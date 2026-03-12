Abonnements IA multiples, budgets qui s’accumulent, onglets qui s’empilent : la question de la rationalisation des outils d’intelligence artificielle se pose de plus en plus sérieusement en 2026. La plateforme 1minAI propose une réponse directe avec une licence à vie à 23 €, mais avant de sortir la carte bancaire, quelques points méritent d’être pesés honnêtement.
Centraliser Claude, ChatGPT, Gemini et une dizaine d’autres modèles dans une interface unique, c’est exactement la promesse de 1minAI, un agrégateur d’IA disponible via StackSocial. L’offre en cours propose un accès à vie au plan Pro pour 24,95 $ (soit environ 23 €) au lieu de 234 $, ce qui représente une remise affichée de 89%. Elle s’adresse avant tout aux utilisateurs qui jonglent au quotidien entre plusieurs modèles sans vouloir multiplier les lignes sur leur relevé bancaire. Vous pouvez retrouver cette offre directement sur la page dédiée de StackSocial
Un accès à vie à 23 € : ce que l’offre contient vraiment
Derrière ce tarif unique se cache le plan Pro de 1minAI, avec 1 million de crédits renouvelables chaque mois. À ce volume de base s’ajoutent jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires gratuits, obtenables via des visites quotidiennes, des avis laissés ou du parrainage.
Pour donner une idée concrète : 1 million de crédits permettrait de générer environ 805 000 mots, d’interroger plus de 1 900 mots-clés SEO ou de produire une douzaine de vidéos courtes. La plateforme est accessible sur tous les environnements principaux, Chrome, iPhone, Android, Mac, Windows et navigateur web, depuis une mise à jour fin 2025.
Un catalogue d’IA qui va bien au-delà
La vraie force de 1minAI, c’est sa largeur de catalogue. En plus de Claude et GPT, vous retrouvez :
- Gemini 2.5 Pro / Flash (Google) pour la recherche et les sujets complexes
- DeepSeek R1 et Chat pour le raisonnement avancé
- Llama 4 Scout Instruct et Llama 3.1 405B (Meta) pour les usages open-source
- Grok 4.1 Fast (xAI) pour les sujets d’actualité
- Mistral 8x7B et Qwen Plus pour diversifier les approches
- FLUX.2 Pro, Seedream 4.5 pour la génération d’images
- Veo 3.1, Kling 1.5 pour la vidéo
- ElevenLabs v3, Voxtral Small pour l’audio
Ce que 1minAI ne remplace pas nativement
L’accès passe exclusivement par l’interface propriétaire de 1minAI, ce qui implique de renoncer aux fonctionnalités natives de chaque service. La mémoire longue de Claude, les Projets d’OpenAI, les capacités agentiques avancées ou l’intégration directe à des outils comme Notion, VS Code ou une API personnalisée restent hors de portée de cette formule.
✅ Verdict de la rédaction
1minAI à 23 € s’adresse clairement aux utilisateurs polyvalents qui veulent accéder à Claude, ChatGPT ou Gemini sans gérer trois abonnements séparés : le calcul financier est rapidement rentable. En revanche, si votre workflow repose sur l’API directe d’un modèle, sur les projets OpenAI ou sur les capacités agentiques de Claude, un abonnement natif restera plus adapté à vos besoins réels.
Pour tous les autres, rédacteurs, créateurs, freelances, curieux du numérique qui veulent un outil unique pour rédiger, résumer, illustrer et produire, l’offre mérite franchement le détour à ce prix.
