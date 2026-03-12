Derrière ce tarif unique se cache le plan Pro de 1minAI, avec 1 million de crédits renouvelables chaque mois. À ce volume de base s’ajoutent jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires gratuits, obtenables via des visites quotidiennes, des avis laissés ou du parrainage.

Pour donner une idée concrète : 1 million de crédits permettrait de générer environ 805 000 mots, d’interroger plus de 1 900 mots-clés SEO ou de produire une douzaine de vidéos courtes. La plateforme est accessible sur tous les environnements principaux, Chrome, iPhone, Android, Mac, Windows et navigateur web, depuis une mise à jour fin 2025.