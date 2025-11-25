Le Robot Lefant M210P passe à 87,74 € au lieu de 259,99€ chez Amazon, soit une chute de 66 % par rapport au prix habituel. Cette remise intervient pendant la période du Black Friday, ce qui n'est pas si courant.

Ce robot mince et connecté simplifie l'entretien du sol au quotidien. Il aspire la poussière, les poils d'animaux et se charge automatiquement, sans besoin de surveillance. L'application Lefant permet d'ajuster le nettoyage à distance, avec une prise en main rapide, même pour quelqu'un qui découvre ce type d'appareil.