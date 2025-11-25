C’est la folie chez Amazon : le robot aspirateur best-seller de l’an dernier replonge à 87,74 € avec une remise à -66 %. Une offre monstrueuse qu’on ne voit qu’en Black Friday.
Le Robot Lefant M210P passe à 87,74 € au lieu de 259,99€ chez Amazon, soit une chute de 66 % par rapport au prix habituel. Cette remise intervient pendant la période du Black Friday, ce qui n'est pas si courant.
Ce robot mince et connecté simplifie l'entretien du sol au quotidien. Il aspire la poussière, les poils d'animaux et se charge automatiquement, sans besoin de surveillance. L'application Lefant permet d'ajuster le nettoyage à distance, avec une prise en main rapide, même pour quelqu'un qui découvre ce type d'appareil.
Le robot aspirateur gère facilement les poils d'animaux et les miettes avec une aspiration puissante. Son format compact aide à nettoyer sous les meubles, là où la poussière s'accumule souvent. Ce modèle s'adresse à celles et ceux qui veulent garder un intérieur propre sans effort particulier, même dans des pièces encombrées.
- Aspiration puissante jusqu'à 2200 Pa pour un nettoyage efficace sur sols durs
- Corps compact de 28 cm de diamètre et 7,85 cm de haut, facile à glisser sous les meubles
- 6 modes de nettoyage, dont zigzag pour une couverture optimisée
- Gestion connectée via application mobile, Bluetooth, WiFi 2,4 GHz et commandes vocales Alexa
- Autonomie de 120 minutes, retour automatique à la base de charge
- Ne prend en charge que le WiFi 2,4 GHz, incompatible avec le WiFi 5 GHz
- Absence de brosse centrale, peut limiter la récupération de saletés épaisses sur tapis épais
- Capacité de franchissement limitée sur certains seuils ou tapis épais
Un nettoyage autonome et adapté à la vie quotidienne
L'aspirateur robot trouve sa place dans un intérieur où le rythme de vie laisse peu de temps aux tâches ménagères. Son autonomie de 120 minutes couvre de larges surfaces, même si l'on s'absente ou que plusieurs pièces doivent être nettoyées en une seule session. Il navigue autour des meubles et des obstacles, tout en ajustant sa puissance lorsqu'il détecte un tapis pour enlever les poils d'animaux et la poussière incrustée.
Avec ses six modes de nettoyage, il s'adapte au besoin du moment : passage rapide avant une visite ou entretien plus approfondi d'une zone précise. L'application Lefant permet de planifier ou de contrôler le robot à distance, ce qui rassure quand on a un imprévu. Le format compact de l'appareil donne accès aux coins souvent négligés, sous un canapé ou un lit, sans intervention manuelle.
Un positionnement prix qui facilite l'accès à l'autonomie
Amazon affiche le Robot Lefant M210P à 87,74 €. Ce tarif ouvre la porte à l'autonomie domestique sans nécessiter un budget conséquent. Le robot vise un usage quotidien, dans des logements où le temps et l'énergie manquent parfois.
Le format compact et la gestion automatique de la charge conviennent aux petits espaces, mais aussi à celles et ceux qui veulent limiter les contraintes. Pour ce niveau de prix, la simplicité d'utilisation reste un point fort, surtout pour un appareil connecté et compatible avec les assistants vocaux.
