visages, scènes et lieux, facilitant la navigation dans de grands volumes de fichiers. Cette fonctionnalité apporte une simplicité de consultation appréciable, notamment lorsque plusieurs membres de la famille souhaitent retrouver des souvenirs spécifiques.
L’appareil est animé par un processeur huit cœurs optimisé pour l’efficacité énergétique. Il peut ainsi gérer le traitement des fichiers, le partage interne et les synchronisations sans difficulté particulière. L’accès à distance est également prévu pour consulter ses contenus en déplacement, ce qui le rend adapté aux familles dispersées géographiquement.
UGREEN MagFlow : une recharge pour accompagner les déplacements
La batterie externe MagFlow 10 000 mAh se présente comme un accessoire pensé pour la mobilité. Grâce à la recharge sans fil Qi2 allant jusqu’à 25 W, elle permet d’alimenter un smartphone compatible rapidement, en posant simplement l’appareil sur la surface magnétique. Son système de maintien de 9 N assure une bonne stabilité, notamment lors des déplacements.
Pour les utilisateurs qui préfèrent une recharge filaire, le port USB-C propose une puissance allant jusqu’à 30 W. La batterie elle-même peut être entièrement rechargée en environ deux heures, ce qui la rend disponible rapidement. Sa capacité de 10 000 mAh convient aux trajets du quotidien ou aux sorties à la journée, et permet de gérer jusqu’à trois appareils grâce à une gestion intelligente de l’alimentation.
Son format compact facilite son rangement dans une poche ou un sac.
UGREEN MagFlow 2-en-1 : un support pratique pour la maison et les déplacements
Ce chargeur magnétique 2-en-1 s’adresse aux utilisateurs souhaitant disposer d’un support compact pour recharger un smartphone et des écouteurs simultanément. Capable d’alimenter un iPhone compatible Qi2 à 25 W, il permet d’atteindre 50 % de batterie en environ 30 minutes, ce qui répond aux besoins de recharge rapide dans la vie quotidienne.
Sa particularité réside dans son design pliable et ses angles ajustables. Le support peut être orienté à 360° et incliné à 70°, offrant plusieurs possibilités : visioconférence, consultation de messages, lecture ou recharge simple sur table de chevet. Malgré sa polyvalence, son format reste discret et facile à transporter.
Il peut ainsi convenir comme idée cadeau pour les personnes qui souhaitent organiser un espace de recharge à la maison ou en déplacement, tout en profitant de la compatibilité magnétique pour simplifier les gestes du quotidien.
UGREEN MagFlow 3-en-1 : un support complet pour l’écosystème Apple
Le chargeur MagFlow 3-en-1 est conçu pour les utilisateurs de produits Apple cherchant une solution centralisée pour leur iPhone, leurs AirPods et leur Apple Watch. Il propose la recharge sans fil Qi2 à 25 W pour le smartphone, tout en gérant simultanément les deux autres appareils. L’iPhone peut atteindre 50 % de batterie en environ 30 minutes, ce qui facilite les recharges rapides avant de partir au travail ou avant un déplacement.
Le support est réglable, avec une inclinaison de 70° et une rotation à 360°. Cela permet de l’utiliser comme support de consultation en visioconférence ou comme station d’accueil sur un bureau. La gestion intelligente de l’alimentation optimise la distribution de puissance selon les besoins des appareils connectés.
UGREEN Nexode 165 W : une batterie polyvalente pour les utilisateurs intensifs
Cette batterie Nexode 20 000 mAh se distingue par sa puissance totale pouvant atteindre 165 W. Elle est équipée de plusieurs ports permettant de recharger différents appareils en même temps, y compris des ordinateurs portables compatibles avec la charge rapide USB-C. Les deux ports principaux peuvent délivrer jusqu’à 65 W chacun, ce qui facilite la gestion simultanée d’un smartphone et d’un ultraportable.
L’un des points importants est son câble rétractable, testé pour résister à plus de 25 000 cycles. Cette caractéristique réduit l’encombrement et limite les risques de détérioration, tout en facilitant le rangement dans un sac de voyage. Le boîtier bénéficie d’une protection contre les surintensités, les surtensions, la surchauffe ou les courts-circuits.
UGREEN Nexode Chargeur 65 W : compact et adapté au quotidien
Le chargeur Nexode 65 W est conçu pour les utilisateurs cherchant un appareil compact capable de gérer plusieurs recharges simultanées. Il dispose de trois ports et d’un câble USB-C rétractable intégré, testé pour plus de 25 000 rétractions. Ce format simplifie le transport et réduit le nombre d’accessoires nécessaires.
Grâce à une puissance de 65 W, il peut recharger un ordinateur portable compatible, tout en alimentant un smartphone et un autre appareil. Sa conception intègre plusieurs couches de protection pour limiter les risques en cas de surchauffe ou de surtension, ce qui en fait un chargeur robuste pour une utilisation quotidienne.
Hub USB-C Revodok PD : un accessoire compact pour améliorer la connectivité
Le hub USB-C Revodok PD propose une connectivité 5-en-1 avec un port USB-C pour la charge rapide à 100 W, un port HDMI pour l’affichage 4K à 30 Hz, un port USB-A 3.0 pour les transferts rapides, ainsi que deux ports USB-A 2.0 pour des périphériques supplémentaires. Ce format permet de transformer un ordinateur portable récent en une station de travail plus complète.
La possibilité d’alimenter un ordinateur via le port USB-C PD rend ce hub particulièrement utile pour les utilisateurs qui souhaitent réduire le nombre de câbles. Le port HDMI facilite la connexion à un écran externe, un téléviseur ou un projecteur, ce qui peut convenir pour le travail comme pour le divertissement.
